Kyrsten Sinema verlässt die Demokratische Partei und registriert sich als unabhängig

Die Senatorin von Arizona, Kyrsten Sinema, verlässt die Demokratische Partei und lässt sich als politische Unabhängige registrieren, sagte sie Jake Tapper von CNN in einem exklusiven Fernsehinterview.

„Ich habe mich als Unabhängiger aus Arizona registriert. Ich weiß, dass einige Leute davon etwas überrascht sein könnten, aber eigentlich denke ich, dass es sehr sinnvoll ist“, sagte Sinema am Donnerstag in einem Interview mit Tapper in ihrem Senatsbüro.

„Ich habe noch nie in eine Partykiste gepasst. Ich habe es nie wirklich versucht. Ich will nicht“, fügte sie hinzu. „Mich aus der parteiischen Struktur zu entfernen – es entspricht nicht nur dem, wer ich bin und wie ich arbeite, ich denke auch, dass es vielen Menschen im ganzen Staat und im ganzen Land, die auch die Parteilichkeit satt haben, einen Ort der Zugehörigkeit bieten wird .“

Sinemas Abkehr von der Demokratischen Partei dürfte die Machtverhältnisse im nächsten Senat kaum verändern. Die Demokraten werden eine knappe Mehrheit von 51-49 haben, zu der zwei Unabhängige gehören, die mit ihnen stimmen: Sens. Bernie Sanders aus Vermont und Angus King aus Maine.

Während Sanders und King offiziell mit den Demokraten stritten, lehnte Sinema es ab, ausdrücklich zu sagen, dass sie dasselbe tun würde. Sie merkte jedoch an, dass sie erwarte, ihre Ausschusszuweisungen beizubehalten – ein Signal dafür, dass sie nicht vorhabe, die Zusammensetzung des Senats zu ändern, da der Mehrheitsführer des Senats, Chuck Schumer, die Dienstpläne der Demokraten kontrolliere.

„Wenn ich jeden Tag zur Arbeit komme, ist es dasselbe“, sagte Sinema. „Ich werde immer noch zur Arbeit kommen und hoffentlich in denselben Ausschüssen dienen, in denen ich gedient habe, und weiterhin gut mit meinen Kollegen in beiden politischen Parteien zusammenarbeiten.“

Aber Sinemas Entscheidung, politisch unabhängig zu werden, macht offiziell, was für die Senatorin aus Arizona, die ihre politische Karriere als Mitglied der Grünen begann, bevor sie 2012 als Demokratin in das US-Repräsentantenhaus und 2018 in den US-Senat gewählt wurde, offiziell ist, was seit langem ein unabhängiger Streifen ist Sinema ist stolz darauf, den demokratischen Führern ein Dorn im Auge zu sein, und ihre neue unparteiische Zugehörigkeit wird sie weiter befreien, einen Status gegen den Strich im Senat anzunehmen, obwohl dies neue Fragen darüber aufwirft, wie sie – und die Senatsdemokraten – wird sich ihrer Wiederwahl im Jahr 2024 nähern, wobei die Liberalen bereits über eine Herausforderung nachdenken.

Sinema schrieb einen Kommentar in der Republik Arizona, der am Freitag veröffentlicht wurde, in dem sie ihre Entscheidung erklärte und feststellte, dass ihr Vorgehen im Senat „Partisanen in beiden Parteien verärgert“ habe.

„Wenn Politiker sich mehr darauf konzentrieren, der Oppositionspartei einen Sieg zu verweigern, als darauf, das Leben der Amerikaner zu verbessern, sind die Menschen, die verlieren, gewöhnliche Amerikaner“, schrieb Sinema.

„Deshalb habe ich mich der wachsenden Zahl von Arizonanern angeschlossen, die Parteipolitik ablehnen, indem ich meine Unabhängigkeit vom zerbrochenen Partisanensystem in Washington erkläre.“

Sinema steht 2024 zur Wiederwahl an, und Liberale in Arizona stellen bereits potenzielle Herausforderer auf den Plan, darunter der Abgeordnete von Arizona, Ruben Gallego, der Anfang dieses Jahres sagte, dass einige demokratische Senatoren ihn aufgefordert hätten, gegen Sinema anzutreten.

Sinema lehnte es ab, Fragen zu ihrem Wiederwahlangebot im Interview mit Tapper anzusprechen, und sagte, dass dies im Moment einfach nicht ihr Fokus sei.

Sie wischte auch Kritik beiseite, die ihr für die Entscheidung, die Demokratische Partei zu verlassen, begegnen könnte.

