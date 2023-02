Ländliche ER-Dokumente haben Mühe, alles zu tun. Peer-Support-Programme versuchen, die Belastung zu verringern

Als eine Frau in den Wehen in die Notaufnahme einer abgelegenen Gemeinde in British Columbia kam, brauchte Dr. Mary Koziol Hilfe.

Sie stand am Anfang ihrer Karriere und ist nicht auf Geburtshilfe spezialisiert, also rief Koziol eine Peer-Support-Hotline an, um mit einem Mutterschaftsspezialisten auf Abruf zu sprechen. Der Peer-Arzt führte sie durch all die verschiedenen Szenarien und blieb während der Geburt im Videoanruf, um sie anzuleiten.

„Es hätte dazu führen können, dass ich mich als Arzt schlecht fühle oder dass ich mich nicht in ländlichen Gemeinden betreuen sollte. Stattdessen war es eine wirklich stärkende Erfahrung und erinnerte mich daran, dass ich nicht alles haben werde Fähigkeiten und Erfahrungen, die eine ländliche Gemeinde manchmal von Ihnen verlangt, die ich mir anderswo besorgen kann“, sagte Koziol.

Peer-to-Peer-Supportleitungen in BC und Ontario sind für ländliche Notärzte von entscheidender Bedeutung, sagen Ärzte.

Dr. Mary Koziol, eine Notärztin, nutzte zu Beginn ihrer Karriere mehrmals die Support-Hotline von BC. Sie sagt, es habe ihr in vielen Situationen geholfen. (Eingereicht von Mary Koziol)

Sie sagen, dass viele abgelegene oder ländliche Gemeinden mit Personalengpässen konfrontiert sind, die in einigen Fällen zu vorübergehenden Schließungen der Notaufnahme führen. Das Wissen, dass Peer-Unterstützung verfügbar ist, kann dazu beitragen, Ärzte zu halten.

„Ich denke, diese Art von Programmen ist von entscheidender Bedeutung“, sagte Dr. Daniel Howes, Professor für Notfallmedizin und Intensivpflege an der Queen’s University.

In BC geht das Unterstützungsprogramm noch einen Schritt weiter: Ärzte besetzen Übernachtungsplätze in Notaufnahmen, die sonst für ein paar Stunden geschlossen wären.

„Wenn eine Gruppe wie unsere einfach hereinkommen und die Wochenenden verbringen kann, hilft das viel für Ärzte, die tatsächlich in dieser Gemeinde bleiben wollen. Ich denke, es trägt auch viel zur Rekrutierung bei“, sagte Dr. Brydon Blacklaws, ein Notarzt in Powell River, BC, und Co-Leiter des Real-Time Virtual Support (RTVS)-Programms.

Wie es funktioniert

In ihren 20 Jahren als Notärztin vergeht laut Dr. Kylie Booth keine Schicht, ohne dass sie mit einem Kollegen über einen Patienten spricht.

Sie sagt, Brainstorming mit Gleichgesinnten „ist absolut unverzichtbar für Ihr Selbstvertrauen, für Ihr Interesse, an einem anderen Tag wiederzukommen, um einen sehr schwierigen Job zu machen.“

Als die COVID-19-Pandemie zu einer breiteren Nutzung von Videoanrufen führte, nutzte Booth die Gelegenheit, um eine Peer-to-Peer-Support-Hotline für Notaufnahmeärzte einzurichten, die in ländlichen Gebieten in Ontario arbeiten.

Sie weiß, dass der Bedarf groß ist, da viele ländliche Ärzte alles mit weniger Ressourcen zur Verfügung haben.

„Sie sind möglicherweise nicht nur der einzige Arzt in der Notaufnahme, sondern wahrscheinlich auch der einzige Arzt im eigentlichen Krankenhaus. Sie tragen also viele Hüte“, fügte sie hinzu.

