Berlin/Frankfurt am Main (dpa). Vor Gesprächen mit der Bundesregierung über die Asylpolitik treffen sich die Ministerpräsidenten am Donnerstag und Freitag in Frankfurt am Main. Unter dem Vorsitz des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) wollen die Länder vor allem die für den 6. November geplante Runde mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) vorbereiten, bei der es unter anderem um dauerhaft höhere Bundeszuschüsse für Flüchtlingskosten geht. Scholz will sich am Freitagabend mit Rhein, dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil als SPD-Vertreter der Länder sowie Unionsfraktions- und CDU-Chef Friedrich Merz treffen.

Die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) will unter anderem auch über die künftige Finanzierung des Deutschlandtickets beraten; Hier stehen dringende Entscheidungen an. Weitere Themen sind beschleunigte Planungsverfahren und Krankenhausreformen.

Offene Fragen zur Asylpolitik

Die Länder sind sich in der Asylpolitik mit ihren finanziellen Forderungen an den Bund einig und dass der Bund die auf europäischer Ebene geplante Reform des Asylsystems vorantreiben soll, damit weniger Schutzsuchende nach Deutschland kommen. Auch andere Vorschläge, die auf dem Tisch liegen – etwa eine Arbeitspflicht für Asylbewerber – sind unter den Ministerpräsidenten umstritten.

Ganz oben auf der Agenda steht eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Kosten, die den Ländern und Kommunen für die Betreuung von Asylbewerbern und anerkannten Flüchtlingen entstehen. Mitte Mai hat der Bund den Ländern für dieses Jahr eine Milliarde Euro als zusätzlichen Beitrag zugesagt. Damit sollen sie dabei unterstützt werden, ihre Kommunen zu entlasten und die Digitalisierung der Ausländerbehörden zu finanzieren. Eine Kernforderung der Länder ist, dass es keinen festen Betrag mehr geben soll, sondern sich der Beitrag des Bundes an der aktuellen Zahl der Flüchtlinge orientieren soll. Experten bezeichnen dies als „atmendes System“. Scholz hat auch bereits den Begriff „atmender Deckel“ verwendet.

In der Systemfrage bestehe laut Weil mittlerweile Einigkeit mit der Bundesregierung und über die Höhe des Kopfgeldes müsse noch verhandelt werden. Weil sagte der „Rheinischen Post“: „Der Bund will derzeit nicht mehr als 5.000 Euro pro Flüchtling zahlen; Gemeinsam mit den Kommunen gehen wir davon aus, dass die Pauschale 10.000 Euro betragen muss.“ Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, der Bund habe sich bis vor zwei Jahren ausreichend an den Flüchtlingskosten beteiligt und dieses System dann einseitig aufgekündigt. „Wir fordern, dass es jetzt wieder umgesetzt wird“, sagte der Kieler Regierungschef.

Die Zahlungskarte soll Geldüberweisungen ins Heimatland verhindern

Der Vorschlag, Zahlungskarten statt Geld auszugeben, soll eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Asylbewerber haben, die aus dem begrenzten Budget, das ihnen zur Verfügung steht, Geld nach Hause schicken wollen. Außerdem soll damit der Missbrauch des Asylsystems durch Nicht-EU-Bürger aus Osteuropa bekämpft werden. Diese einst in einzelnen Kreisen praktizierte Idee findet derzeit immer mehr Zuspruch, obwohl das System zunächst einen höheren bürokratischen Aufwand für die Kommunen bedeutet. Anstatt Geld vorrangig in Form von Sachleistungen zu verteilen, empfinden es viele Verantwortliche in den Bundesländern als zu umständlich. Generell liegt die Entscheidung über Bezahlkarten oder Sachleistungen nicht beim Bund, sondern vor Ort.

Der Deutsche Kreistag befürwortet dies grundsätzlich. Dessen Präsident Reinhard Sager sagt: „Auch wenn dies einen höheren Verwaltungsaufwand erfordert, sollten wir die hohe Attraktivität unserer Sozialleistungen im europäischen Vergleich realistisch einschätzen.“ Die Länder sollen dabei die kommunale Ebene unterstützen.

Asylbewerber können aufgefordert werden, gemeinnützige Arbeit zu leisten

Denkbar wäre, dass die Länder den Bund auffordern, das Sozialgesetzbuch so zu ändern, dass Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge für den Einsatz für das Gemeinwohl eingesetzt werden können. Ein Gesetz, das eine allgemeine Tätigkeitspflicht vorsieht, wird jedoch wohl nicht angestrebt. Die Grünen fordern die Aufhebung aller Arbeitsverbote für Flüchtlinge, auch für solche, die aus Ländern kommen, die als sichere Herkunftsländer gelten.

Die Vorstellungen der Bundesregierung werden konkreter

Einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz konkretisierte die Bundesregierung auch ihre Vorstellungen zur Asylpolitik. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) kündigte erleichterte Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge an. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Rückführung von Migranten erleichtern soll. Bundeskanzler Scholz rief zur Zusammenarbeit auf. Das sei „ein Thema, bei dem der Staat zeigen muss, dass er die Dinge im Griff hat“, sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend auf einer Wirtschaftskonferenz seiner Fraktion im Bundestag.

„Es ist wichtig, dass wir bei diesem Thema zusammenarbeiten“, sagte Scholz. Dies entspreche auch dem Wunsch der Bürger, nämlich keinen kleinkarierten Streit, bei dem jeder sich profilieren wolle, sondern praktische Lösungen, die tatsächlich etwas verändern, fügte die Kanzlerin in den ARD-„Tagesthemen“ hinzu. Sein Stellvertreter Robert Habeck (Grüne) sagte in der ARD-Sendung „Maischberger“: „In dieser Phase müssen alle miteinander reden.“

Beim Deutschland-Ticket geht es den Ländern auch ums Geld

Auch über das Deutschlandticket für den Nah- und Regionalverkehr wollen die Ministerpräsidenten diskutieren, dessen Zukunft unklar ist. Grund ist ein Streit zwischen Bund und Ländern über die weitere Finanzierung – darüber wird auch bis Donnerstag auf einer Verkehrsministerkonferenz in Köln diskutiert. Seit dem 1. Mai ist das Deutschlandticket für 49 Euro pro Monat für Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr nutzbar – als digital buchbares, monatlich kündbares Abonnement in ganz Deutschland. Bis 2025 stellen Bund und Länder jeweils 1,5 Milliarden Euro bereit. Im ersten Jahr sollen mögliche Mehrkosten hälftig geteilt werden – diese „Nachschusspflicht“ gilt jedoch ab 2024.

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen rechnet im Jahr 2024 mit Mehrkosten in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Wegen des Finanzstreits mit dem Bund hatte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) als Vorsitzender der Landesverkehrsministerkonferenz bereits angekündigt warnte davor, dass das Deutschland-Ticket storniert würde.

