Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

Unser täglicher Newsletter zum Thema Lobbying und Transparenz in Frankreich.

Von OCÉANE HERRERO

Mit MARION SOLLETTY, ELISA BRAUN und PAUL DE VILLEPIN

Infos, Tuyaux und Mini-Dramen à partage à @Heroceane, @DevillepinPaul, @alphoenix du (email protected) | Sehen Sie sich Ihren Navigator an

– Das ist mein größtes Team: Der Kampf der Agenten bei Rencontres.

– Das sind unsere wunderbaren Cocktails, die zwischen zwei Cocktails serviert werden.

— Debatte über die Transporte, ça roule pour Clément Beaune.

Bonjour à toutes et à tous, Die Pariser Influenza-Equipe bereitete sich auf diese zweite Reise zu Rencontres d’Aix vor, nachdem sie ihre Premieren mit Barthaaren und einer Armee von SPF50 ausgestattet hatte. Folgen Sie dem Leitfaden, der Ihnen sagt, was Sie (vielleicht) hier zu tun haben und dass Sie nicht in die Lage versetzt werden, dies zu tun.

BERATER AUS LEIDENSCHAFT. Wenn einige hochrangige Mitglieder, zum Beispiel Clément Léonarduzzi (Öffentlichkeit), zu Beginn ihres Aufenthalts ankamen, waren die dortigen Farbberater bereits vor wenigen Jahren hier, um unter der Sonne zu agieren. Ihre Bediensteten haben in Anwesenheit die Verantwortung für die Streitkräfte. Spoiler: Ich bin der Organisator eines Fußturniers im Laufe des nächsten Jahres auf dem zentralen Pelouse des Jourdan-Parks.

Havas a sorti la grande armada : Au moins une vingtaine of ses Consultants sont venus, répartis sechs villen und appartements. Zwei von ihnen organisierte Beamte: Eines von Forbin ist hier, Sie haben die Zusammenfassung noch nicht gelesen, und die anderen sind in einem Haus mit den folgenden Worten aufgeführt: Autor der berühmten PRB-Formel (Schwimmbad, Rosé, Barbecue). Während des Unternehmensseminars, des Forschungsschwerpunkts oder der Zugabe des Geschäfts, war das Ziel dieser Gruppenaufstellung auch als Vertreter von Kunden wie Korian, CMA-CGM oder Zugabe Axa France zu sehen … und sicher, dass ein wenig die Zustimmung fehlte , quisser n’a pas manqué de nous glisser quelques perfides quelques que les queest oreilles de votre infolettre garderont pour elle.

Taddeo mise gros: Die Investition ist eine zusätzliche und konsequente Maßnahme – in angemessener Weise – für das öffentliche Finanzkabinett und die Einflussnahme, die von fünf Mitarbeitern und fünf Beratern eingesetzt wird – eine nicht zu vernachlässigende Wirkung für die Agentur. „Ich war quasi ein Berater des Gönners für die Begegnungen“, wir glitten dem Gönner Julien Vaulpré zwischen den beiden Hauptreihen des englischen Cocktails zu. Déjà präsentiert im Namen der Vergangenheit die Berater, die dieses Jahr erneut Kunden vertreten, darunter Sébastien Bazin (Accor-Gruppe), Thomas Buberl (Axa) und Blackrock.

Das Arkane: Mit fünf Beratern vor Ort, der Agentur von Marion Darrieut, der Arbeitsagentur L’Oréal, SAP, David Layani, dem Schirmherrn des OnePoint-Beratungskabinetts. Antoine Leveque, einer seiner Direktoren, begleitete Michel Barnier, der an einer Sitzung zum Thema Lebensmittelsicherheit teilnahm.

Forward sort du bois: Nach der Umbenennung des Festivals führte die ehemalige Avisa eine Veranstaltung zur Verführung von Rencontres durch und organisierte eine Premiere für diese Rencontres. Für ihre Soirée, die sich am Singe Vert befand (Cour Mirabeau ab 19 Uhr), wartete die Agentur auf die plakativen Texte von Patrick Pouyanné, Luc Rémont oder die Zugabe von Jean-Pierre Farandou, die an einem Tisch vorbeikam, und verriet uns eines davon Regisseure kreuzen sich am improvisierten Place des Cardeurs.