Mit dem Peer-to-Peer-Unterstützungsprogramm von Ontario können Ärzte in 27 abgelegenen Krankenhäusern anrufen und die Gedanken eines Kollegen einholen, der sich nicht um ihre eigenen Patienten kümmert oder keine eigene Notaufnahme betreibt, sagte Booth. Sie nehmen nur Anrufe vom Support entgegen.

„Wir haben einen Arzt für 12 Stunden und die Breite der Fälle war ziemlich bemerkenswert“, sagte sie.

Sie sagt, es habe Anrufe wegen schwerer Fälle gegeben, aber viele der Anrufe seien um Hilfe beim Patientenmanagement gegangen, wenn die Ressourcen begrenzt seien.

„Diese Ärzte, die in ländlichen oder abgelegenen Gebieten arbeiten, sind die Besten der Besten“, sagte Booth.

„Was sie fordern, ist dieses zweite Paar Augen auf einen Fall, ein zweites Paar Hände am Bett, damit sie die nächstbeste Wahl für den Patienten treffen können, um diese qualitativ hochwertige Versorgung direkt an das Bett des Patienten zu bringen. „

Das Peer-to-Peer-Unterstützungsprogramm für Ärzte in Ontario befindet sich noch in den Anfängen. Das Pilotprojekt startete im Oktober und wird derzeit bis Ende März finanziert. Booth hofft, dass die Finanzierung fortgesetzt wird.

Sie sagt, es habe schon früher versucht, Iterationen eines Peer-to-Peer-Unterstützungsprogramms in Ontario zu starten.

In diesem Screenshot aus einem Werbevideo eines Modells testet der freiwillige Kollege Dr. Chris Parker das Setup, das vor einem Jahrzehnt in einem frühen Pilotprojekt einer Peer-to-Peer-Unterstützungslinie für Landärzte verwendet wurde. (Eingereicht von Daniel Howes/ Queen’s University)

Howes weiß das nur zu gut. Er und seine Kollegen haben vor etwa einem Jahrzehnt ein Pilotprogramm zur Peer-to-Peer-Unterstützung ins Leben gerufen.

Sie kabelten Überwachungskameras – ähnlich wie sie damals in Casinos zu finden waren – in fünf Notaufnahmen, um sich mit ländlichen Ärzten in Kingston, Ontario, zu verbinden. Das Pilotprojekt endete nach sechs Monaten, als die Finanzierung versiegte und Ärzte, die sich freiwillig meldeten, Schwierigkeiten hatten, Schichten zu übernehmen, sagte Howes.

Aber es besteht immer noch Bedarf, ländlichen Ärzten zu helfen, sagte er.

„Diese Art von Programmen wird unerlässlich sein, wenn wir mit dem gleichen Modell der verteilten Notfallversorgung in unserem Land fortfahren wollen“, sagte er.

„Die Arbeit, die diese Leute in diesen Zentren leisten, ist oft genauso akut und die Krisen sind genauso bedeutsam.“

Kann es beim Halten helfen?

Die Bewältigung dieser Krisen in ländlichen Gebieten mit weniger Ressourcen fordert ihren Tribut von den Gesundheitsdienstleistern, die in diesen Notfallzentren arbeiten.

Eine Umfrage der Canadian Medical Association aus dem Jahr 2021 ergab, dass Ärzte, die in Kleinstädten oder in abgelegenen und abgelegenen Gebieten praktizieren, „deutlich wahrscheinlicher an Burnout leiden als Ärzte in städtischen/vorstädtischen Gebieten“.

Ärzte und andere haben gesagt, dass ländliche Notaufnahmen die Hauptlast des Mangels an Gesundheitsversorgung tragen.

Die BC-Unterstützungslinie, bekannt als das Rural Urgent Doctors in-Aid (RUDi)-Programm, hat diese Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistern in ländlichen, abgelegenen oder First Nations-Gemeinden durch die Zunahme der Zahl der Anrufe beim Dienst festgestellt.

Als das Programm 2020 zum ersten Mal gestartet wurde, gab es laut Blacklaws alle paar Wochen eine Handvoll Anrufe. Jetzt erhält der Bereitschaftsarzt im Durchschnitt 34 Anrufe während einer 12-Stunden-Schicht.

