Nmaar kijk of de Unfall in Singapore de Kanadier Lance Stroll is voor de Form-1-Rennen in Japan, die blij zal zijn. „Ik voel me goed“, zei Stroll op de Donnerstag in Suzuka. „Die Jungs heeft een goede baan gekregen, das Auto wieder zammenzubauen.“ De 24 jaar die in dezelfde periode verstreken in de kwalificatie zum Großen Preis von Singapur verloren de controle over de seinen van Aston Martin.

De Wagen schlug met meer kracht in de Streckenbegrenzung van de gegen Stadtkurses een en wurde zurück auf de Strecke geschleudert. De verbindingen tussen de cycli en de helften van de cycli werden verminderd of vernietigd. Wandel vóór de start van de Grand Prix. „Dat is het ergste, dat is Lance die oké is na weer een flitsende Unfall op Samstag“, zei Aston-Martin-Teamkollege Fernando Alonso. „Wij waren bereid op te geven.“ Aston Martin werd eerste in Dieser Saison punktlos in Singapore. De rennstall kämpft als actieve WM-Vierter een bessere platzierung in de konstrukteurswertung, die Millionen en Prämien binnenbracht. Ferrari hoed 48 Punkte mehr, Mercedes sogar 72.

