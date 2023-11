In anderen Verletzungsnachrichten sagte Harbaugh, dass es bald eine Ankündigung zum Status des Außenverteidigers David Ojabo geben wird, der seit Woche 3 wegen Knöchel-/Knieverletzungen pausiert.

Ojabo verpasste fast die gesamte Rookie-Saison, nachdem er sich einen Achillessehnenriss zugezogen hatte, und war in seinem zweiten Jahr auf dem besten Weg, ein wichtiger Teil von Baltimores Pass Rush zu sein. Beim Saisonauftakt der Ravens gegen die Houston Texans erlitt er einen Sack, schied am 24. September gegen die Colts jedoch verletzt aus.

Als die Ravens in London waren, teilte Ojabo Reportern mit, dass er sich entschieden habe, sich keiner Operation zu unterziehen (mindestens in vier Spielen).

Baltimore führt die NFL immer noch mit 35 Sacks an, vier mehr als die zweitplatzierten Kansas City Chiefs. Die Ravens haben 13 Spieler mit mindestens einem Sack und werden von Defensive Tackle Justin Madubuike mit 7,5 Sacks angeführt. Die Veteranen Kyle Van Noy (5,0 Sacks) und Jadeveon Clowney (3,5 Sacks) haben die Lücke als Außenverteidiger geschlossen, nachdem Ojabo pausiert hat, und Odafe Oweh (2,0 Sacks) hat nach einer Knöchelverletzung eine starke Rückkehr hingelegt.

Die Ravens hoffen auch auf die Rückkehr von Outside Linebacker Tyus Bowser, der seit Beginn der Saison mit einer Knieverletzung auf der Verletzungsliste außerhalb des Fußballs steht.

Die Ravens lagen in dieser Saison selten in Rückstand und lebten davon, zuerst zu punkten und mit der Führung zu spielen.

Baltimore erzielte in acht seiner neun Spiele den ersten Treffer, die einzige Ausnahme bildete Woche 8 gegen die Cardinals. Die Ravens lagen in diesem Spiel nur fünf Minuten und 25 Sekunden zurück. Nachdem Arizona das Spiel mit einem Touchdown-Drive eröffnet hatte, antwortete Baltimore mit seinem nächsten Ballbesitz zum 7:7-Ausgleich und sicherte sich damit einen 31:24-Sieg.

Die Ravens lagen nur in zwei weiteren Spielen im Rückstand. Bei ihrer 17:10-Niederlage gegen die Steelers in Woche 5 lagen sie nie im Rückstand, bis Kenny Picketts Touchdown-Pass auf George Pickens die Steelers 1:17 vor Spielende in Führung brachte.