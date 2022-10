La La Anthony enthüllt den „Untergang“ der Ehe von ihr und Carmelo Anthony

La La Anthony denkt, der Big Apple habe zu großen Problemen in der Ehe geführt Carmelo Anthony.

Ein Jahr nachdem sie offiziell die Scheidung von ihrem NBA-Star-Ehemann eingereicht hatte, enthüllte die 40-Jährige, was ihrer Meinung nach zum Untergang ihrer Gewerkschaft beigetragen hat. Bei einem Auftritt auf der Nennen Sie sie Daddy Podcast, sagte La La, dass sich die Dinge zu ändern begannen, als Carmelo 2011 von den Denver Nuggets zu den New York Knicks gehandelt wurde, was dem Paar viel mehr Aufmerksamkeit einbrachte.

„Als wir hier wohnten [in New York] Unter all dem wurden die Dinge kompliziert“, teilte sie in der Folge des Podcasts vom 26. Oktober mit. „Jetzt, wo ich zurückblicke, war das so etwas wie der Beginn des Niedergangs der Ehe.“

Sie fuhr fort: „Es ist das Schwierigste mit der Prüfung und den Medien und der Presse, einfach alles. Es ist wirklich schwer. Das ist nicht der einzige Grund, warum die Dinge nicht geklappt haben, aber es wurde schwierig mit New York, weil es einfach ständig darunter war im Rampenlicht und Leute, die alles beobachten.“