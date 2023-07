Ladbrokes ist eine beliebte Marke in Großbritannien, die dafür bekannt ist, die meisten Wettbüros zu haben. Es gehört auch zu den Pionieren bei Online-Sportwetten, die eine große Auswahl an Wettmärkten für Fußball und Pferderennen anbieten.

Dennoch finden Sie weiterhin Wettquoten für andere Sportarten wie Tennis, Golf, Basketball, Volleyball und mehr. Diese Wettseite ist im Vereinigten Königreich legal tätig und von der UK Gambling Commission und der Malta Gaming Authority lizenziert. In dieser Ladbrokes-Rezension erfahren Sie mehr über die Angebote, Wettmärkte, Quoten und Zahlungsmethoden des Sportwettenanbieters.

Kurze Fakten zu Ladbrokes UK Mehr als 100 Jahre Erfahrung

Deckt über 50 Sportarten ab

Vielfältige Sportwettenmärkte

In-Play- und Live-Streaming-Optionen

Auszahlungs- und Wett-Builder-Funktionen

Ladbrokes UK Willkommensbonus für Sport (4/5)

Neue britische Spieler werden bei Ladbrokes mit einem beeindruckenden Willkommensbonus von 20 £ in Form von Gratiswetten begrüßt. Um dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, müssen Sie sich anmelden, eine Einzahlung tätigen und mindestens 5 £ setzen. Damit Ihre Wette qualifiziert ist, müssen Sie innerhalb von 14 Tagen nach der Kontoregistrierung auf einen Markt mit einer Quote von mindestens ½ wetten. Sobald Ihre Wette qualifiziert ist, werden die Gratiswetten Ihrem Konto gutgeschrieben. Sie sollten innerhalb von sieben Tagen verbraucht werden.

Zu den weiteren AGB, die Sie beachten sollten, gehören:

Das Angebot steht nur britischen Spielern ab 18 Jahren zur Verfügung.

Einzahlungen über Neteller, Skrill, PayPal, Instant Bank und Prepaid-Karten sind nicht qualifiziert.

Sobald Sie eine qualifizierende Wette platziert haben, werden Ihrem Konto 4 x 5 £ Gratiswetten gutgeschrieben.

Die Gratiswetten müssen innerhalb von sieben Tagen nach Gutschrift auf Ihrem Konto genutzt werden.

Die Gratiswetten können nicht gegen Bargeld eingetauscht werden und müssen vollständig umgesetzt werden.

Weitere Ladbrokes-Aktionen

Bestehende Benutzer können auch zahlreiche Werbeangebote erkunden. Diese Angebote werden abhängig von den laufenden Fußballspielen ständig aktualisiert. Behalten Sie daher immer den Aktionsbereich im Auge, um von interessanten Angeboten zu profitieren. Im Allgemeinen können diese Angebote von Gratiswetten bis hin zu ACCA-Versicherungsangeboten reichen. Zu den derzeit verfügbaren Werbeangeboten gehören unter anderem:

Quotensteigerung : Es gibt einen täglichen Odds Boost-Token, den Sie für Pferderennen oder die Sportart Ihrer Wahl verwenden können.

: Es gibt einen täglichen Odds Boost-Token, den Sie für Pferderennen oder die Sportart Ihrer Wahl verwenden können. ACCA-Versicherung : Dieses Angebot gibt Ihnen Sicherheit beim Platzieren von Kombiwetten. Wenn eine Ihrer Auswahlen bei einem 5+ ACCA fehlschlägt, erhalten Sie vom Sportwetten eine Rückerstattung in Form einer Gratiswette von bis zu 10 £.

: Dieses Angebot gibt Ihnen Sicherheit beim Platzieren von Kombiwetten. Wenn eine Ihrer Auswahlen bei einem 5+ ACCA fehlschlägt, erhalten Sie vom Sportwetten eine Rückerstattung in Form einer Gratiswette von bis zu 10 £. Preiserhöhung: Ladbrokes erhöht Ihre Chancen durch das Price Boost-Angebot. Mit den erhöhten Preisen haben Sie eine Chance auf größere Gewinne. Dieses Angebot ist auf ausgewählten Fußballmärkten verfügbar.

