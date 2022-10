Lala Kent sagt, sie habe 30 Pfund aufgrund von Randall Emmetts Split „Trauma“ verloren

Vergessen Sie das Feuerwerk am 4. Juli Lala Kent’s Unabhängigkeitstag

feiert ihren „Independence Day“, während sie über eine traumatisierende Zeit ihres Lebens nachdenkt.

In einem Beitrag, der am 27. Oktober in ihren Instagram-Geschichten geteilt wurde Vanderpump-Regeln star erinnerte sich an den emotionalen und körperlichen Tribut ihrer Trennung von ihrem Ex-Verlobten im Jahr 2021 Randall Emmett.

„Happy Independence Day to me“, schrieb Lala neben einem Foto, auf dem sie ihre 19 Monate alte Tochter im Arm hält Ozean. „Vor einem Jahr hatte ich meine Enten hintereinander und es war an der Zeit, meinen Plan umzusetzen, einem giftigen und unsicheren Ort zu entkommen. Selbst wenn ich dies schreibe, hat mein Herz angefangen zu grübeln. Ich wusste nicht, was meine Zukunft bringen würde. Ich 30 Pfund durch den Stress und das Trauma abgenommen.“

Sie fuhr fort: „Aber ich musste weitermachen, ohne einen Schlag zu überspringen – meine Tochter brauchte mich. Und wenn alles zu viel wurde, würde ich es Gott und dem Universum übergeben. Ich wusste, dass sie mich wiegen würden. seitdem haben.“