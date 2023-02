Land Use/Land Cover (LULC) Karten sollen weltweit gesammelt werden

Esri veröffentlicht eine neue App zur einfachen Anzeige und Analyse globaler Landbedeckungsänderungen. Diese Karten kontextualisieren und quantifizieren die Auswirkungen von Erdprozessen und menschlichen Aktivitäten auf die Umwelt und tragen so zu fundierten politischen und landwirtschaftlichen Entscheidungen zu Themen wie Nachhaltigkeit bei.

„GIS bietet nicht nur die erforderlichen Funktionen zum Erstellen und Freigeben von Daten und Karten wie LULC, sondern ermöglicht es Benutzern auch, Erkenntnisse aus solchen Daten abzuleiten und weiterzugeben“, sagte Sean Breyer, Programmmanager für ArcGIS Living Atlas of the World bei Esri. „Die Generierung dieser Informationen ist von grundlegender Bedeutung, und Sentinel-2 Land Cover Explorer ist für Entscheidungsträger von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, wichtige Erkenntnisse über die Landnutzung zu gewinnen. Dies gilt insbesondere, da Nachhaltigkeit zu einem dringenden globalen Anliegen geworden ist.“

Die Änderungsanalyse ist für ein vollständiges Verständnis von LULC-Karten unerlässlich, und Sentinel-2 Land Cover Explorer bietet mehrere Möglichkeiten, Änderungen zu erkennen und zu melden. Dazu gehören visuelle und statistische Änderungsanalyse, visuelle Änderungsvalidierung und dynamische Diagramme für prozentuale Änderungen und Trends im Laufe der Zeit. Die App bietet außerdem folgende Funktionen:

Bilddienste von ArcGIS Living AtlasMöglichkeit zum Offline-Erfassen von Daten (Downloadmodus in der App)Analysewerkzeuge in ArcGIS OnlineArcGIS-Entwicklerwerkzeuge und -Ressourcen

Im Jahr 2021 veröffentlichte Esri in Zusammenarbeit mit Impact Observatory und Microsoft die erste von künstlicher Intelligenz (KI) generierte globale Landbedeckungskarte. Dies führte zu der heute verfügbaren jährlichen LULC-Zeitreihenkarte, die neun große Landbedeckungskategorien umfasst. Jährliche Aktualisierungen ermöglichen Vergleiche von Jahr zu Jahr, um Veränderungen in Vegetation und Feldfrüchten, Waldbedeckung, kahlem Land und städtischen Gebieten zu erkennen. Mit der kürzlich hinzugefügten Aktualisierung 2022 deckt die jährliche Landbedeckungszeitreihe nun den gesamten Zeitraum von 2017 bis 2022 ab.

Sentinel-2 Land Cover Explorer ist eine dynamische, sofort einsatzbereite Anwendung mit einer intuitiven Benutzeroberfläche. Um die App jetzt online zu erkunden, besuchen Sie livingatlas.arcgis.com/landcoverexplorer.

