Lake Country RV-Händler einer der Top 5 in Nordamerika

Ein Wohnmobilhändler in Lake Country feiert, nachdem er es nicht nur auf die Liste der 50 besten Wohnmobilhändler in Nordamerika geschafft hat, sondern auch eine Blue Ribbon-Auszeichnung erhalten hat.

Das Voyager RV Centre war einer von fünf Händlern aus Kanada und den USA, die die besondere Anerkennung dafür erhalten haben, dass sie in den Bereichen Kundenbetreuung, Service, Mitarbeiterschulung, Marketing und Gemeinschaftsdienst weit über das hinausgehen.

„Ich liebe, was ich tue, und fühle mich wie der glücklichste Mensch der Welt, jeden Tag hier arbeiten zu dürfen“, sagte Jason Friesen, Vizepräsident von Voyager RV. „Mit solchen Auszeichnungen ausgezeichnet zu werden, ist also nur ein Bonus. Mein Vater, Rod Friesen, hatte die erstaunliche Vision, Voyager im Jahr 1984 zu gründen und baute es dann 20 Jahre lang zu einem echten Branchenführer aus.

„Das war wirklich harte Arbeit, und er verdient alle Anerkennung dafür, dass er den Ton für die Kultur und die Werte des Unternehmens angegeben hat. Seit ich 2003 die Führungsrolle übernommen habe, bestand meine Rolle wirklich darin, auf diesem frühen Erfolg und Ruf aufzubauen.“

Die Preisträger der Top 50 Awards des RV Business Magazine wurden am 9. November bei einem Empfang während der International Convention der Recreation Vehicle Dealers Association in Las Vegas geehrt.

„Ich bin so glücklich, die erstaunliche Gruppe von Mitarbeitern zu leiten, die wir hier haben, und die Ernennung zu einem der Blue Ribbon Top 5-Händler in Nordamerika ist ein wahrer Beweis für die Arbeit, die sie für unsere Kunden leisten. Sie verdienen es.“

Nur ein anderer Händler in BC schaffte es in die Top 50, Fraserway RV in Abbotsford.

