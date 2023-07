Lala Kent genießt die schönsten Tage ihres Lebens voll und ganz.

Nach dem Vanderpump-Regeln Der Star wurde von Online-Nutzern kritisiert, weil er einen Instagram-Beitrag geteilt hatte, der ein Foto ihrer Tochter enthielt Ozean2, neben einem sexy Foto von sich selbst, wie sie in einem schwarzen Body posiert, ging der Bravo-Star direkt auf die Kommentare ein.

„Ich bin so überwältigt davon, dass einige von euch Frauen beschämt werden“, schrieb sie in einem Instagram-Story-Beitrag vom 13. Juli. „Ich bin Mutter, arbeite Vollzeit, habe selten einen Moment nur für mich und am 4. Juli war mir nur für eine Sekunde heiß und ich wollte ein Foto machen.“

Der 32-Jährige fügte hinzu: „Alles andere als Lob ist unerwünscht. Wenn Sie etwas Negatives zu sagen haben, machen Sie sich auf den Weg. Lassen Sie mich in Ruhe.“

Bezogen auf das Foto, das sowohl Ocean als auch Scheana Shay’s 2-jährige Tochter, SommerDie Gib ihnen Lala Der Podcast-Moderator bemerkte: „Nur um es festzuhalten: Die Kinder haben nicht zugesehen, wie ich dieses Foto gemacht habe. Und selbst wenn sie es wären, hätten wir alle Hintern. Nehmen Sie sich die Zeit, Ihren Hintern zu lieben.“