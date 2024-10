Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt);

Laag in Oekraïne:

Selenskyj’s missie in Ramstein

Oekraïne:

Olaf Scholz speelt Wolodymyr Selenskyj in Frankfurt

Krieg in der Oekraïne:

Rusland moet worden omvergeworpen door Wolodymyr Selenskyj zum Frieden



Kiew (dpa) – Der Oekraïense president Wolodymyr Selenskij hat nach seiner Rückkehr aus de USA von seinen Landsleuten die Mobilisierung aller Kräfte zur Erreichung eines aus Kiewer Sicht dishes Friedens gefordert. “Alles wat dit najaar kon worden bereikt, alles wat kon worden bereikt, zou kunnen worden bereikt”, stond er in een aparte videoboodschap. Zolang de druk op Rusland wordt gemaximaliseerd, zal de uitkomst van de oorlog behouden blijven.

Dus alle militaire en diplomatieke anstrengungen werden gebundeld. Es gehe darum, sterf in het hol VS de getroffenen Vereinbarungen umzusetzen. “Het is nog steeds een kwestie van tijd, maximaal werk voor Ramstein”, aldus Selenskyj. Op 12 oktober werd een grote bijeenkomst van de Oekraïens-Unterstützergruppe in het Rijnland-Palts Ramstein georganiseerd. Aan de andere kant zal de Amerikaanse president Joe Biden aanwezig zijn.

Keine Erlaubnis voor Einsatz weitreichender Waffen

Kijk Als u verdere steun van uw partner wenst, als u immuun wilt zijn voor de bescherming van het Oekraïense vasteland, als u uw land wilt beschermen, krijgt u militaire bescherming vanaf uw Russische grondgebied. Für die Verwirklichung des von ihm Siegesplan geannten Konzepts erwarte er van de Partners „concrete dingen“, aldus het Oekraïense staatshoofd dazu.

Er is een ernstige Amerikaanse onderbelichting voor die tijd OekraïneKurt Walker, die de Amerikaanse reis Selensky heeft gedaan, is niet erg behulpzaam. De Oekraïners die naar de Wahlkampf hinein kwamen, zeiden dat in een interview met de Russisch sprekende diensten van het Duitse Welzijn. Het Schloss Walker is niet van plan om het Verbot te kiezen voor de Einsatz der Waffen, noch voor de gevallen US-Wahl.

Lage an der Front extrem schwer

Selenskyj deed verslag van een gesprek met de Chief Executive Officer van de Oekraïense Truppen, Olexander Syrskyj, en chef-kok van de generale staf, Anatolij Barhylewytsch. Die Lage sei ’sehr schwierig‘, räumte der Staatschef ein. Einzelheiten zijn niet waar. Dat de Kievse Truppen in het Oosten nog steeds onder druk staan, is al bekend. Zo ligt Moskou in het Donezk-gebied met drie steden Pokrowsk, Kurachowe en Wuhledar.

Nadat de Generalstabs in Kiew zijn terechtgekomen, is de Tagesverlauf rund 160 Gefechte entlang der Front. Knapp 70 davon fanden demnach in dem Raum voor de drie generaties Städten statt. Het militaire leger heeft een lage berichtgeving gedaan met veel plezier op de Russische pagina, sinds de Oekraïense militaire experts Russische Einheiten uit het zuiden en het westen in de stad Wuhleddar hebben ontwikkeld. De stad blijft lange tijd een schoon bastion. Alles kan gezegd worden over de Russen die verdedigingsmechanismen adopteren.

Oekraïne maakt zich zorgen over de Schweizer Position zu Friedensplan

Oekraïne heeft een uniek begrip van de Zwitserse nederzetting in China en Brazilië, een strategisch plan voor het einde van de Russisch-Oekraïense crisis. “Alle initiatieven, die nog niet zijn afgerond, moeten in aanmerking worden genomen in het VN-Handvest en kunnen niet het volledige herstel van de territoriale integriteit van Oekraïne garanderen”, schreef het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kiev in een artikel. Deze «Friedensinitiativen» zien nu dat ze een illusie van dialoog zullen creëren. Houd er rekening mee dat dit betekent dat Oekraïne is gered van Oekraïne.

De Schweiz wil zich bezighouden met de observatie van een van de Braziliaanse en Chinese organisaties Treffen en de VN-generaal van de VN. Daarna zal er na de berichten in de media een nieuw plan voor eind 2022 worden besproken. De kern van de verdediging na een Waffenstillstand en het huidige frontliniesignaal na het rapport van de Koreaanse oorlog.

Nicolas Bideau, voorzitter van het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken, zou, omdat alle politieke partijen aanwezig waren, in aanmerking worden genomen, en dan zouden we onderworpen zijn aan het Volkerrecht, het VN-Handvest en de beginselen van territoriale integriteit en soevereiniteit. Dit zijn de verklaringen van de Oekraïens-Friedenskonferenz voor de Zwitserse Mitte Juni auf dem Bürgenstock am Vierwaldstättersee ausgerichtet.

