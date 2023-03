De laatste grote warenhuisketen van Duitsland, Galeria Karstadt Kaufhof, is van plan om nog eens 52 winkels te sluiten na sluitingen op vergelijkbare schaal minder dan drie jaar geleden, zei de ondernemingsraad van het bedrijf maandag.

De plannen worden aangekondigd maanden nadat Galeria in oktober voor de tweede keer bescherming tegen insolventie heeft aangevraagd, nadat ze dit al had gedaan tijdens de eerste afsluiting van de COVID-pandemie in april 2020.

Destijds sloot het 40 winkels, waardoor het huidige aantal op 129 komt, en schrapte het zo’n 4.000 banen

De sluitingen deze keer zouden meer dan 5.000 banen kunnen kosten, zei de gemeente, die het “een sombere dag” noemde.

Wat zijn de problemen bij Galeria?

Galeria Karstadt Kaufhof, het resultaat van een fusie in 2018 tussen de toenmalige rivalen Kaufhof en Karstadt, zocht eind oktober bescherming tegen schuldeisers, daarbij verwijzend naar een sterke stijging van de energieprijzen en zwakke consumentenbestedingen.

De ondernemingsraad geeft aan dat het management nu een aantal redenen heeft opgegeven voor de sluitingsplannen, waaronder huurprijzen, de staat van gebouwen, een gebrek aan investeringen en de demografische ontwikkelingen en koopkrachtdaling van de consument op de verschillende locaties.

De ondernemingsraad van zijn kant gaf het management de schuld van het uitblijven van regionale strategieën en zei dat de pandemie van het coronavirus en de Russische aanval op Oekraïne slechts een ondergeschikte rol hadden gespeeld in de recente achteruitgang van de keten.

Galeria en andere warenhuizen in Duitsland hebben ook te maken gehad met groeiende concurrentie van online retaildiensten en winkelcentra.

De toekomst van Galeria moet worden beslist tijdens een vergadering van schuldeisers op 27 maart.

tj/ar (AP, Reuters, dpa)

