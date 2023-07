Die National FFA Organization gab die 16 Finalisten für ihre Auszeichnungen für Spitzenleistungen 2023 bekannt: American Star Farmer, American Star in Agribusiness, American Star in Agricultural Placement und American Star in Agriscience.

Streator FFA-Mitglied Lance Moritz ist einer der vier besten Finalisten als American Star in Agricultural Placement. Er ist der Sohn von Jeff und Mary Moritz von Streator.

Jedes Jahr können sich Streator FFA-Mitglieder für ihren amerikanischen FFA-Abschluss bewerben. Aus allen Bewerbern im Bundesstaat wählt die Illinois FFA einen Star in den Bereichen Agrarvermittlung, Landwirt, Agrarwirtschaft und Agrarwissenschaften aus, um Illinois bei den Nationals zu vertreten. Auch die anderen Bundesländer wählen ihre vier Sterne. Alle Stars aus verschiedenen Bundesstaaten treten in ihrer Kategorie gegeneinander an, um zum Star Over America-Finalisten ernannt zu werden.

Die American Star Awards repräsentieren die Besten der Besten unter Tausenden von amerikanischen FFA-Abschlussempfängern. Mit der Auszeichnung werden FFA-Mitglieder ausgezeichnet, die durch den Abschluss eines betreuten landwirtschaftlichen Erfahrungsprogramms herausragende landwirtschaftliche Fähigkeiten und Kompetenzen entwickelt haben. Eine SAE ist eine erforderliche Aktivität in der FFA und ermöglicht es den Mitgliedern, durch praktisches Lernen zu lernen. Mitglieder können ein landwirtschaftliches Unternehmen besitzen und betreiben, ein Praktikum in einem landwirtschaftlichen Unternehmen absolvieren oder ein landwirtschaftliches wissenschaftliches Experiment durchführen und über die Ergebnisse berichten.

Zu den weiteren Voraussetzungen für den Erhalt der Auszeichnung gehören der Nachweis von Top-Management-Fähigkeiten; Abschluss wichtiger landwirtschaftlicher Ausbildungs-, Schul- und Führungsanforderungen; und der Erwerb eines amerikanischen FFA-Abschlusses, der höchsten Stufe der Studentenleistung der Organisation.

Eine Jury wird die Finalisten befragen und einen Gewinner aus jeder Preiskategorie für die 96. National FFA Convention & Expo in Indianapolis diesen Herbst auswählen. Die vier Gewinner werden während der Convention bekannt gegeben.

Cargill, Case IH, Elanco Animal Health und Syngenta sponsern das amerikanische FFA-Abschlussanerkennungsprogramm.