Vae Solis. Unsere Berater wurden vor der Sitzung über die Mobilität benachrichtigt, da wir nicht mehr als drei Jahre lang mit ihnen zusammen waren und ein Mitarbeiter einen Brief an ihre Kunden schrieb. Im Gegenzug, wenn Sie Vincent Le Roux, stellvertretender Direktor der Agentur, für den Sieg von Patrick Martin beglückwünscht haben – er wurde im Rahmen der Präsidentschaft von Medef beraten, erhielt das Privileg des Textes, er wurde in Ruhe gelassen à Paris „garder la base arrière“.

In den Boutiquen. GRK, die Agentur von Grégoire Kopp, ist mit drei guten Freunden und zwei externen Beratern vertreten, um über die Mittel zu sprechen. Die Equipe des Ex-Kommunikanten von Uber und des OM befindet sich in den Allées du Parc des Profils Comme Guillaume Liegey (eXplain),

Im Hotel de CAUMONT. Du Monde, du Monde, so und es ist gut, dass die Bao Bars, die in den Gärten des Hotels de Caumont installiert sind, immer im Takt bleiben. Mehr Chancen gibt es vor allem auf den berüchtigten veganen Kaviar der von Engie gesponserten Party, der hier die Feindseligkeiten aufdeckt. Bilder aus Frankreich im Feuer, die in den letzten Tagen der französischen und internationalen Presse entstammten, der Cocktail wurde vor ein paar Jahren anlässlich der Croiser des Chefs d’entreprises (Nonbreux), des Personals der Politik (quelques-unes) usw. empfangen des Consultants (Beaucoup). Paris beeinflusste die Leidenschaft für die Luft, um diese schöne Welt zu begeistern.

Das sind deine Fragen. Die Entstehung künstlicher Intelligenz (IA) wird durch ihre Mitarbeiter erzeugt.

Leur grande vérité. „Auf jeden Fall ist es nicht so, dass Journalisten die Fragen beantworten müssen, auf die sie sich einlassen müssen“, sagte er la komm.

Repérées. Zwei reine Menschen, die mit den Farben ihres Lebens konkurrieren, eine in einem orangefarbenen Kleid, die andere in einer rosaroten Hose. La Modepolizei de Paris Influence genehmigt.

À LA SOIRÉE HAVAS. Bei einem Besuch in den Häusern von Bercy selektieren wir die Hauptgerichte, um die Pizzen zu servieren, à la Bonne Franquette, nicht loin d’anciens ministres – Fleur Pellerin und Emmanuelle Wargon, für den Namen. Bitte beachten Sie, dass wir nicht vor der Tür standen und vor diesem Morgen ein Dolipran benötigten, aber wir waren uns darüber im Klaren, dass wir am nächsten Morgen bestimmte Dinge riskieren müssen.

In der Oper. Während der ersten zwei Stunden in Trient (auf ein ganz bestimmtes Gesicht) wartete er während der Vorstellung der Oper vor vier Jahren, um die Kenntnisse des Autors eines Champagner-Coupés zu gewinnen in den erhabenen Gärten des Archevêché. Ich habe gerade erst gesagt, dass die großen Gönner, wie Jean-Pierre Clamadieu (Engiere), die beiden vergeblich gemietet haben, nur wenige Minuten vor dem Ende der Repräsentation in den Tod gegangen sind.

TRANSPORTÉS. Um 15.30 Uhr beginnt die Sitzung über die Mobilität der Vereinigten Staaten durch den Transportminister Clément Beaune mit Qualitätsinterventionen. Der Versicherer Thierry Devez weist besonders auf das Leben mit den Chiffres des Auftraggebers von Covéa hin und weist darauf hin, dass er auf bestimmte statistische Aspekte bei Diskussionen zu diesem Thema hinweist, und weist auf die geringere Haltbarkeit elektrischer Fahrzeuge aufgrund von Unfällen hin.