„Ich mache mir einfach keine Sorgen um Leute, die diesen Ansatz nicht mögen“, sagte Sinema. „Ich mache mir Sorgen, weiterhin das Richtige für meinen Staat zu tun. Und es gibt Leute, die meinen Ansatz sicherlich nicht mögen, wir hören oft davon. Aber der Beweis liegt im Pudding.“

Mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichten CNN, dass Sinema dem Weißen Haus mitgeteilt habe, dass sie die Demokratische Partei verlasse, und dass Schumer auch von Sinemas Bombenankündigung vor Freitagmorgen wusste.

Das Weiße Haus von Biden bietet am Freitagmorgen eine gedämpfte Reaktion und besteht darauf, dass es erwartet, weiterhin eine produktive Arbeitsbeziehung mit dem Senator zu haben.

Ein Beamter des Weißen Hauses sagte gegenüber CNN, dass der Schritt „nicht viel ändert“, abgesehen von Sinemas eigenen Wiederwahlberechnungen.

„Wir haben mit ihr effektiv an vielen wichtigen Gesetzen von CHIPS bis zum überparteilichen Infrastrukturgesetz gearbeitet“, sagte der Beamte. Das Weiße Haus habe vorerst „allen Grund zu der Annahme, dass dies so bleiben wird“, fügten sie hinzu.

Sinema und der demokratische Senator von West Virginia, Joe Manchin, haben die Liberalen in den letzten zwei Jahren an verschiedenen Stellen wütend gemacht, indem sie der Agenda von Präsident Joe Biden im Wege standen, als die Demokraten das Repräsentantenhaus, den Senat und das Weiße Haus kontrollierten.

Sinema und Manchin nutzten ihren Einfluss im derzeitigen 50:50-Senat – wo jeder einzelne Demokrat eine Gesetzesvorlage zum Scheitern bringen könnte –, um eine Vielzahl von Gesetzen zu beeinflussen, insbesondere die massive 3,5-Billionen-Dollar-Rechnung zum Build Back Better, die Biden letztes Jahr vorgeschlagen hatte. Sinemas Einwände gegen eine Erhöhung des Körperschaftsteuersatzes während der ersten Verhandlungsrunde über das Gesetz im vergangenen Jahr haben die Liberalen besonders verärgert.

Während Sinema von dem überraschenden Deal überrascht wurde, den Manchin im Juli mit Schumer über wichtige Gesundheits- und Energiegesetze geschlossen hatte, unterstützte sie letztendlich das kleinere Ausgabenpaket, das Biden vor der Wahl unterzeichnet hatte.

Sowohl Manchin als auch Sinema lehnten auch Änderungen der Filibuster-Regeln des Senats ab, trotz des Drucks ihrer Senatskollegen und Bidens, sie zu ändern. Nach einer Abstimmung gegen Filibuster-Änderungen im Januar tadelte der Vorstand der Arizona Democratic Party Sinema.

Sinema war mitten in mehreren bedeutenden parteiübergreifenden Gesetzentwürfen, die seit Bidens Amtsantritt verabschiedet wurden. Sie wies auf diese Aufzeichnung als Beweis dafür hin, dass ihr Ansatz effektiv war.

„Ich fühle mich geehrt, historische Bemühungen zu leiten, von der Infrastruktur über die Prävention von Waffengewalt, den Schutz der Religionsfreiheit und die Unterstützung von LGBT-Familien, sich sicher zu fühlen, über das CHIPs- und Wissenschaftsgesetz bis hin zu der Arbeit, die wir in Bezug auf Veteranenangelegenheiten geleistet haben“, sagte sie sagte CNN. „Die Liste ist wirklich lang. Und deshalb denke ich, dass die Ergebnisse für sich sprechen. Es ist in Ordnung, wenn einige Leute mit diesem Ansatz nicht zufrieden sind.“

Die Ankündigung von Sinema erfolgt nur wenige Tage, nachdem der demokratische Senator Raphael Warnock die Wiederwahl in Georgia gewonnen und den Demokraten einen 51. Sitz im Senat gesichert hat, der sie von der Abhängigkeit von Vizepräsidentin Kamala Harris befreit.

Sinema lehnte es ab, Fragen darüber anzusprechen, ob sie Biden für das Präsidentenamt im Jahr 2024 unterstützen würde, und sie sagte auch, sie denke nicht darüber nach, ob in den USA eine starke dritte Partei entstehen sollte.