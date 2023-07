Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

LONDON – „Sadiq Khan hat Labour bei dieser Wahl verloren.“

Das waren die Worte des neu gewählten konservativen Abgeordneten in Uxbridge und South Ruislip. Aber es war auch die Schlussfolgerung, die am Freitag von einigen Verbündeten des Labour-Chefs Keir Starmer privat gezogen wurde.

Die Labour-Partei kämpfte diese Woche bei Nachwahlen darum, zwei Wahlkreise zu gewinnen, die seit langem für die Torys stimmen. Es konzentrierte seine Ressourcen auf den Sitz von Selby und Ainsty in North Yorkshire, den die Tories zunächst halten wollten. Dort gelang es der Labour-Partei, die 20.137 Tory-Mehrheit durchzubrennen – die größte, die sie jemals bei einer Nachwahl gestürzt hat.

Uxbridge und South Ruislip – ein Wahlkreis am Stadtrand von London, den Tory Boris Johnson vor seinem Austritt vertreten hatte – galten als das leichtere Ziel der beiden. Sie verfügte über eine relativ knappe konservative Mehrheit von 7.210 Personen, und der demografische Wandel hatte sich zugunsten der Opposition ausgewirkt.

Die internen Arbeitsdaten der letzten Wochen deuteten darauf hin, dass sie auf dem richtigen Weg waren, den Sieg zu erringen. Es gab keinen Versuch, die Erwartungen der Medien zu erfüllen.

Am Ende konnten sich die Tories mit einem mikroskopischen Vorsprung von 495 Stimmen durchsetzen, wobei Kandidat Steve Tuckwell nach einer Neuauszählung zum Sieger erklärt wurde. Das Ergebnis – das auf den lokalen Widerstand gegen eine Anti-Verkehrspolitik namens ULEZ zurückgeführt wurde – legte Spaltungen zwischen Keir Starmers Büro und dem Londoner Bürgermeister Sadiq Khan offen.

Im Gespräch mit Aktivisten in Selby über das Uxbridge-Ergebnis sagte Starmer am Freitag: „Wir wussten, dass ULEZ ein Problem sein würde, und natürlich müssen wir alle darüber nachdenken, auch der Bürgermeister.“

POLITICO sprach mit Labour-Aktivisten und Funktionären, als sich der Staub über dem Kampf legte. Ihnen wurde Anonymität gewährt, um offen über die Ereignisse unmittelbar nach der Kampagne sprechen zu können.

ULEZ, du verlierst

Fragen Sie einen Labour-Abgeordneten, was Uxbridge verloren hat, und er wird Ihnen sagen: „ULEZ.“

ULEZ steht für Ultra-Low Emission Zone, die Richtlinie, die den Fahrern umweltschädlicher Fahrzeuge im Zentrum Londons Gebühren berechnet. Es soll die Umweltverschmutzung bekämpfen und die Luft in der Hauptstadt reinigen – und wird auf die Außenbezirke der Stadt, einschließlich Uxbridge, ausgeweitet.

Einige Labour-Abgeordnete und Aktivisten sagen, dass die von Khan befürwortete Erweiterung zu einem Problem der Lebenshaltungskosten für Autofahrer in den Vororten geworden sei.

Einige Labour-Aktivisten sagen, die Erweiterung der Ultra-Low-Emission-Zone sei in den Londoner Vororten zu einem Problem der Lebenshaltungskosten geworden | Carl Court/Getty Images

„Es stellt Sadiqs Urteil in Frage“, sagte ein gut vernetzter Labour-Aktivist, der mit Starmer verbündet ist. „Er muss eine Erklärung dafür haben, warum er – selbst angesichts seiner eigenen Wahl im Mai 2024 – entschieden hat, dass dies der richtige Zeitpunkt war, damit zu beginnen, und es dann nicht richtig verkauft hat … Es war eine Politik zum falschen Zeitpunkt und wurde in Bezug auf die Kommunikation schlecht umgesetzt.“

Derselbe Aktivist sagte, die Basis sei weitverbreitet frustriert darüber, dass die Büros von Starmer und Khan tagelang darüber diskutiert hätten, wie die ULEZ-Frage bei den Nachwahlen angegangen werden solle.

Dies bedeutete, dass Labour-Kandidat Danny Beales in den entscheidenden ersten Wochen des Wahlkampfs seine Haltung änderte. Auf die Frage nach seiner Meinung zu ULEZ sagte Beales am 13. Juni gegenüber ITV: „Wir alle brauchen sauberere Luft.“

Doch bei einem Treffen am 4. Juli änderte Beales seine Meinung und sagte, es sei „nicht der richtige Zeitpunkt“, das Programm auszuweiten. Am letzten Wochenende der Kampagne wurden Labour-Aktivisten aufgefordert, den Wählern, die ULEZ zur Sprache brachten, ein Flugblatt von Beales zu übergeben, in dem es hieß, er sei dagegen. Unterdessen veranstaltete Khan Tage vor der Abstimmung eine Veranstaltung mit drei Glaubensführern, um die Politik zu unterstützen.

Auf die Frage, ob er die Erweiterung von ULEZ am Freitag noch einmal überdenken würde, bestand Khan gegenüber der BBC darauf, dass es die „richtige Entscheidung“ sei. „Wir wollen die Luft in London sauber machen, ich denke, das ist ein Menschenrecht“, sagte er.

Khans Regierung hofft, dass der Streit vorbei sein wird, wenn er im nächsten Frühjahr wiedergewählt wird, und argumentiert, dass viele Wähler erkennen werden, dass sie von ULEZ nicht betroffen sind, nachdem es eingeführt wurde.

