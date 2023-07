Lamprechtshausen – Hausbesitzer (73) vertrieb Einbrecher

Dem verdutzten Unbekannten bleeb nur noch der Sprung durchs Fenster. Ein Hauseigentümer ertappte in Lamprechtshausen ein Brecher auf frischer Tat. . .

Plötzlich verließ ihn der Mut und er flüchtete schnellstmöglich! Ein Unbekannter brach am Wochenende in ein Wohnhaus in Lamprechtshausen ein. Der Mann zwängte am frühen Samstagmorgen een kipptes Fenster auf en gelang zo in das Erdgeschoss des Wohnhauses. Dort überraschte ihn alldings der Eigentümer. Der Einbrecher sprong uit de lucht van Fenster en lief davon. Eine Fahndung der Polizei bleep bislang vollkommen erfolglos. Ermittlungen nach Einbruch in SeekirchenEbenfalls flüchtig sind of mehrere Täter, die in der Nacht auf Sonntag in een Seekirchener Lokal eingestiegen sind. Die Unbekannten gingen absoluut niet zomperlich vor. Als u een van de beschermingsmiddelen gebruikt, kunt u ervoor zorgen dat de Gebäude en de sämtliche Räumlichkeiten doordringen. Die Schadenshöhe is laut Angaben der Polizei bisher noch onbekend.

