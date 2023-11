Lainey Wilson gewinnt groß, Jelly Roll bricht aus

An einem Abend, an dem die Grundprinzipien der Country-Musik – ernsthafte Wahrheiten und gesetzlose Wege – voll zur Schau gestellt wurden, eroberte Lainey Wilson am Mittwochabend die 57. Country Music Association Awards im Sturm, indem sie fünf Trophäen gewann und als erste Frau den Hauptpreis mit nach Hause nahm in mehr als einem Jahrzehnt.

Neben Wilsons Dominanz war es eine Reihe von Auftritten, die von Größen des Genres bis hin zu einer neuen Generation von Hitmachern und Kollaborateuren reichten und die Geschichte darüber erzählten, wo sich Country-Musik derzeit befindet.

Mit Auftritten von Morgan Wallen, HARDY und dem Country-Superstar Post Malone, Cody Johnson, Ashley McBryde und dem Tandem von Carly Pearce und Chris Stapleton erscheint die Zukunft des Genres möglicherweise nicht wie seine Vergangenheit. Aber seine kommerzielle und kulturelle Gesundheit scheint so stark zu sein wie eh und je.

Country Music Hall of Famer Wynonna Judd, die das Programm mit der Aufführung von „I Need A Favour“ zusammen mit Jelly Roll, dem neuen CMA-Künstler des Jahres 2023, eröffnete, kündigte das Wachstum der nächsten Generation von Star-Künstlern des Genres an.

„Wie so viele (aufstrebende) Stars erlebt Jelly Roll den gleichen Moment wie ich, als Stars, zu denen ich aufschaute, wie Loretta Lynn, sich geehrt fühlten, dass ich (in ihre Fußstapfen treten wollte)“, sagte Judd gegenüber The Tennessean. „Ja, es ist seltsam, aber die Liebe ist authentisch und gut.“

Neben Wilson und Jelly Roll wurden auch Chris Stapleton, Luke Combs, Brothers Osborne, Old Dominion, Jenee Fleenor und die ungewöhnliche CMA-Geschichtsschreiberin Tracy Chapman am größten Abend der Country-Musik mit Trophäen geehrt.

Tracy Chapman ist die erste schwarze Frau, die den CMA Award gewinnt

Sängerin Tracy Chapman gewann am Mittwochabend als erste schwarze Frau einen Preis der Country Music Association, 35 Jahre nachdem sie ihren Signature-Hit „Fast Car“ debütierte, bestätigte die CMA.

Das Cover von „Fast Car“ von Country-Star Luke Combs gewann bei den 57. CMAs einen CMA Award für den Song des Jahres. Der Preis geht an den Autor des Gewinnersongs, obwohl Combs auch eine Trophäe für den Song mit nach Hause brachte, der ebenfalls gewann Single des Jahres – eine Auszeichnung, die an den Interpreten geht.

Combs‘ Country-Neuinterpretation des Songs, den er auf seinem 2023 erschienenen Album „Gettin‘ Old“ veröffentlichte, landete auf Platz eins der Billboard-Country-Airplay-Charts.

Obwohl Chapman nicht bei den CMA Awards sein konnte, um die Auszeichnung entgegenzunehmen, schrieb sie eine Notiz. „Es tut mir leid, dass ich heute Abend nicht dabei sein konnte. Es ist wirklich eine Ehre für meinen Song, nach 35 Jahren seines Debüts erneut anerkannt zu werden. Vielen Dank an die CMAs und ein besonderer Dank an Luke und alle Fans von.“ „Schnelles Auto.“

Jelly Roll, ein Kinderfilm aus der Heimatstadt, findet größeren Anklang

Der in Nashville geborene CMA Best New Artist Jelly Roll, der bereits mehrere Hits in den Bereichen Country und Rock sowie milliardenfach angeklickte Hip-Hop-Viralität auf YouTube erzielt hat, hat nicht zugelassen, dass sein zunehmender Ruhm sein Bewusstsein dafür trübt, was in seinem Leben und seiner Arbeit am wichtigsten ist .

„Es gibt die Geschichte von zwei Nashvilles, die gerade stattfinden. Ich vertrete sowohl Music Row, die mich so liebevoll aufgenommen hat, als auch meine lokale Gemeinschaft, die mich großgezogen hat“, bemerkte der gebürtige Antiochia-Amerikaner.

„Die Barkeeper, Barkeeper, Bauarbeiter, Köche, Feuerwehrleute, Ersthelfer, Restaurantbesucher und Parkwächter leiten diese Stadt wirklich und sie haben mich heute den ganzen Tag angefeuert, als wäre ich einer von ihnen“, fügte er anschließend hinzu Gewinn des Preises „Bester neuer Künstler“.

