— Labour legt weiterhin seinen Standpunkt zur Energiepolitik dar. Wir fassen Nachrichtenzeilen und Reaktionen zusammen.

— Im Parlament ist das Energiegesetz zurück und es gibt einen neuen Abgeordneten im Ausschuss für Energiesicherheit und Netto-Null.

— Tony Blairs Denkfabrik erläutert, wie Großbritannien „ein Jahrzehnt der Elektrifizierung“ schaffen kann. Wir haben Ihre Fakten.

ARBEIT VERKAUFEN DEN PLAN: Keir Starmers große Energierede vom Montag wird immer noch von Experten, Industrieführern und der breiten Öffentlichkeit verdaut – und zwei große Labour-Bigs sind heute wieder draußen und reden über Netto-Null und Klima.

Mehr von Miliband: Der Schattenklima- und Netto-Null-Minister Ed Miliband wird auf einer Podiumsdiskussion am King’s College zum Thema „das Potenzial für öffentliche Investitionen in den Aufbau sauberer Energie“ auftreten. Melden Sie sich hier für den Live-Stream an, Veranstaltungsbeginn ist um 12.00 Uhr

LAMMY ÜBER KLIMA: Unterdessen spricht Schattenaußenminister David Lammy um 16 Uhr auf der Trade Unlocked-Konferenz in Birmingham vor Unternehmen und Handelsverbänden. Er wird sich dazu verpflichten, die Zahl des britischen diplomatischen Personals zu erhöhen, das sich auf den Klimawandel konzentriert, und sagt, dass Labour erneut einen engagierten britischen Klimabeauftragten ernennen wird (Die Regierung hat den Posten Anfang des Jahres gestrichen.)

Wirtschaftsdiplomatie: Lammy wird auch über einen neuen Vorstoß zur „Wirtschaftsdiplomatie“ sprechen, der darauf abzielt, die Beziehungen zu Ländern zu vertiefen, die für die Lieferketten sauberer Energieindustrien von entscheidender Bedeutung sind. Denken Sie an wichtige Mineralien produzierende Länder wie Australien und Chile – die bereits von der EU umworben werden, um Chinas Würgegriff auf die globalen Lieferketten auszugleichen. Lammy wird Großbritannien außerdem auffordern, dem US-amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA) nachzueifern, den er als „eine transformative öffentliche Investition in Arbeitsplätze und erneuerbare Energien“ bezeichnet.

STIMMUNG STELLEN: Starmer machte gestern in seiner Rede in Edinburgh deutlich, dass Energie und Klima für Labours Regierungspläne von zentraler Bedeutung sind, falls sie bei den nächsten Wahlen an die Macht kommen – und es ist bemerkenswert, dass wir einen weiteren Tag erleben, an dem die Opposition das Thema dominiert. Sie neigen ernsthaft dazu.

STARMER-BESTANDSÜBERSICHT: Die Rede von Starmer stieß bei vielen im Energiesektor auf positive Resonanz – aber es gab auch eine grüne Gegenreaktion gegen seine Bestätigung, dass Pläne, neue Öl- und Gasprojekte in der Nordsee zu verbieten, sich nicht auf Lizenzen erstrecken würden, die vor der nächsten Wahl erteilt wurden.

Erinnerung: Der Labour-Chef versprach, die Gesetzesentwürfe zu kürzen und Arbeitsplätze zu schaffen – insbesondere in Schottland –, als er den Plan vorlegte. Weitere Einzelheiten können Sie hier nachlesen. Er betonte auch sein Versprechen, private Investitionen mit erheblichen öffentlichen Mitteln zu unterstützen, und nickte seinen „Verbündeten“ im Weißen Haus zu, die seiner Meinung nach mit den in der IRA versprochenen grünen Investitionen „das Tempo vorgaben“.

Vollständiges Zitat: „Das ist es, was die Regierung nicht bekommt. Öffentliche Investitionen fördern private Investitionen und sorgen für langfristige Sicherheit. Diese Partnerschaft – das ist der Game-Changer.“

DIE INDUSTRIE SAGT: Dan McGrail, Vorstandsvorsitzender des Handelsverbands RenewableUK, sagte, die Mission der Labour-Partei erfordere „erhebliche Reformen der Planung, des Netzausbaus, der Regulierungsrahmen und der Qualifikationspolitik“, die als „Angelegenheit von Dringlichkeit“ betrachtet werden müssten.

SHAPPS-ANGRIFF: Energieminister Grant Shapps gepflegt Er übte seinen Angriff auf Labours Öl- und Gaspläne aus und bezeichnete die Rede als „weiße Flagge, um einfach mit dem Öl aufzuhören“, und Starmer fuhr damit fort sich Fragen stellen über die Finanzierung der Partei durch den Unterstützer der Protestgruppe, Dale Vince. Starmer sagte gegenüber Sky News, dass Spender „absolut keine Rolle in der Politik“ spielten.

