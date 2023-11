LA Reid wird von ehemaligem Plattenlabel-Manager wegen sexueller Übergriffe verklagt

Der frühere Geschäftsführer von Arista Records, Drew Dixon, hat eine Klage gegen LA Reid eingereicht und behauptet, der Musikmogul habe sie im Jahr 2001, während sie für ihn arbeitete, wiederholt belästigt und sexuell angegriffen, wie aus Gerichtsakten hervorgeht, die von vorliegen Rollender Stein.

Dixon klagte am Mittwoch im südlichen Bezirk von New York auf der Grundlage des Adult Survivors Act, der Opfern von Sexualstraftaten ein einjähriges Zeitfenster eröffnete, um außerhalb des Ablaufdatums der Verjährungsfrist eine Zivilklage gegen ihren Täter einzureichen. Das Fenster schließt am 24. November.

Dixon war ein lautstarker Befürworter des Acts von 2022, nachdem er sich dazu geäußert hatte Die New York Times im Jahr 2017, um Russell Simmons – einen weiteren Megaproduzenten und Mitbegründer von Def Jam Recordings – der Vergewaltigung zu beschuldigen. (Simmons bestritt ihre Behauptung.) Im selben Interview wurde kurz erwähnt, dass Dixon während ihrer Musikkarriere auch anhaltenden Belästigungen durch Antonio Marquis „LA“ Reid ausgesetzt war. Damals sagte Reid in einer Erklärung, er entschuldige sich, falls seine Worte „fehlinterpretiert“ worden seien.

In der Klage behauptet Dixon, dass es bei ihren Begegnungen mit Reid nicht nur um Belästigung ging, sondern auch um zwei Fälle sexueller Übergriffe, einmal in einem Privatflugzeug und einmal auf der Rückbank von Reids Privatwagen. „LA Reid ist ein bekannter Raubtier, der seine einzigartige berufliche Macht nutzt, um sich seinen Opfern aufzudrängen“, sagte Dixon in einer Erklärung gegenüber Rollender Stein. „In meinem Fall zwang mich seine anhaltende Kampagne der sexuellen Belästigung und Übergriffe dazu, die Arbeit aufzugeben, die ich liebte, als ich im Musikgeschäft ganz oben auf meinem Weg war, nachdem ich mir Praktika und einen Job als Empfangsdame erarbeitet hatte.“

Im Jahr 2017 verließ Reid Epic Records – wo er Vorsitzender und CEO war –, nachdem ein Assistent dem Geschäftsführer sexuelle Belästigung vorgeworfen hatte. Die Beschwerde wurde an Epics Muttergesellschaft Sony Music gerichtet Vielfalt berichtete, dass „mehrere“ Anschuldigungen gegen Reid erhoben worden seien. Dem Musikmanager, der mit Usher ein neues Plattenlabel gründet, wird zugeschrieben, dass er unter anderem die Karrieren von Usher, Mariah Carey, TLC und Avril Lavigne mit aufgebaut hat. (Reid antwortete nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar.)

Dixons Karriere war auf dem Vormarsch, als sie 1996 zu Arista Records kam und dem Label als Senior Director von A&R beitrat, nachdem sie Def Jam 1995 nach Simmons‘ mutmaßlichem sexuellen Übergriff verlassen hatte. Sie arbeitete sich bis zur Vizepräsidentin von A&R hoch, als Reid im Jahr 2000 als CEO und Präsident zu Arista Records geholt wurde. „Fast sofort … begann Herr Reid, Frau Dixon zu sexualisieren und zu belästigen“, heißt es in der Klage.

Noch vor seinem Starttermin lud Reid Dixon angeblich ein, mit ihm Wohnungen zu besichtigen, da er für die neue Position von Atlanta nach New York City zog. Obwohl Dixon den Eindruck hatte, dass Reids Frau bei den Besichtigungen anwesend sein würde, stellte sie fest, dass nur sie selbst, Reid und der Immobilienmakler anwesend sein würden. „Während des gesamten Nachmittags der Vorführungen machte Herr Reid kokette Bemerkungen“, heißt es in der Klage. „Es war so allgegenwärtig, dass es den Immobilienmakler dazu veranlasste, Frau Dixon gegenüber privat zu sagen, dass er den Eindruck hatte, dass Herr Reid ‚in sie verliebt‘ war.“