Die Geheimnisse der Dekarbonisierung. Der Minister befragte mich zu diesem Zeitpunkt über die Ausübung der Umweltplanung und gab nicht zu, dass er ein Teil davon war. „Es ist eine Übung, die sich schnell entwickeln und leben soll“, sagte er im Lebenslauf und stellte fest, dass bestimmte Parameter (z. B. der Fernsehteil vor 10 Jahren) noch unklarer waren.

Anne-Marie, Clément und Jean-Pierre. Der Wechsel zu diesem Anlass erfolgte durch Anne-Marie Idrac, entzückt vor der Tür der Lobby. Frankreichs Logistikdienstleister und Bote von Blumen an die Regierung, Emmanuel Macron, beurteilte die Methode „exzellent“ nicht ganz ohne Hilfe Façon à „Clément“ und „Jean-Pierre“ (Farandou, Patron der SNCF, unterstützt ohne Façon au deuxième alle anderen Grands Gönner des Sektors wie Augustin de Romanet (ADP), auch im Saal). Très Aix Comme Ambiente.

Der öffentliche Erfolg wurde erreicht Aber es ist noch nicht abgeschlossen, bis ich Ihnen die Fragen gestellt habe: Außerdem müssen Sie sich die Zeit nehmen, die der Computer für den Druck benötigt.

POWER 40, LA SUITE. Auf einer Treppe geklettert, Patricia Chapelotte, an der Spitze von Hopscotch. Wir haben uns entschieden, mit Begeisterung von unserer Klasse Power40 zu sprechen, oder die Figur mit zwei anderen Profi-Frauen, Mayada Boulos (Havas) und Marion Darrieutort (The Arcane). „Ich sagte: ‚Auf dem Weg zu einem Selfie für alle drei!‘“ Espère bien recevoir la photo.

SARDOUX X PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS. Da der Raubkopie-Radiosender sich auf die Forbin-Inseln konzentrierte, hielt die Bar nebenan Havas an diesem Abend fest, und wir redeten nicht mehr darüber. Die Röhre wurde von der Ex-Ministerin Fleur Pellerin interpretiert und von Dimitri Lucas, dem Berater von Bruno Le Maire, zwischen zwei Roségläsern auf den letzten Sekunden für das große Plus des Rechnungsprüfers wiederholt. Geben Sie Ihr Informationsschreiben nicht ab.

LE PRIX DU SQUATTEUR wird Thierry Déau zugeschrieben. Im Morgengrauen war der Gönner von Meridiam auf einem RDVs (vermerkt mit Clarisse Magnin-Mallez von McKinsey und Guillaume Liegey von eXplain) und in Gesprächen mit den AirPods Pro in den Hörnern gesichtet worden, ohne dass das Licht auf ihn fiel und einzigartig war spot canapé du café éphémère. Eine erste Platzierung in Linie – direkt vor unseren Augen – mit Ausnahme der Villa-Locations am Bassin d’Arcachon.

La table ronde ministerielle. Nach einer Reise hier in Marseille auf der Frage der jüngsten Journalisten interviewte Bruno Le Maire vor Kurzem auf einer anderen Seite. Der Wirtschaftsminister war um 11.35 Uhr mit Paschal Donohoe, Präsident der Eurogruppe, und Philippe Heim, Präsident der Postdirektion, am runden Tisch „Croissance soutenable, at-on vraiment le choix?“ anwesend , und Ilham Kadri, Präsident von Solvay.

Die große Frage. „Was ist die Wahl der Gesellschaft?“ Sie werden um 14.45 Uhr vom Maire du Havre, Edouard Philippe, Véronique Bédague, PDG von Nexity, Asma Mhalla, Spezialistin für Geopolitik im Tech-Bereich, Rodolphe Saadé, PDG von CMA CGM und Philippe Wahl, PDG von La Poste, gebeten.

Gießen Sie die Technik. Um 16.15 Uhr, der Rundentisch „Kommentieren Sie, wie die Staaten den GAFAMs gegenüberstehen?“ mit Philippe Corrot, Mitgründer von Mirakl, Sylvain Duranton, Weltdirektor von BCG, Christel Heydemann, Generaldirektorin von Orange, Yann Lecun, Wissenschaftler und Chef der IA für Meta, und Lan Xue, Professor am Schwarzman College.

Un grandi merci à : Notre éditrice Marion Solletty.