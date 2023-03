Maar wat nog meer onthullend was aan Christie’s opmerkingen van een half uur, waarvan ik een opname heb verkregen, was de minder directe maar onmiskenbare en zeker niet gefluisterde kritiek die hij uitte op de gouverneur van Florida, Ron DeSantis.

Christie noemde de waarschuwingen van DeSantis over het afglijden naar een proxy-oorlog met China “een van de meest naïeve dingen die ik ooit in mijn leven heb gehoord” – met het argument dat Amerika al in zo’n conflict verwikkeld is; hij zei tegen de donoren “laat je niet misleiden door valse keuzes” die werden gepusht door “een mede-gouverneur”, een verwijzing naar het argument van DeSantis dat Biden te veel gericht was op de grens met Oekraïne ten koste van de Amerikaanse grens; en, het meest opvallend, Christie vroeg zich af hoe precies ‘ze in Tallahassee buitenlands beleid onderwijzen’.

Als een van de bijdragers die zich in het Omni Barton Creek Resort buiten Austin verzamelde, Christie’s punt miste, nou, hij kwam erop terug na zijn jeremiade tegen Trump. Onmiddellijk nadat hij had gezegd “hij is het probleem” van de voormalige president, sloot Christie zijn pitch af met de waarschuwing dat het veiliger was om niet “zomaar Trump Lite te nomineren”.

De Stop Trump-campagne onder de Republikeinse elites is snel van start gegaan. Bijna elk weekend sinds het begin van dit jaar is er een soort bijeenkomst van donoren, strategen en wetgevers in een warme weerstaat. En hoewel de balzalen, lobbybars en presidentiële bibliotheken van het hotel kunnen veranderen, is het overkoepelende doel consistent: hoe niet opgezadeld te worden met misschien wel de enige kandidaat die mogelijk verliest van Biden.

Toch begint er al een gevoel van mission creep in de samenzwering tegen Trump. En het wordt aangestuurd door de eregasten op deze bijeenkomsten.

Terwijl DeSantis vrijdag naar Iowa gaat voor wat in feite het begin is van zijn presidentiële bod, zet zijn aanvankelijke kracht bij zowel Republikeinse bijdragers als kiezers de andere potentiële kandidaten ertoe aan hun aanvallen te verdelen of op zijn minst te paren. Nu Trump een onwrikbare kern van steun lijkt te hebben, en de aard van de primaire vorm om te zijn wie het sterkste alternatief voor hem kan worden, voelt de rest van het potentiële veld duidelijk de druk om DeSantis als die kandidaat van zijn vroege positie te verdrijven. .

Van zijn kant heeft DeSantis zowel Trump als de andere waarschijnlijke Republikeinse kandidaten in het openbaar genegeerd. Maar privé heeft hij twijfels geuit over de capaciteit van de andere kandidaten om geld in te zamelen, waarbij hij tegen een kleine groep Republikeinen opmerkte dat de voormalige gouverneur van South Carolina Nikki Haley haar eerste vangst niet vrijgaf na de aankondiging van haar bod, en heeft een grotere verklaring afgelegd. met het gezelschap dat hij houdt.

DeSantis is duidelijk gealarmeerd omdat hij door Trump wordt afgeschilderd als overdreven gebonden aan het zogenaamde establishment. Even belangrijk is dat hij zijn vriendschap heeft verdiept met enkele van de bekendste hardliners in het Congres en hij staat op het punt hen binnenkort in te zetten als surrogaten.

vertegenwoordiger Chip Roy (R-Texas), de meest invloedrijke stem in de poging van rechts om Kevin McCarthy het sprekerschap en niemands idee van een squish te ontzeggen, heeft de partijlijn van DeSantis al uitgeschakeld.

“Een beproefde conservatief die het establishment heeft verstoord en uitgedaagd”, zei Roy over zijn toekomstige favoriete kandidaat.

Terwijl DeSantis de boodschap en het team van boodschappers opbouwt om zijn rechter MAGA-flank tegen Trump te beschermen, mikt een groot deel van de rest van het veld in de hoop twijfels over hem te wekken bij niet-MAGA-kiezers.

