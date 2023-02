De Backstreet Boys En *NSYNC samen optreden? Goed, Dat zou groter zijn dan het leven!

Als je een fan bent van muziek uit de jaren 90, is de kans groot dat je bent opgegroeid met het smeken van boybands om te stoppen met het spelen van games met je hart, terwijl je ook nooit “dag, dag, dag” tegen je favorieten wilt zeggen.

Dus natuurlijk als *NSYNC’s Lans Bas gaat terug in de tijd om zijn muzikale collega’s te interviewen in de nieuwe iHeartRadio-podcast Frosted tipseen veelgestelde vraag: zou zijn band samenwerken met BSB voor een concerttournee?

“Het is leuk om over na te denken,” vertelde Lance aan E! Nieuws in een exclusief interview. “Ik zou tegen de fans willen zeggen, geef er niet te veel hoop aan. Het zou veel kosten om sommige jongens te overtuigen om zoiets te doen.”

Misschien wel het grootste zetje nodig hebben is Justin Timberlakedie de band verliet voor een solocarrière in 2002. Opmerkend dat “veel van de jongens erg puristisch zijn en denken dat *NSYNC alleen deze vijf jongens zijn”, zei Lance dat zonder Justin, “het gewoon niet goed lijkt. Een er moet veel overtuiging gebeuren om dat te laten werken. Maar ik bedoel, zeg nooit nooit. Wie weet.’