„Das sind die (Arbeiter-)Menschen, die, wenn sie erkennen, dass das Kind, das neben ihnen aufgewachsen ist, eine Berühmtheit wird, wissen, dass sich das Herz dessen (dieser Berühmtheit) nie ändern wird.“

Anschließend fügte er hinzu, dass Künstler wie Jason Aldean, Eric Church, Sam Hunt und Kid Rock ihm den Weg geebnet hätten, sowohl als Künstler als auch als aufgeschlossener Liebhaber von Musik in vielen Formen und Formaten.

Die CMA-Moderatoren Bryan und Manning hatten Witze

„Wir sind zurück“, erklärte Peyton Manning, Co-Moderator der CMA Awards, dem Publikum. „Und Sie wissen, was das bedeutet. Ja, Travis Kelce und Taylor Swift waren nicht verfügbar.“

„Kennen Sie den Unterschied zwischen Taylor Swift und den New York Jets?“ fragte Luke Bryan. „Taylor Swift kann ein Stadion füllen.“

Die Auseinandersetzungen mit der vom Land stammenden Pop-Favoritin Swift und ihrem Tight-End-Freund der Kansas City Chiefs waren für das Duo selbstverständlich, dessen komödiantisches Timing in der Moderatorenrolle schnell zu einem Höhepunkt des Programms wird.

Manning und Bryan erkannten einige der Stars im Raum, darunter Chris Stapleton, Morgan Wallen, Lainey Wilson und Jelly Roll.

„Jelly Roll ist so inspirierend, dass meine Mutter über ein Gesichtstattoo nachdenkt“, sagte Bryan.

Manning antwortete: „Eli hat seins schon bekommen“, und die Kameras zeigten ein Foto von Eli Manning mit tätowiertem Gesicht wie Jelly Roll.

Eine mitreißende (und passenderweise lautstarke) Hommage an Jimmy Buffett

Entsprechend lautstark feierten das Publikum und die Stars das Leben von Jimmy Buffett mit einer Hommage in Liedern, dargeboten von Kenny Chesney, Mac MacAnally, der Zac Brown Band und Alan Jackson.

Chesney und MacAnally begannen ihre Hommage mit einem Akustik-Cover von Buffetts „A Pirate Looks At Forty“, wobei beide auf einer kleineren Bühne vor der Hauptbühne Gitarre spielten. Auf der Leinwand hinter der Bühne wurde ein Bild von Buffett gezeigt, während blaues Licht die Künstler überstrahlte.

Danach öffnete sich der Vorhang zur größeren Bühne dahinter und die Zac Brown Band und Jackson spielten den Klassiker „Margaritaville“. Im Hintergrund lief eine Diashow von Buffett, in der Bilder ihn grinsend und sonnenverwöhnt auf einem Segelboot sitzend zeigten.

Während des feierlichen Auftritts trug Brown Strandshorts (und keine Schuhe) in klassischer Buffett-Manier und Jackson trug drinnen seine Sonnenbrille.

Jackson und die Band sangen: „Wastin‘ away again in Margaritaville / Searchin‘ for my lost shaker of salt“ und die Menge skandierte „Salt, salt, salt!“ Und als sie den Refrain beendet hatten, sangen sie: „Manche Leute behaupten, dass eine Frau die Schuld trägt / Aber ich weiß, dass niemand schuld ist“, und das Publikum tanzte und lächelte und ehrte Buffett mit seiner Ausgelassenheit.

Lainey Wilson hat sich als hellster neuer Superstar der Country-Musik etabliert

Lainey Wilsons Glückszahl ist neun. Daher ging die fünfmalige Gewinnerin des Country Music Association-Preises 2023 (die neunmal nominiert wurde) bereits zu Beginn der Veranstaltung davon aus, dass der Abend etwas Besonderes sei.

Drei Stunden später, nachdem sie als erste Frau seit Swift im Jahr 2011 die begehrte Trophäe „Entertainerin des Jahres“ gewonnen hatte, wusste sie, dass es so war.

„Ich war neun Jahre alt, als meine Eltern mich zum ersten Mal nach Nashville brachten und ich mein erstes Pferd bekam“, sagte sie gegenüber The Tennessean.

In Bezug auf die Kraft, die sie nach dieser unglaublichen Erfolgsnacht verspürt, sagte die Sängerin von „Bell Bottom Country“ Folgendes:

„Mit jeder Faser meines Seins glaube ich, dass nichts unmöglich ist. Stein für Stein, Fan für Fan, Song für Song und Teammitglied für Teammitglied lege ich den Grundstein für die Fortsetzung meines Erfolgs (in der Country-Musik). Es wird endlos Die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, dass ich genau das tue, was ich schon immer im Leben tun wollte, machen mir Spaß.“