In het hotel in Austin, iets verderop in de gang van waar Christie Trump en DeSantis binnenkwam, ging voormalig vice-president Mike Pence bij me zitten, schreef een exemplaar van zijn boek in en bood toen zijn versie aan van wat de voormalige gouverneur van New Jersey zojuist had afgeleverd privé aan de donateurs.

“De Bijbel zegt dat als de trompet geen duidelijk signaal geeft, wie het weet om zich klaar te maken voor de strijd”, zei Pence. “Voor mij is het een functie van leiderschap.”

Hij had het, net als Christie, over DeSantis’ schrijlings op Oekraïne, een schijnbare poging om geen partij te kiezen over wat tot nu toe de grootste heldere lijn is in de Republikeinse voorverkiezingen van 2024.

DeSantis zei vorige maand in een Fox News-interview dat het niet verstandig was om een ​​bredere oorlog uit te lokken, bagatelliseerde het vooruitzicht dat Rusland andere Europese landen zou kunnen binnenvallen en hekelde wat hij Biden’s “blanco cheque”-hulp aan Oekraïne noemde. Wat hij niet deed, was een krachtig standpunt innemen door zich aan te sluiten bij de populistische of internationalistische vleugel van zijn partij over de grotere kwestie van Amerika’s rol in het conflict.

Het was een korte eerste blik op het denken van de gouverneur over het buitenlands beleid, dat hij uit de losse pols gaf in een ochtendprogramma dat meer bekend stond om zijn ronde bank dan om hardnekkige vragen.

Voor de rest van de Republikeinse aspiranten was het iets heel anders: verleidelijk.

Sprekend op de eerste verjaardag van de oorlog in Oekraïne, verwierp Pence, met een kenmerkende verwijzing naar de Schrift, de onzekere bazuin van DeSantis. “We moeten duidelijk tegen het Amerikaanse volk spreken over de bedreigingen waarmee we worden geconfronteerd”, zei de voormalige vice-president, die opriep tot “sterk Amerikaans leiderschap op het wereldtoneel”.

Zich stevig aansluitend bij de pre-Trump-partij waar hij vandaan kwam, zei Pence dat hij “geen illusies had over Poetin”, riep Ronald Reagan op en zei wanneer “Rusland in beweging is, wanneer autoritaire regimes zoals China hun buren bedreigen, we moeten om dat moment met Amerikaanse kracht tegemoet te treden.”

Daarna verliet hij het resort, ging naar de Universiteit van Texas en hield een toespraak die net zo goed had kunnen worden gehouden door een voormalige inwoner van Austin, de laatste Republikeinse president voordat Pence diende.

“Als we ons overgeven aan het sirenengezang van degenen in dit land die beweren dat Amerika geen belang heeft bij de zaak van de vrijheid, leert de geschiedenis dat we binnenkort onze eigen weg in gevaar kunnen brengen om onze vrijheid en de vrijheid van de naties in onze alliantie te verdedigen”, zei Pence. zei, staande voor Amerikaanse en Oekraïense vlaggen naast elkaar en verklarend dat er alleen “ruimte is voor kampioenen van vrijheid” in de GOP.

Dat kan als een verrassing komen voor de Republikeinse koploper en een groot deel van de primetime line-up van Fox News.

Maar die potentiële kandidaten die hopen te strijden om de meer dan 60 procent van de primaire kiezers die Trump waarschijnlijk niet zullen steunen, een demografie die overlapt met de meer agressieve vleugel van de partij, zien hun opening.

“Ik ben absoluut geschokt als ik Republikeinen hoor praten over het niet verdedigen van Oekraïne en het niet verzekeren dat Amerika sterk is over de hele planeet”, vertelde gouverneur Chris Sununu van New Hampshire me na zijn toespraak tot de donoren in Austin, die officieel werd gesponsord door de Texas Project voor kiezersbetrokkenheid, maar grotendeels bijeengeroepen door Karl Rove. (DeSantis was niet aanwezig omdat hij zijn eigen bijeenkomst in Florida aan de gang had.)

Sununu draaide zich toen om om DeSantis rechtstreeks op Oekraïne te confronteren en betrapte zichzelf op het laatste moment.