Grüner Flügel: Dies ist ein Zeichen dafür, dass Labour möglicherweise zwischen den Kritikern der Linken und der Rechten, den Grünen, in die Enge getrieben wird gehämmert Starmer dafür, dass er unter einer Labour-Regierung im Wesentlichen grünes Licht für das Rosebank-Ölfeld gegeben hat. Stellvertretender Vorsitzender der Grünen Zack Polanski genannt der Ansatz sei „einfach unverzeihlich“.

NEUE NUGGETS: Labour stellte außerdem eine neue Richtlinie vor – den „British Jobs Bonus“, der das Contracts for Difference Scheme optimieren würde, ein Programm, das Entwicklern Preissicherheit bietet, um die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen durch Projekte im Bereich erneuerbare Energien in den ehemaligen Kerngebieten des Vereinigten Königreichs für fossile Brennstoffe zu fördern. Die Partei sagte, sie werde in jedem ihrer ersten fünf Jahre bis zu 500 Millionen Pfund an Zuschüssen bereitstellen, um Unternehmen für saubere Energie zu unterstützen, die sich in diesen Regionen niederlassen. Unternehmen müssten Gewerkschaften als „Voraussetzung für den Beitritt“ zum System anerkennen.

AUS, RUNTER UND HOCH: Der Labour-Chef wurde auch über den jüngsten Schritt der Partei kritisiert, ihr bestehendes Versprechen, 28 Milliarden Pfund pro Jahr in den grünen Übergang zu investieren, abzuschwächen. Er betonte, dass er den Plan nicht „rückziehen“, sondern „verdoppeln“ werde und dass Labour nun innerhalb der zweiten Hälfte einer Wahlperiode „auf diesen Betrag ansteigen“ werde.

Zurücktreten: „Wenn ich den Leuten in der Branche sage, dass wir bis 2030 sauberen Strom wollen, sagen sie nicht, dass Sie nachgeben, sondern sagen: Wow, das ist eine echte Herausforderung“, sagte Starmer. Er hat ein Argument. Das schiere Ausmaß der Ausgabenpläne der Labour-Partei macht sich langsam bemerkbar.

Positionierung: Colm Britchfield, Politikberater beim Think Tank E3G zum Klimawandel, sagte gegenüber MECUK, dass Labour sich gut als „der grüne Kandidat für die nächsten Wahlen“ positioniert habe. Britchfield fügte hinzu: „Ich denke, es hat eine wirklich klare Trennlinie zwischen ihnen und der Regierung geschaffen, was die Art und Weise angeht, wie sie die nächsten fünf bis zehn Jahre des Übergangs angehen würden, und hat in einigen Fällen einen wirklich starken Marker gesetzt, auf den die Regierung reagieren kann.“ Weg bei der nächsten Wahl.“

STROMRECHNUNG: Das Energiegesetz der Regierung steht erneut zur Debatte im Ausschuss. Die Anhörungen sind heute für 9:25 und 14:00 Uhr geplant. Hier live verfolgen.

FRAGEN DES HERRN: Ab 14.30 Uhr werden Kollegen im Plenarsaal des House of Lords die Regierung zur Industriestrategie befragen

ZUKUNFT DER VERSORGUNGSMITTEL: Der Gipfel beginnt heute. Es nehmen Branchenführer aus dem gesamten Versorgungssektor teil, darunter die großen Unternehmen Scottish Power, National Grid und Anglican Water. Hier ist die Tagesordnung.

NEUES MITGLIED DES ESNZ-AUSSCHUSSES: Der Energiesicherheits- und Netto-Null-Ausschuss des Unterhauses (den wir jetzt ESNZ nennen, wenn das für alle in Ordnung ist?) hat ein weiteres neues Mitglied: den konservativen Rugby-Abgeordneten Mark Pawsey. Die Vollmitglieder des Ausschusses unter dem SNP-Vorsitzenden Angus Brendan MacNeil sind hier.

WARNUNG FÜR ELEKTRO-LIEFERWAGEN: Britische Unternehmen haben aufgrund von Lieferengpässen Schwierigkeiten, an Elektrotransporter zu kommen, warnte die Nichtregierungsorganisation Climate Group heute. Die Gruppe vertritt 28 große Unternehmen, darunter Royal Mail und BT Openreach, über die sogenannte UK Electric Fleets Coalition. Sie berufen sich auf aktuelle Zahlen der Society of Motor Manufacturers and Traders, die zeigen, dass weniger als 3 Prozent der Neuzulassungen von Transportern batteriebetriebene Elektrofahrzeuge waren.

Mandatseingang: Die Transportdirektorin der Climate Group, Sandra Roling, fordert die Minister auf, bei ihrem Mandat für emissionsfreie Fahrzeuge – den Regeln, die festlegen, wie viele Elektrofahrzeuge die Hersteller pro Jahr bauen müssen – ehrgeizig zu sein. Diese sollen ab 2024 in Kraft treten, bevor neue Fahrzeuge verboten werden Benzin- und Diesel-Pkw und Transporter ab 2030.