Im Januar 2001 behauptet Dixon in ihrer Klage, sie sei in einem Privatflugzeug eingeladen worden, um mit Reid und anderen leitenden Angestellten zu einem Firmentreffen nach Puerto Rico zu reisen. Wieder kam Dixon an und stellte fest, dass sie mit Reid allein war, der angeblich sofort begann, „mit ihr zu flirten“. Während er auf die anderen wartete, heißt es in der Klageschrift, habe Reid Dixon gebeten, sich neben ihn zu setzen und die Arbeitsmaterialien durchzugehen, aber er habe angeblich begonnen, „ohne ihre Zustimmung mit ihren Haaren zu spielen, sie zu küssen und digital in ihre Vulva einzudringen“. Für den Rest der Reise behauptete Dixon, sie habe ihre Assistentin an ihrer Seite gehabt, um Reids sexuellen Annäherungsversuchen zu entgehen.

Als sie nach der Reise wieder in New York war, behauptet Dixon, dass sie versucht habe, „das gefährliche Gleichgewicht zwischen der Aufrechterhaltung einer Arbeitsbeziehung zu finden, ohne Mr. Reids sexuellen Annäherungsversuchen nachzugeben“, etwa indem sie seine nächtlichen Telefonanrufe vermied und seine Treffenanfragen ablehnte in Hotelzimmern und trug altbackene Kleidung, die Reid nicht mochte.

Allerdings wird in der Klage behauptet, Reid sei mit Dixon unzufrieden geworden und habe sich an ihr gerächt, indem er angeblich unprofessionell gewesen sei und sie vor ihren Kollegen in Verlegenheit gebracht habe. In einigen Fällen behauptet Dixon, dass Reid potenzielle Künstler, die sie zu Arista Records gebracht hatte, abschießen oder in die Luft jagen würde, darunter den jungen Kanye West und John Legend.

Zu einem anderen Zeitpunkt im Jahr 2001 behauptet Dixon, dass Reid ihr nach einer Arbeitsveranstaltung eine Heimfahrt in seinem Privatwagen angeboten habe, damit sie etwas Arbeit erledigen und sich eine Demo von Alice Smith anhören könnten. Dixon behauptet, sie habe das Angebot angenommen, weil Reids Fahrer anwesend gewesen sei.

„Kurz nach Beginn der Fahrt“, heißt es in der Klage, „hat Mr. Wieder begann Reid, ohne Frau Dixons Erlaubnis oder Zustimmung, Frau Dixon zu befummeln und zu küssen, die sich wand und ihn wegstieß, während Mr. Reids Fahrer geradeaus starrte. Als Herr Reid sich beschwerte und sichtlich verärgert über ihre mangelnde Befolgung war, erstarrte Frau Dixon. Herr Reid drang ohne ihre Zustimmung erneut digital in die Vulva von Frau Dixon ein.“

Nach dem angeblichen Angriff behauptet Dixon, dass ihre Karriere bei Arista durch Reid beeinträchtigt wurde, der angeblich „direkt auf die Ablehnung reagierte“, indem er plötzlich die Werbe- und Aufnahmebudgets für Dixons Künstler kürzte oder einfrierte und ein Veto gegen ihre Song-Demos und Vorsprechen einlegte.

Als Dixon schließlich das Gefühl hatte, dass es nicht nur bei Arista, sondern in der Musikindustrie im Allgemeinen keinen Weg nach vorne gab, kündigte sie und schrieb sich 2002 an der Harvard Business School ein. Sie behauptet, dass sich ihre Karriere nie wieder erholt habe und dass Reid sie angeblich sogar noch im Jahr 2017 gestört habe Karriere.

Im Rahmen der Zivilklage fordert Dixon allgemeinen Schadensersatz und Strafschadenersatz sowie Anwaltskosten. Dixons Anwalt Kenya Davis fügte in einer Erklärung gegenüber hinzu Rollender Stein„Drew befand sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, arbeitete mit Musiklegenden zusammen und identifizierte zukünftige Stars, als sie begann, eng mit LA Reid zusammenzuarbeiten, der bis zu diesem Zeitpunkt ein vertrauenswürdiger Branchenkenner war. Sobald er CEO von Arista Records wurde, nutzte er seine Autorität, um sie sexuell zu belästigen und anzugreifen. Das Adult Survivors Act ist ein entscheidendes Instrument, um Täter zur Rechenschaft zu ziehen, und wir freuen uns darauf, für Drew und andere Opfer sexuellen Fehlverhaltens zu kämpfen, deren Karriere dadurch beeinträchtigt wurde, dass sie sich zu Wort gemeldet haben.“