“Stop met proberen het te hebben,” begon hij, “niet alleen voor Ron, maar voor iedereen: je kunt het niet op beide manieren hebben.”

Er was echter heel weinig mysterie over over welke gouverneur van een grote staat hij het had toen hij de Republikeinen afkeurde “die de Democraten willen overtreffen in hun eigen spel van grote regeringsoplossingen” en zei: “Je moet bereid zijn om de strijd aan te gaan maar je kunt niet alleen over het gevecht gaan.

Haley, de enige andere grote Republikein naast Trump die daadwerkelijk aan de race heeft deelgenomen, heeft duidelijk gemaakt dat ze partij kiest voor de haviken van haar partij tegen Oekraïne, maar heeft DeSantis nog niet bekritiseerd over de kwestie. Tijdens haar eerste reis naar New Hampshire als kandidaat, zei ze wel dat een wetsvoorstel dat de gouverneur van Florida had ondertekend, het blokkeren van discussies over geslacht voordat de derde klas niet ‘ver genoeg’ ging.

De groeiende bezorgdheid over DeSantis vanuit de rest van het bescheiden veld is begrijpelijk als je kijkt naar zijn vroege sterke punten, de lange geschiedenis van Republikeinse presidentiële voorverkiezingen en de unieke aard van deze race.

Geen enkele andere Republikein staat in de peilingen zo dicht bij Trump als de gouverneur van Florida, en geen enkele andere kandidaat heeft de bijna $ 100 miljoen waar hij op zit van zijn staatsraces. En ze trekken niet het soort menigten naar feestdiners, of demonstranten, zoals DeSantis het bevel voert.

Wat deze wedstrijd vergelijkbaar maakt met de andere, is dat het begint met een duidelijke koploper, een kenmerk van GOP-nominatiegevechten die vaak vice-presidenten, eerdere kandidaten of degenen van wie werd aangenomen dat ze op hun beurt hadden gewacht, beloonden. Meestal waren het die vroege leiders die het doelwit waren van de rest van de kandidaten, vaak van rechts. Denk aan: John McCain in 2008, Mitt Romney in 2012 en ja, Jeb Bush in 2016.

Maar wat er anders is aan 2024, en wat de groeiende urgentie drijft om DeSantis te dwarsbomen, is dat de loyalisten van Trump zo toegewijd zijn en zijn sceptici zo vastbesloten om een ​​alternatief te vinden dat de concurrentiemarkt verschuift naar de race-in-een-race: de strijd om de laatste Republikein te zijn die het opneemt tegen de voormalige president.

Inmiddels zijn de Republikeinen, behalve Trump, die dit lezen waarschijnlijk getriggerd, herinneringen aan Jeb Bush-op-Marco Rubio Super PAC-geweld en mislukte deals tussen John Kasich en Ted Cruz tollen in hun hoofd.

“We hebben dit in 2016 geleerd”, vertelde Mick Mulvaney, de voormalige Freedom Caucus-wetgever die Trump-stafchef werd, me, zijn ergernis straalde door de telefoon.

Mulvaney, die zei dat hij niet denkt dat Trump algemene verkiezingen kan winnen, woonde de donorretraite van DeSantis bij en herinnerde zich hoe de gouverneur de menigte trakteerde op hoe hij vorig jaar beter presteerde met vrouwen en Spaanse kiezers dan in zijn eerste gouvernementele bod – “en niet met identiteitspolitiek.”

Hoewel hij zei dat hij DeSantis waarschijnlijk niet zal steunen, drong Mulvaney er bij de andere Republikeinen op aan hun vuur op de voormalige president te houden. “Om Trump te verslaan, moet je Trump verslaan”, zei hij.

Het is gemakkelijk in te zien waarom iemand als Mulvaney zo nadrukkelijk is als je kijkt naar enkele van de vroege peilingen, waaronder een privé-enquête die ik heb verkregen van Differentiators Data, een GOP-adviesbureau.

Toen ze verschillende potentiële kandidaten testten onder de Republikeinse primaire kiezers in Virginia, leidde DeSantis Trump slechts met drie punten.

Maar toen het bedrijf de keuze vernauwde tot alleen de twee beste kandidaten, kwam het niet eens in de buurt: DeSantis leidde Trump met 17.