Auf die Frage, ob sich die Politik politisch auf ihn auswirken würde, sagte Khan gegenüber der BBC: „Die Bürgermeisterwahlen finden nächsten Mai statt – hoffentlich wird ULEZ bis Ende August erweitert.“ Ein hochrangiger Beamter der Labour Party sagte, Khans Reaktion auf das Ergebnis sei „blechohrig“ gewesen.

Aber ein Verbündeter des Londoner Bürgermeisters sagte: „Der Sieg in Uxbridge und South Ruislip war für Labour immer ein Kampf.“ Labour hat diesen Sitz seit fünf Jahrzehnten nicht mehr gewonnen, und Tony Blair hat ihn beim Erdrutsch 1997 nicht einmal gewonnen. Es ist ein enttäuschendes Ergebnis und Sadiq hat deutlich gemacht, dass er den Londonern zuhört und immer nach Möglichkeiten sucht, auf ihre Bedenken einzugehen.“

Der oben zitierte erste mit Starmer verbündete Labour-Aktivist sagte: „Dies ist ein politisches Problem und es gibt keine operative Lösung, die es beheben könnte.“ Das (Labour-Nachwahlteam) kam mit dem, was man ihm zum Spielen gab, so gut zurecht, wie es hätte sein können.“

Wahlen, keine Selektionen

Nicht alle sind damit einverstanden. In manchen Kreisen wird das Problem in Uxbridge als umfassender angesehen als nur die ULEZ-Politik, und es gibt Bedenken, dass sich die Londoner Labour-Partei zu sehr auf Fraktionsfragen statt auf Basiskampagnen konzentriert hat. Ungewöhnlich war, dass gleich zu Beginn zwei weitere erfahrene regionale Organisatoren hinzugezogen wurden, um die Kampagne zu unterstützen. Normalerweise ist es ein Organisator pro Nachwahlkampf.

Ein zweiter Labour-Vertreter sagte, die Partei sei trotz der Anzeichen, dass Johnson zurücktreten könnte, nicht gut auf eine Nachwahl in der Region vorbereitet. „Die Meinung der Abgeordneten, insbesondere der Londoner Abgeordneten, ist ziemlich unnachgiebig. Wäre der Wahlkampf zum Zeitpunkt der Nachwahl fertig gewesen, hätten wir gewonnen. Wenn wir Selby aus dem Stand erobern könnten, warum könnten wir dann nicht auch Uxbridge erobern?“

Uxbridge und South Ruislip – Boris Johnsons ehemaliger Sitz – waren von Labour vor der Nachwahl als erreichbares Ziel angesehen worden | Carl Court/Getty Images

„Welche Bedenken auch immer die ULEZ aufwirft, noch besorgniserregender ist die Fähigkeit der Londoner Partei, sich in der Hauptstadt zu organisieren. Das Versäumnis, mit der ULEZ umzugehen, ist ein Symptom dafür … Die Region London konzentriert sich viel zu sehr auf Auswahlen und nicht darauf, Wahlen zu gewinnen“, fügten sie hinzu und verwiesen auf den unermüdlichen Fokus der Partei auf die Kontrolle der Auswahl ihrer Parlamentskandidaten.

Ein dritter Labour-Funktionär stimmte der obigen Einschätzung zu und sagte: „Es schien an verschiedenen Stellen des Wahlkampfs große Unzufriedenheit darüber zu herrschen, wie er geführt wurde … Sie scheinen froh zu sein, Sadiq vorerst über Bord zu werfen, aber was bringt sie das?“

Von London nach Manchester

Das Uxbridge-Ergebnis beflügelte den Schritt der Torys am Freitagmorgen und gab Premierminister Rishi Sunak einen Grund zu argumentieren, dass die Dinge für seine Partei gar nicht so schlecht liefen, wie sie schienen.

Die Konservativen überlegen nun, wie sie den Erfolg dessen, was ein hochrangiger Tory-Funktionär als „heiße Kampagne“ bezeichnete, auf breiterer Ebene wiederholen können.

Der Widerstand der Wähler gegen verkehrsberuhigte Zonen könnte den Tories im Londoner Bürgermeisterwahlkampf im nächsten Frühjahr helfen, aber die Partei möchte ihn auch in anderen Teilen des Landes, wie zum Beispiel im Großraum Manchester, nutzen, sagte der Tory-Funktionär.

Eine YouGov-Umfrage am Freitagnachmittag ergab, dass die Hälfte der Wähler in ihrer Region gegen ULEZ-Zuschläge ist, ein Anstieg um neun Prozentpunkte gegenüber Juni 2021.

Im Großraum Manchester hat der Labour-Bürgermeister Andy Burnham eine Entscheidung über eine Clean Air Zone verschoben, die ursprünglich im Jahr 2022 eingeführt werden sollte. Tory-Abgeordnete in der Region haben versucht, die Politik als „Burnhams CAZ-Steuer“ zu bezeichnen.

„Es ist eine offene Wunde, weil alle Schilder immer noch auf den Straßen angebracht sind“, sagte ein Labour-Abgeordneter.

Einige in der Labour-Partei befürchten nun, dass die Tories, die in mehreren Teilen des Landes Kampagnen im Uxbridge-Stil führen, bei den nächsten Parlamentswahlen unerwartete Ergebnisse liefern könnten – wenn nicht sogar die Aussicht auf eine Labour-Mehrheit gefährden.