So erstellen Sie ein Konto bei Ladbrokes UK (5/5)

Solange Sie mindestens 18 Jahre alt sind, können Sie problemlos ein Ladbrokes-Konto erstellen. Der Vorgang ist ziemlich einfach und Ihr Konto wird sofort eingerichtet. Sie müssen jedoch Verifizierungsdokumente hochladen. Sie können wählen, ob Sie Ihren Führerschein oder Ihren Reisepass hochladen möchten. Im Folgenden finden Sie die einfachen Schritte, die Sie befolgen müssen, um ein Ladbrokes-Konto zu registrieren:

Besuchen Sie die Ladbrokes-Homepage. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Beitreten“. in der oberen rechten Ecke. Füllen Sie das Anmeldeformular aus. Zu den erforderlichen Angaben gehören unter anderem Ihr Land, Ihre bevorzugte Währung, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Benutzer-ID und Ihr Passwort. Geben Sie zusätzliche Informationen aneinschließlich Ihres Vor- und Nachnamens sowie Ihres Geburtsdatums. Als nächstes müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben. Geben Sie Ihre Adresse und Handynummer ein. Bestätigen Sie, dass die angegebenen Daten korrekt sind und klicken Sie auf „Mein Konto erstellen“. Ihr Konto ist sofort eingerichtet. Um Ihr Konto zu aktivieren, müssen Sie Folgendes tun Verifizierungsdokumente hochladen. Dies steht im Einklang mit der KYC-Anforderung der britischen Glücksspielkommission. Sie können wählen, ob Sie Ihren Führerschein oder Reisepass hochladen möchten. Der Verifizierungsprozess dauert einige Stunden und kann bis zu 24 Stunden dauern. Danach wird Ihr Konto aktiviert. Nach der Überprüfung können Sie Füllen Sie Ihr Konto auf und erkunden Sie die verfügbaren Sportwettenmärkte. Bei Interesse gibt es für neue Nutzer einen Gratiswetten-Willkommensbonus.

Ladbrokes-App (4/5)

Die Ladbrokes-Website ist vollständig für mobile Benutzer optimiert und Sie können mit Ihrem mobilen Gerät nahtlos auf alle Wettmärkte zugreifen. Sie können jeden mobilen Browser, einschließlich Safari, Mozilla oder Chrome, verwenden, um sich bei Ihrem Konto anzumelden. Wenn Sie jedoch ein individuelleres Erlebnis bevorzugen, können Sie die mobile Ladbrokes-App herunterladen. Die App ist sowohl mit Android- als auch mit iOS-Geräten kompatibel.

Einer der großartigen Aspekte der mobilen App ist, dass Sie damit Ihre Live-Wetten ganz einfach von unterwegs verfolgen können. Die App verfügt über eine einfache, aber interessante Benutzeroberfläche und das Layout erleichtert das Auffinden der verfügbaren Wettmärkte. Darüber hinaus können Sie mit der Ladbrokes-App auf alle wichtigen Wettfunktionen der Website zugreifen. Dazu gehören Cash-Out, In-Play-Wetten, Bet Builder und Live-Streaming.

Ladbrokes-Sportwettenmärkte

Ladbrokes deckt über 50 Sportarten ab und verfügt je nach Ihren bevorzugten Sportarten über ein vielfältiges Angebot an Wettmärkten. Fußball und Pferderennen sind die beliebtesten Sportarten auf der Website. Daher gibt es viele Wettmärkte. Fußballfans finden sowohl in den großen als auch in den kleinen Ligen zahlreiche Wettmöglichkeiten. Zu den beliebtesten Ligen, auf die man in Großbritannien wetten kann, gehören die Premier League, die Champions League, die La Liga und die Bundesliga. Zu den Wettmärkten, die Sie bei Ladbrokes während dieser Wettbewerbe erkunden können, gehören:

Korrekter Spielstand

Matchwinner

1×2 Wetten

Halbzeit/Vollzeit

Doppelte Chance

Über unter

Handicaps-Ziele

Beide Teams punkten

Erste Mannschaft, die ein Tor erzielt

Sauberes Blatt

Sport-Livestreaming bei Ladbrokes

Während In-Play-Wetten auf britischen Wettseiten üblich sind, bieten nur wenige Buchmacher Live-Streaming-Optionen an. Ladbrokes verfügt über eine Live-Streaming-Funktion, eine hervorragende Option, mit der Sie Live-Spiele auf der Website verfolgen können. Wenn Sie die Spiele live verfolgen, können Sie jede sich bietende Wettmöglichkeit erkunden.

