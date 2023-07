Die Bundesfamilienministerin, die Frauenministerin und der Präsident des Bundeskriminalamtes haben einen aktuellen Lagebericht zur häuslichen Gewalt in Deutschland vorgelegt. Sie kündigten außerdem den Beginn einer neuen Dunkelfeldstudie an. Wie viel Licht es in die Dunkelheit bringt, bleibt abzuwarten.

Hurra, die vom Bund finanzierte Dunkelfeldstudie zu häuslicher Gewalt beginnt endlich! Es dauerte knapp 20 Jahre, bis die Regierung das Thema nach einer ersten Untersuchung wieder aufgriff. Die aktuellen Daten stammen alle aus der Polizeilichen Kriminalstatistik – die leider nur zeigt, welche Fälle angezeigt wurden.

Laut offizieller Statistik wurde im Jahr 2022 fast alle zwei Minuten jemand in Deutschland Opfer häuslicher Gewalt. Jede Stunde mehr als 14 Frauen. Täglich gab es 430 Fälle innerhalb einer Partnerschaft oder unter Ex-Partnern – über neun Prozent mehr als im Jahr 2021. Vier von fünf Opfern waren weiblich. Jeden Tag versuchte ein Mann, seiner Frau oder Ex-Partnerin das Leben zu nehmen, und fast jeden dritten Tag gelang ihm das. Das sind die Zahlen, die der Bundesminister des Innern und der Bundesfamilienminister gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes heute zur „Lage häuslicher Gewalt“ vorgelegt haben.

Die Bundesregierung unternimmt mehr, um häusliche Gewalt zu bekämpfen



Die Zahlen sind nicht überraschend. Wir sind seit Jahren entsetzt darüber und bekommen das Problem immer noch nicht in den Griff. Es wurde viel getan – viele wichtige und richtige Dinge. Beispielsweise wurde im Rahmen der #MeToo-Bewegung das Thema sexuelle Gewalt und Machtmissbrauch in der Öffentlichkeit debattiert. Es gibt immer noch Sätze wie: „Warum ist sie zu ihm zurückgekehrt? Es ist ihre eigene Schuld!“ oder „Sie lügt auf jeden Fall, um Aufmerksamkeit zu erregen“. Doch eine Veränderung ist spürbar. Das Tabu, über solche Taten zu sprechen, bröckelt langsam.

Und auch in der Politik gibt es Bestrebungen. Deutschland unterzeichnete die Istanbul-Konvention. Ein Vertrag, der den Staat verpflichtet, Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu bekämpfen. Die Konvention ist 2018 in Kraft getreten und es gibt noch immer gravierende Mängel bei der Umsetzung – dennoch: Die Regierung scheint sich der Problematik bewusst zu sein und möchte mehr Plätze in Frauenhäusern bereitstellen, die dringend benötigt werden.

Auch die dürftige Datenlage in Deutschland zu Gewalt gegen Frauen wird immer wieder kritisiert. Abhilfe soll die nun startende Studie „Lebenssituation, Sicherheit und Stress im Alltag“ schaffen. Im Gegensatz zur ersten Dunkelfeldstudie vor fast 20 Jahren beschränkt sie sich nicht nur auf Frauen, sondern stellt auch Fragen Männer nach ihren Gewalterfahrungen.

Für den Bericht, der 2025 erscheinen soll, wird es 15.000 Präsenzbefragungen mit weitgehend standardisierten Fragebögen und zusätzlich 7.000 anschließende Online-Befragungen geben. Neben Gewalterfahrungen werden auch Informationen zu Geschlecht, Alter, Migrationshintergrund und Familienstand erhoben. Auch die Erfahrungen, die die Betroffenen machen PolizeiJustiz und Angebote der Opferunterstützung werden einbezogen.

Die Details fehlen



Die Stichprobe ist repräsentativ. Es wird uns zeigen, wie groß das Problem wirklich ist. Doch eines wird auf der Strecke bleiben: die detaillierte Analyse einzelner Fälle und damit der Blick auf mögliche Lösungsansätze. Es reicht nicht aus zu wissen, wo und wie die Gewalt stattfindet. Wir müssen wissen, warum ein Mann oder ein Frau geschlagen – war das Motiv Verleumdung, Eifersucht oder Verzweiflung? Wenn es einen Streit gab, worum ging es dann? Wie war das Verhältnis vorher? Gab es Warnzeichen? Strafanzeige bei der Polizei? Annäherungsverbote? Psychische Gewalt?

Wie reagierten die Opfer – blieben sie bei ihrem Partner oder trennten sie sich von ihm? Welche gesundheitlichen Folgen und Beeinträchtigungen entstehen durch männliche und weibliche Gewalt? Gab es versuchte Tötungsdelikte, die nicht gemeldet wurden? In welchen Situationen sind Frauen und Männer besonders gefährdet? Ein weitgehend standardisierter Fragebogen kann unmöglich alle diese Fragen beantworten.

Es gibt Studien, die sich intensiv mit Einzelfällen befassen. Sie legen nahe, dass Gewalt vor allem in unserem patriarchalen System und seinen Machtstrukturen wurzelt. Allerdings arbeiten solche Studien oft mit Informationen aus Medienberichten oder von Hilfsorganisationen, nicht mit offiziellen Daten.

In Spanien hingegen gibt es seit Jahren eine offizielle Stelle, die alle Informationen von Polizei und Justiz sammelt, um mehr über die Hintergründe der Verbrechen zu erfahren. Die Spanier haben viel vor uns. Aber welchen Sinn hat es, das zu betonen, was wir nicht haben? Nichts. Die nun startende Dunkelfeldstudie der Bundesregierung ist ein Schritt in die richtige Richtung und nach 20 Jahren mehr als überfällig. Es wird auf jeden Fall etwas Licht ins Dunkel bringen.