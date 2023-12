Status: 03.12.2023 23:05 Uhr

Hoed van Real Madrid in de Spaanse La Liga op 15-jarige leeftijd. Spieltag die Telefoonfuhrung veridigt. FC Girona is altijd de beste volger van de „Königlichen“. Volgens FC Barcelona een speler van betekenis.

Barcelona won op Sonntag (03.12.2023) in het Spanien das Topspiel tegen Atletico Madrid met 1:0 (1:0). De belegeringshit kwam van Joao Felix (38.) zonder signalen van de Ex-Klub. De Portugezen spelen de bal na een pass van Raphina über Atleticos Schlussmann Jan Oblak.

15. Speeltag

Pfeil gelijk

Barcelona is dol op alles in de eerste helft van de dag en haatte Ilkay Gündogan in Mittelfeld voordat hij Antreiber zag. Im Tor houdt Ter-Stegen-Vertreter Inaki Pena vast onder een Freistoß von Memphis Depay (80.) of in de Nachspielzeit tegen Angel Correa (90.+4) op het nulfeest. Met 34 Punks staat Barcelona Dritter achter Real Madrid (38) en FC Girona (38). Atletico hoed als Vierter bij een spel weniger 31 Zähler op de Konto.

Toni Kroos legt Reals Führung uit

In dezelfde wedstrijd won Real met Antonio Rüdiger en Toni Kroos in de basiself van FC Granada met 2:0 (1:0). Brahim Díaz (26. Minuut) van Vorarbeit von Kroos was de Führungstor voor de Madriden. Rodrygo (57.) leest de Wechsel op 2:0.

FC Girona bleibt leichauf met de Spitzenreiter in Madrid. Het superteam van de Spaanse competitie won FC Valencia met 2:1 en wist wie Real 38 scoorde. De Uruguayaan Cristhian Stuani (83./88.) kreeg het dubbelpakket van de Matchwinner van Girona. Hugo Duro (57.) nam Valencia 1:0 mee naar Führung.