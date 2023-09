Ladendieb droht mit geschlossenem Klappmesser – Mitarbeiter reagiert geistesgegenwärtig

Zwei Ladendiebe haben am Dienstagnachmittag einen Mitarbeiter eines Supermarkts in Würzburg beleidigt. Ein 32-Jähriger hielt ein geschlossenes Klappmesser in der Hand.

