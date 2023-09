Mindestens 80.000 Einsatzkräfte waren im vergangenen Jahr in Deutschland Ziel körperlicher oder verbaler Angriffe. Das ergab eine am Samstag veröffentlichte Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) bei Behörden in allen 16 Bundesländern. Ziel der Angriffe waren rund 76.000 Polizisten, tausend Feuerwehrleute und 2.100 weitere Rettungskräfte. Der Umfrage zufolge ist in allen Bundesländern eine steigende Tendenz zu erkennen.