Die Anrufe können unterschiedlich schwer sein, was bedeutet, dass die Anrufer manchmal warten müssen, sagt er.

„Wir sind noch lange nicht perfekt, aber wir versuchen es und verbessern uns“, fügte er hinzu.

Seit seiner Einführung wurde das BC-Programm um Telefonnummern für Pädiatrie, Mutterschaft und Neugeborenen-Spezialisten in Bereitschaft erweitert. Auch andere Fachärzte wie der Facharzt für Dermatologie oder Neurologie stehen kurzfristig unter der Woche zur Verfügung.

UHR | Ärzte Manitoba Präsident SEs gibt noch mehr zu tun, um Ärzte in ländliche, nördliche Gemeinden zu „werben“:

Manitoba muss mehr tun, um Ärzte in ländlichen, nördlichen Gemeinden anzuwerben Ärzte Dr. Candace Bradshaw, Präsidentin von Manitoba, skizziert Möglichkeiten, wie die Provinz mehr tun könnte, um Ärzte, die bereits im System arbeiten, zu unterstützen und mehr für Manitoba zu gewinnen.

Ärzte vor dem Ausbrennen und Verlassen der Gemeinschaft zu bewahren, ist ein großer Teil dessen, was die Peer-Support-Programme in beiden Provinzen anstreben.

„Dieses Programm prägt keine neuen Praktiker. Aber wenn wir diejenigen unterstützen können, die bereits auf dem Gebiet sind, wäre das hervorragend, damit sie wieder auftauchen, weil es sicherlich andere Möglichkeiten gibt, Medizin zu praktizieren. Und wenn wir diese Leute verlieren In Notfällen wird dieses Problem offensichtlich verschärft“, sagte Booth.

Dr. Ian Ricketson ist einer der RUDi-Ärzte, der Anrufe von Kollegen aus ganz BC entgegennimmt (Eingereicht vom ländlichen Koordinierungszentrum von BC)

In BC, sagt Blacklaws, unterstützt das Team bei Bedarf auch manchmal kleinere medizinische Zentren mit virtuellem Backfill über Nacht, sodass der Arzt in der Gemeinde die Möglichkeit hat, sich auszuruhen.

Infolgedessen haben die Ärzte im Rahmen des Programms auch dazu beigetragen, seit 2021 etwa 1.800 Stunden Umleitung zu vermeiden (wenn Patienten, die mit dem Krankenwagen ankommen, in ein anderes Krankenhaus gebracht werden).

Blacklaws sagt, dass es einige Kritik am virtuellen Backfill gegeben hat, da einige gesagt haben, es sei am besten, einen Arzt persönlich zu haben. Er betont, dass in schweren Fällen der Arzt der Gemeinde hinzugezogen wird.

„Wenn wir diesem Arzt etwas Ruhe gönnen können, profitieren die Patienten in dieser Gemeinde meiner Meinung nach wirklich, weil sie einen Arzt bekommen, der weniger wahrscheinlich ausbrennt … und morgens mehr Energie für ihre Gemeinde und ihre Praxis haben. “ er sagte.

Howes sagt, dass diese Peer-to-Peer-Supportleitungen auch Ärzten in anderen Teilen Kanadas zugute kommen könnten.

„Es kommt wirklich allen zugute. Es ist gut für den Patienten, weil man zwei Köpfe anstelle von einem bekommt und mehr Ressourcen erhält, was fantastisch ist“, sagte er.

Koziol sagt, das Wissen, dass sie innerhalb weniger Minuten die zweite Meinung eines Kollegen einholen kann, hat sie überzeugt, im Laufe der Jahre in kleineren Bereichen zu arbeiten.

„Ich bin mir nicht sicher, ob ich in den ersten Jahren meiner Praxis alle ländlichen Stellen genommen hätte, die ich hatte, wenn ich nicht gewusst hätte, dass mir diese zur Verfügung stehen“, sagte sie.

„Es war wirklich ein bisschen wie eine Sicherheitsdecke.“