Ladies European Tour: Chiara Noja betäubt Charley Hull im Play-off und gewinnt die Aramco Team Series – Jeddah | Golf-Neuigkeiten

Chiara Noja schlägt in der Tagesrunde eine 65 und macht Birdies auf beiden Play-off-Löchern, um ihren ersten Sieg bei der Ladies European Tour zu erringen; Charley Hull, der über Nacht Führende, wird Zweiter, Nicole Garcia wird Dritte und gewinnt auch den Teamwettbewerb





Charley Hull verpasste knapp den vierten Titel der Ladies European Tour

Charley Hull verpasste knapp einen Sieg der Aramco Team Series, als die 16-jährige Chiara Noja in Jeddah einen dramatischen Play-off-Sieg errang.

Hull, der Spitzenreiter über Nacht, erzielte am letzten Tag im Royal Greens Golf and Country Club eine Vier unter 68, um mit Noja, die in der Tagesrunde eine 65 erzielte, mit 13 Unter gesperrt zu beenden.

Die Spielerinnen kehrten für das Play-off zum 18. Par-5 zurück, wo beide Spielerinnen Birdies tauschten, bevor Noja sich mit einem Birdie am zweiten zusätzlichen Play-off-Loch ihren ersten Ladies European Tour-Titel sicherte.

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht sehen Privatsphäre-Einstellungen

Wie Noja Hull in Saudi-Arabien fassungslos machte

Noja eröffnete mit aufeinanderfolgenden Birdies und schnappte sich das vierte Par-5, wobei der Teenager einen weiteren Schlag am siebten aufnahm, bevor er als nächstes das Par-3 bogeyte.

Die deutsche Youngsterin reagierte mit drei Birdies in einem Vier-Loch-Abschnitt um die Kurve herum und ging nach vorne, als sie am 16. Loch aus 20 Fuß einlochte, obwohl sie beim nächsten mit einem Bogey leicht stotterte und das letzte Par-5 nicht zum Birdie brachte.

Live Ladies European Tour Golf Weiter leben

Hull hatte die Kurve mit Level-Par erreicht, stürmte aber mit vier Birdies in einem Fünf-Loch-Abschnitt vom 13. zurück in den Wettbewerb, während ein abschließendes Par sie nach 54 Löchern mit Noja verband.

Die Engländerin lochte aus zweieinhalb Metern ein, um mit Nojas Zwei-Putt-Birdie auf dem ersten zusätzlichen Loch mitzuhalten, obwohl sie mit ihrer Annäherung auf das zweite zusätzliche Loch vom hinteren Ende des Grüns abkam, nachdem sie sich fast aus dem Rough für Albatross eingelocht hatte.

Charley Hull mischte in ihrer letzten Runde fünf Birdies mit einem einsamen Bogey

Hull war nicht in der Lage, von der Rückseite des Grüns auf und ab zu kommen, und verpasste ihren Birdie-Versuch aus 15 Fuß, als Noja die Putting-Oberfläche in zwei erreichte und zwei Putts für das gewinnende Birdie machte.

Ein Adler am letzten Loch sah, wie Nicole Garcia einen Fünfer unter 67 erzielte und einen Schuss zurück auf den dritten Platz vor Virginia Elena Carta beendete, die in der letzten Runde eine 69 kardierte, während Bronte Law sich mit Lee-Anne Pace den fünften Platz mit 10 unter teilte.

Im Mannschaftswettbewerb gewann Team Garcia in einem Play-off, nachdem Casandra Alexander ein Birdie am ersten Extraloch eingelocht hatte, um Team Wolf, angeführt von Christine Wolf, zu besiegen, nachdem die Teams nach den ersten beiden Runden mit 29 unter gelandet waren.

In der Ladies European Tour-Kampagne 2022 steht nur noch ein Event aus, nämlich die Andalucia Costa del Sol Open de Espana am Ende der Saison vom 24. bis 27. November live auf Sky Sports.