Die britischen Meere heizen sich auf: Nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation liegen die Wassertemperaturen in Teilen der Britischen Inseln 3 bis 4 °C über dem Durchschnitt dieser Jahreszeit. Die Ursachen sind komplex, aber der Klimawandel trägt seinen Teil dazu bei, sagt das Met Office. Mehr von der BBC hier.

DER CLUSTER-EFFEKT: Der Think Tank Green Alliance hat eine Aufschlüsselung der Orte zusammengestellt, die wirtschaftlich von der Netto-Null-Umstellung profitieren werden. Schottland hat aufgrund seiner Nähe zu Offshore-Windkraftanlagen sowie Standorten zur CO2-Abscheidung und -Speicherung einen Vorteil, während Ostengland ebenfalls vom Zugang zu Offshore-Windparks profitieren wird.

JINGLE MINGLE NEUESTE: Der Mirror hat enthüllt, dass die eine Hälfte des Tanzpaares in *diesem* Partygate-Video Jack Smith ist, ein parlamentarischer Berater des Energieministers Graham Stuart. Offensichtlich dauerte es nicht lange, bis #partygate in MECUK zusammenbrach.

TONY BLAIRS NET ZERO PLAYBOOK: Mit vielleicht nicht ganz zufällig gutem Timing hat die Denkfabrik des ehemaligen Premierministers Tony Blair, das Institute for Global Change, einen Bericht veröffentlicht, in dem dargelegt wird, wie Großbritannien seinen Netto-Null-Vorstoß mit einem „Jahrzehnt der Elektrifizierung“ stärken kann. Den vollständigen Bericht finden Sie hier, falls Sie neugierig sind, Keir. Oder Rishi.

„Es war schon 84 Jahre…“ Der Aufsatz von Hermine Dace und Tone Langengen beginnt mit einigen ziemlich ernüchternden Prognosen. Wenn das Vereinigte Königreich seinen aktuellen Kurs fortsetzt, heißt es in dem Bericht, würde es das Stromnetz erst 2062 dekarbonisieren (zur Erinnerung: Das Ziel der Regierung ist 2035 und Labour will 2030). Das Ziel, bis 2028 jährlich 600.000 Wärmepumpen zu installieren, würde nicht erreicht bis 2039. Und die Netzkapazität auf den neuesten Stand zu bringen, um eine elektrifizierte Wirtschaft zu versorgen, würde erst 2084 gelingen. (MECUK hofft wirklich, dass wir bis dahin nicht noch über das Netz schreiben).

Lösungen: Es gibt auch ein Natty-Diagramm (Abbildung eins im Bericht), das zeigt, wie viel schneller der Fortschritt zwischen heute und 2035 sein muss, verglichen mit dem, was zwischen 2010 und heute erreicht wurde (Kurzform: Alles muss auf breiter Front schneller erledigt werden). Die Regierungskonferenz argumentiert, dass das Vereinigte Königreich zur Wende eine vierteilige Strategie braucht, die auf dem Aufbau der Infrastruktur basiert, die erforderlich ist, um den derzeit verfügbaren Strom zu verdoppeln; Investitionen in das Vereinigte Königreich durch „strategischen Einsatz öffentlicher Mittel“ anlocken; Stärkung des Vertrauens von Verbrauchern und Unternehmen in die grüne Agenda; und sicherzustellen, dass die Regulierung Raum für Innovationen im Energiebereich schafft.

Schrauben und Muttern: Unter seinen Empfehlungen fordert der Bericht eine Reform des Planungssystems, um sicherzustellen, dass Entscheidungen über wichtige Infrastrukturprojekte innerhalb von sechs Monaten getroffen werden (die Beschleunigung der Zustimmungsregeln war ebenfalls ein wichtiger Teil der grünen Bemühungen der EU). Außerdem empfiehlt er eine Reform des Ofgem , mit der Begründung, dass „die Bereitstellung der Infrastruktur für ein Jahrzehnt der Elektrifizierung der Kern dessen sein sollte, was Ofgem und das National Grid tun.“

BFS a-go-go: Der neue künftige Systembetreiber – die neue öffentliche Einrichtung, die durch das Energiegesetz geschaffen werden soll – wird ebenfalls einen klaren Auftrag benötigen und die Macht haben, „alle Bereiche der Regierungspolitik zusammenzuführen, die Netzkapazität erfordern“, sagen die Autoren.

Das letzte Wort: „Das Land braucht einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel, den es seit der Industriellen Revolution nicht mehr gegeben hat, um seine Position als globaler Vorreiter bei der Bekämpfung des Klimawandels zu behaupten“, heißt es in dem Bericht und fügt hinzu: „Die in Großbritannien entwickelten Richtlinien und Institutionen können zur Blaupause für den Rest werden.“ der Welt, der man folgen kann, und ein Anker für Wirtschaftswachstum und Wohlstand im Vereinigten Königreich.“

