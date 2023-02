Een vrouw beschuldigd van helpen stelen Lady Gaga’s dogs hoopt het beloningsgeld op te halen dat was beloofd voor hun terugkeer.

Jennifer McBride, een van de vijf mensen die zijn gearresteerd in verband met de gewapende ontvoering van de Franse buldoggen Koji en Gustav in 2021, heeft op 24 februari een rechtszaak aangespannen tegen de zanger van “Bad Romance” en eiste $ 500.000, de som van het beloningsgeld dat de ster iedereen had beloofd die haar honden veilig teruggebracht, volgens gerechtelijke documenten verkregen door E! Nieuws.

Volgens de documenten nam McBride na het incident contact op met Gaga en leverde de honden af ​​bij het politiebureau van de politie van de Los Angeles Police Department Olympic Community. McBride beweert dat de zangeres het contract heeft geschonden door te “weigeren” haar te betalen, stelt de rechtszaak.

Volgens de documenten is McBride van mening dat Gaga’s belofte om het beloningsgeld van $ 500.000,00 te betalen “zonder vragen te stellen” is gedaan “met de bedoeling om leden van het publiek te bedriegen en ertoe te brengen”, waaronder zijzelf, “om erop te vertrouwen en ernaar te handelen. beloven door de buldoggen te lokaliseren en af ​​te leveren.