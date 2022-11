Kyrie Irving verpasst das 8. Spiel in Folge, da die Teamsperre andauert

CNN

Brooklyn Nets-Star Kyrie Irving, der vom Team für mindestens fünf Spiele wegen Kommentaren gesperrt wurde, nachdem er einen Link zu einem antisemitischen Film in den sozialen Medien geteilt hatte, wird diese Woche voraussichtlich sein achtes Spiel in Folge verpassen.

Das Matchup am Donnerstag in Portland gegen die Trail Blazers wird zwei Wochen markieren, seit die Nets bekannt gegeben haben, dass sie Irving suspendieren, und zu der Zeit sagten, „er ist derzeit nicht in der Lage, mit den Brooklyn Nets in Verbindung gebracht zu werden“. Das Team hat nicht gesagt, wann Irvings Suspendierung enden könnte.

Entsprechend Adrian Wojnarowski von ESPNUnter Berufung auf Quellen könnte Irving bereits am Sonntag zurückkehren, wenn Brooklyn zu Hause gegen die Memphis Grizzlies spielt. CNN hat sich am Mittwochabend an die Netze gewandt, um einen Kommentar zu erhalten, aber nicht sofort eine Antwort erhalten.

Irvings Veröffentlichung eines Links zu einem Dokumentarfilm mit antisemitischen Botschaften auf Twitter – gefolgt von einer anfänglichen Weigerung, sich zu entschuldigen – führte zu seiner Suspendierung am 3. November, so die Nets. Irving postete Stunden später eine Entschuldigung auf Instagram.

Nets-Besitzer Joe Tsai, der Irvings Handlungen zu Beginn der Kontroverse schnell verurteilte, sagte, er habe sich letzte Woche mit Irving und seiner Familie getroffen und glaube nicht, dass er Antisemit sei.

„Wir haben viel Zeit damit verbracht, einander zu verstehen, und mir ist klar, dass Kyrie keinerlei Hass auf jüdische Menschen oder andere Gruppen hegt“, sagte Tsai in den sozialen Medien. „Die Nets und Kyrie arbeiten zusammen mit der NBA und NBPA konstruktiv an einem Prozess der Vergebung, Heilung und Bildung.“

Nach einem Treffen mit Irving letzte Woche sagte auch NBA-Kommissar Adam Silver, er glaube, dass Irving kein Antisemit sei.

Silver, der Jude ist, sagte der New York Times, dass die beiden im Hauptquartier der Liga in New York „ein direktes und offenes Gespräch“ geführt hätten.

„Er ist jemand, den ich seit einem Jahrzehnt kenne, und ich habe noch nie ein antisemitisches Wort von ihm oder ehrlich gesagt Hass gegen irgendeine Gruppe gehört“, sagte Silver.

Der General Manager von Nets, Sean Marks, sagte, dass Irving „einige Abhilfemaßnahmen“ durchlaufen müsse, damit der Star wieder zum Team stoße, einschließlich Treffen mit jüdischen Führern und Abschluss eines Sensibilitätstrainings.