Sie können Ihre Live-Wetten auch bequem verfolgen und je nach Spielverlauf Änderungen vornehmen. Leider ist diese Funktion nicht in allen Sportarten verfügbar. Zu den Sportarten, die Sie live streamen können, gehören bestimmte Fußballspiele, Pferderennen und Windhundrennen. Sie müssen mindestens einen Einsatz von 1 £ platziert haben, um auf die Live-Stream-Option zugreifen zu können.

Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten bei Ladbrokes (4,5/5)

Ladbrokes bietet eine breite Palette an Bankoptionen, die bequeme und sichere Transaktionen ermöglichen. Diese Zahlungsmethoden reichen von Bankkarten wie Visa, Maestro und Mastercard bis hin zu E-Wallets. E-Wallets unterstützen schnelle Ein- und Auszahlungen. Zu den verfügbaren Optionen gehören PayPal, MuchBetter, Skrill, Neteller und Entropay. Andere akzeptable Bankmethoden sind Paysafecard, Apple Pay und Banküberweisung.

Einzahlungsmethoden von Ladbrokes

Die Einzahlungsmethoden bei Ladbrokes unterstützen Soforteinzahlungen und der Sportwettenanbieter erhebt keine Transaktionsgebühr. Die akzeptable Mindesteinzahlung variiert je nach gewählter Bankoption. Sie werden sich jedoch freuen zu hören, dass Ladbrokes Einzahlungen ab 5 Pfund erlaubt.

Einzahlungsmethode und Mindesteinzahlung:

Visa, Mastercard, Maestro – 5 £

– 5 £ Skrill – 10 £

– 10 £ PayPal – 10 £

– 10 £ paysafecard – 10 £

– 10 £ Apple Pay – 10 £

– 10 £ EntroPay – 10 £

Auszahlungsmethoden von Ladbrokes

Die meisten Einzahlungsmethoden stehen auch für Auszahlungen zur Verfügung. Die Auszahlungslimits und -zeiten variieren je nach gewählter Bankmethode. Auszahlungen über E-Wallets dauern einige Stunden, während Banküberweisungen bis zu fünf Werktage dauern können. Für Abhebungen bei Ladbrokes fallen keine Gebühren an.

Auszahlungsmethoden und Mindestbeträge:

Visa, Mastercard, Maestro – 5 £

– 5 £ Skrill – 10 £

– 10 £ Vertrauenswürdig – 10 £

– 10 £ PayPal – 10 £

– 10 £ paysafecard – N / A

– N / A Apple Pay – N / A

– N / A EntroPay – N / A

– N / A Banküberweisung – 10 £

Platzieren Sie eine qualifizierende Wette von mindestens 5 £. Sie erhalten dann 4 x 5 £ Gratiswetten. Ladbrokes bietet auch Gratiswetten für bestehende Benutzer an, und Sie müssen nur die Anforderungen des Angebots lesen.

Kann Ladbrokes Geld zurücknehmen?

Ladbrokes gibt Ihnen Geld in Form von Gratiswetten zurück, die entweder Teil des Willkommensbonus oder eines laufenden Werbeangebots sein können.

Kann man sich eine Gratiswette bei Ladbrokes auszahlen lassen?

Auf jeden Fall, aber Sie müssen alle Wettanforderungen und die beigefügten Geschäftsbedingungen erfüllen.

Verfügt Ladbrokes über eine ACCA-Versicherung?

Ja, Ladbrokes verfügt über ein ACCA-Versicherungsangebot, das Ihnen zusätzliche Sicherheit beim Platzieren von Kombiwetten bietet. Wenn eine Ihrer Auswahlen Ihre gesamte Wette nicht erfüllt, erstattet Ihnen der Buchmacher eine Gratiswette von bis zu 10 £.

Wie kann ich mein Ladbrokes-Konto kündigen?

Um Ihr Ladbrokes-Konto zu kündigen, müssen Sie sich lediglich per Live-Chat oder Telefon an den Kundendienst wenden, der Ihr Konto dann löscht.

