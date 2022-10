La Française Group, DE0009763201

Haftungsausschluss

Dieser Kommentar dient nur zu Informations- und Bildungszwecken und ist nicht als Prognose, Forschungsprodukt oder Anlageberatung gedacht und sollte nicht ausgelegt werden. Es stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung dar, in einen bestimmten Vermögenswert zu investieren oder eine Anlagestrategie zu verfolgen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die von der La Française Group zum Ausdruck gebrachten Meinungen basieren auf den aktuellen Marktbedingungen und können ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Meinungen können von denen anderer Anlageexperten abweichen. Herausgegeben von La Française AM FINANCE Services mit eingetragenem Sitz in 128, Boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, und von der ACPR unter der Nummer 18673 als Wertpapierdienstleistungsunternehmen zugelassen. La Française Asset Management ist eine Verwaltungsgesellschaft, die von gegründet wurde Registriert von der AMF unter der Nummer GP97076 am 1. Juli 1997.

25.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Nachricht ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Zu den Distributionsleistungen von EQS gehören gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com

1470999??25.10.2022?MEZ/MESZ