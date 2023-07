San Sebastian

Tadej Pogacar lächelte verschmitzt auf dem großen Podium, nachdem er im zweiten Spiel der 110. Tour de France Druck auf seinen großen Rivalen und Titelverteidiger Jonas Vingegaard ausgeübt hatte.

„Es war ein schöner Tag. Am Ende sind vielleicht nicht ein paar Sekunden entscheidend, aber es könnte auch sehr knapp werden“, sagte der zweifache Tour-Champion, der am Eröffnungswochenende in der Tour bereits elf Sekunden gegen Vingegaard gehortet hatte Baskenland.

Erfolgreicher Bergsprint

Zwei dritte Plätze in Bilbao und San Sebastian, dazu der erfolgreiche Bergsprint am Jaizkibel – für Pogacar läuft alles nach Plan. In der Gesamtwertung liegt er bereits auf dem zweiten Platz hinter seinem Teamkollegen und Sieger des ersten Rennens, Adam Yates, der nach dem überraschenden Tagessieg des Franzosen Victor Lafay das Gelbe Trikot erfolgreich verteidigte. Sollte es nach der zweimonatigen Zwangspause jemals Zweifel an Pogacars Form gegeben haben, konnte er diese eindrucksvoll ausräumen.

„Meine Hand fühlte sich gut an. Mein Motor startet langsam. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Form“, sagte der 24-jährige Radprofi, der sein Handgelenk mit dem noch nicht verheilten Kahnbeinbruch mit schwarzem Klebeband fixiert hatte. Die Verletzung, die er sich Ende April beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich zugezogen hatte, behinderte ihn zwar nicht, aber offensichtlich auch nicht. Pogacar ging bei der Achterbahnfahrt durch die baskischen Berge direkt in die Angriffsabteilung, obwohl Vingegaard selbst auf den steilsten Rampen keine Schwäche zeigte und stets am Hinterrad blieb.

Vingegaard bleibt cool

Vingegaard, der aufgrund seiner fehlenden Explosivität im direkten Duell mit Pogacar im Nachteil ist, reagierte entsprechend gelassen. „Die Tour wird wahrscheinlich nicht in Sekundenschnelle entschieden. Wir sind auf Kurs. Man kann nicht immer gewinnen“, betonte der 26-Jährige zu Beginn. Seine Chance sieht er in den langen Anstiegen im Hochgebirge.

Bis dahin nutzt Pogacar jede Chance, sich eine Auszeit zu gönnen. Am Sonntag sicherte er sich auf der zweiten Etappe über 208,9 Kilometer von Vitoria-Gasteiz nach San Sebastian als Dritter hinter Lafay und dem Belgier Wout van Aert vier Sekunden und gewann auch den Bergsprint am Jaizkibel vor Vingegaard, was ihm drei Sekunden mehr einbrachte gegen den Dänen. Pogacar war am Samstag in Bilbao bereits Dritter geworden.

Die deutschen Radprofis spielten bei der Radsportparty im Baskenland nur eine Nebenrolle. Georg Zimmermann schrammte beim Start nur knapp am Bergtrikot vorbei und verzichtete am Sonntag auf weitere Angriffe. Zimmermann beklagte, er habe seine Hausaufgaben nicht gemacht, der am entscheidenden Anstieg zu spät mit dem Sprint um die Bergpunkte begonnen habe. Bester Deutscher in der Gesamtwertung ist der ehemalige Tour-Vierte Emanuel Buchmann, der am Sonntag mit der Favoritengruppe den 15. Platz belegte.

Buchman versucht es

Kurzzeitig griff der deutsche Meister sogar an. „Ich wollte sehen, ob mich jemand begleitet. Die Etappe hat mir gezeigt, dass meine Beine ganz gut sind“, sagte Buchmann, der sich im Bora-hansgrohe-Team derzeit mit der Rolle als Helfer für den australischen Kapitän Jai Hindley begnügen muss.

Der Giro-Sieger von 2022 strebt in Paris das Podium an, dann steht unter normalen Umständen der dritte Platz auf dem Spiel. Zwei Konkurrenten in diesem Unterfangen mussten sich nach dem Eröffnungswochenende verabschieden. Olympiasieger Richard Carapaz (Ecuador) erlitt bei einem Sturz einen Kniescheibenbruch, während sich der Zweitplatzierte der Vuelta, Enric Mas (Spanien), das Schulterblatt brach.

Die befürchteten Massenstürze blieben aus. Nach dem Tod des Schweizers Gino Mäder, der bei der Tour de Suisse Mitte Juni in eine Schlucht stürzte und einen Tag später starb, begleiteten Sicherheitsdebatten den Start der Tour.

Begeisterte Fans im Baskenland

Begleitet wurde die Tour bei ihrem Gastspiel aus Spanien von Hunderttausenden Radsportfans, die auf den Anstiegen wie in Alpe d’Huez oder am Tourmalet für Stimmung sorgten. „Ich bin mit einem breiten Grinsen und einer Gänsehaut vorgefahren“, sagte Veteran John Degenkolb.

Am Montag nimmt die Tour dann auf der dritten Etappe über 193,5 Kilometer von Amorebieta-Etxano nach Bayonne Kurs auf Frankreich. Dadurch steigen auch die Sicherheitsbedenken der Reiseveranstalter. Spätestens mit der siebten Etappe, die am Freitag in Bordeaux endet, könnten die Unruhen in Frankreich auch Auswirkungen auf das wichtigste Sportereignis der Grande Nation haben. „Wir verfolgen die Entwicklung aufmerksam und stehen in ständigem Kontakt mit dem Innenministerium“, sagte Reiseleiter Christian Prudhomme. Während der Etappen sollten dann die Sicherheitsvorkehrungen erhöht werden.