Der bevorstehende G20-Gipfel in Indien könnte aufgrund des Konflikts ohne Abschlusserklärung enden

Die USA und ihre Verbündeten verprellen Nationen, die sich nicht in den Ukraine-Konflikt einmischen wollen, indem sie das Thema in alle möglichen internationalen Ereignisse hineinziehen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow im Vorfeld des G20-Gipfels in Indien.

Lawrow kritisierte das, was er nannte „Ukrainisierung von allem und jedem“ vom Westen, nachdem er am Donnerstag am Ostasiengipfel in Indonesien teilgenommen hatte. Die Teilnehmerstaaten widersetzten sich dem Druck Washingtons und behaupteten, dass ihre Agenda keine geopolitischen Fragen und Sicherheitskrisen umfasste, stellte er während einer Pressekonferenz fest.

„Nationen, die sich um ihre spezifischen Angelegenheiten kümmern wollen, anstatt Propaganda zur Unterstützung des Kiewer Regimes zu betreiben, werden zunehmend müde.“ der westlichen Strategie, fügte der Minister hinzu.









Der Spitzendiplomat behauptete, dass Washingtons Ziele in Asien darin bestehen, China einzudämmen und Russland zu isolieren, und dass es den regionalen Akteuren nicht gefällt, wie die USA ihnen ihre Politik aufzwingen.

An diesem Wochenende wird Lawrow die russische Delegation beim Treffen der G20-Staats- und Regierungschefs in Neu-Delhi leiten, da Präsident Wladimir Putin beschlossen hat, nicht persönlich teilzunehmen. Medienberichten zufolge traf der indische Außenminister S. Jaishankar am Rande des Ostasiengipfels in Jakarta mit seinem russischen Amtskollegen zusammen, um die Sackgasse bei einem Entwurf der Abschlusserklärung zu besprechen.

Westliche Nationen wollen, dass der Entwurf eine Verurteilung Moskaus wegen des Ukraine-Konflikts enthält, während Russland und China wollen, dass in dem Kommuniqué erklärt wird, dass die G20 kein Forum für die Lösung solcher Probleme ist. Indien hat einen Kompromiss vorgeschlagen, der beide Positionen umfasst, aber Berichten zufolge hat keine Seite dem zugestimmt.

Sofern keine Einigung erzielt wird, könnte die Veranstaltung ohne Abschlusskommunique enden, was ein Novum in der G20-Geschichte wäre. Ein solches Ergebnis kann dazu führen, dass a „Vertrauenskrise“ in der Organisation, hat Reuters gewarnt.

MEHR LESEN:

Die NATO birgt Risiken für den asiatisch-pazifischen Raum – Lawrow

Indonesien stand letztes Jahr vor einem ähnlichen Dilemma, als es die rotierende G20-Präsidentschaft innehatte. In der Kompromisserklärung „Bali-Erklärung“ heißt es, dass die meisten ihrer Mitglieder den Krieg und seine Folgen verurteilten, Russland jedoch nicht direkt die Schuld gaben und anerkannten, dass es unterschiedliche Ansichten über die Situation gebe. Es fügte hinzu, dass sich die G20 zwar nicht mit Sicherheitsfragen befassen, diese jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben könnten.