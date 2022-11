Kyrie Irving kehrt nach einer Sperre von 8 Spielen zu Nets zurück und entschuldigt sich für die Verletzungen, die seine Handlungen verursacht haben

Kyrie Irving kehrte am Sonntag zu den Brooklyn Nets zurück und entschuldigte sich bei allen, die sich bedroht oder verletzt fühlten, als er einen Link zu einer Dokumentation mit antisemitischem Material veröffentlichte.

Irving wurde am 3. November vom Team suspendiert, Stunden nachdem er sich geweigert hatte zu sagen, dass er keine antisemitischen Überzeugungen hatte, als er sich mit Reportern in der Übungsanlage der Nets traf.

Zurück im Gebäude für die morgendliche Schießerei des Teams sagte Irving, er hätte dieses Interview anders handhaben sollen.

„Ich stehe nicht für etwas, das Hassreden oder Antisemitismus nahe kommt oder gegen die Menschheit gerichtet ist“, sagte Irving. „Ich denke, wir sollten alle die Möglichkeit haben, für uns selbst zu sprechen, wenn Dinge über uns angenommen werden, und ich denke, es war notwendig, dass ich an dieser Stelle stehe und Verantwortung für meine Handlungen übernehme, denn es gab einen Weg, wie ich mit allem hätte umgehen sollen Dies und wenn ich zurückblicke und darüber nachdenke, wann ich die Gelegenheit hatte, mein tiefes Bedauern jedem auszusprechen, der sich durch das, was ich gepostet habe, bedroht oder verletzt fühlte, war das überhaupt nicht meine Absicht.“

Irving hat während der Sperre acht Spiele verpasst, was laut Nets mindestens fünf Spiele sein würden.

Ich war zu Recht defensiv. … Wie kann man jemanden Antisemit nennen, wenn man ihn nicht kennt? — Nets-Spielerin Kyrie Irving

Das Team sagte, er stehe am Sonntagabend für sein Heimspiel gegen Memphis zur Verfügung.

Irving sagte, er suchte zunächst nach mehr Informationen über seine Herkunft, als er den Link zu postete Hebräer zu Negern: Wake Up Black America auf seiner Twitter-Seite. Als er das erste Mal danach gefragt wurde, widersetzte er sich seinem Recht, Material zu veröffentlichen, das ihn interessierte. Dann weigerte er sich, sich einige Tage später bei einem weiteren Interview zu entschuldigen oder seine religiösen Überzeugungen klarzustellen, was zu seiner Suspendierung führte.

„Ich war zu Recht defensiv, dass es eine Annahme gab, dass ich Antisemit sein könnte oder dass ich vorhatte, einen Dokumentarfilm zu veröffentlichen, um Seite an Seite mit allen Ansichten in dem Dokumentarfilm zu stehen“, sagte Irving und fügte hinzu: „Wie kann man jemanden anrufen? Antisemit, wenn du sie nicht kennst?“

„Ich wollte keiner Person, keiner Gruppe schaden“

Aber sein Ton war nachdenklicher, als er am Sonntag etwa 12 Minuten sprach und Familie und Freunden für ihre Unterstützung dankte. Einige, darunter Beamte der National Basketball Players Association und Sean Marks, General Manager von Nets, waren im Raum, als er sprach.

„Ich wollte niemandem, keiner Gruppe von Menschen Schaden zufügen, und ja, das ist ein großer Moment für mich, weil ich während dieses Prozesses lernen kann, dass die Kraft meiner Stimme sehr stark ist, der Einfluss, den ich in mir habe Meine Community ist sehr stark und ich möchte dafür verantwortlich sein“, sagte Irving.

„Um das zu tun, muss man zugeben, wenn man falsch liegt und in Fällen, in denen man Menschen verletzt und sie davon betroffen sind.“

Nike hat seine Beziehung zu Irving ausgesetzt und die Folgen schienen die Beziehung zwischen Irving und den Nets weiter zu belasten, die ihm letzten Sommer eine Vertragsverlängerung verweigerten. Er verpasste die meisten ihrer Heimspiele in der vergangenen Saison, als er sich weigerte, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, wie es damals in New York City vorgeschrieben war.

Die Organisation sagte, er sei „nicht geeignet, mit den Brooklyn Nets in Verbindung gebracht zu werden“, als sie ihn suspendierte. Aber die Netze lobten Irving am Sonntag für die Schritte, die er seitdem unternommen hat.

„Kyrie übernahm diese Reise und führte Gespräche mit mehreren Mitgliedern der jüdischen Gemeinde“, sagte das Team in einer Erklärung. „Wir freuen uns, dass er den Prozess sinnvoll angeht.“