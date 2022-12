Kyrgios: Ich habe jetzt eine legitime Chance, einen Grand Slam zu gewinnen | ‚Australien erwartet Großes von mir‘ | Tennis-News

Nick Kyrgios hat das Gefühl, dass er gelernt hat, den Druck vor den Australian Open im nächsten Monat anzunehmen, und sagt, er habe eine „legitime Chance“, einen Grand Slam zu gewinnen.

Nach Jahren der Leistungsschwäche gewann der talentierte, aber temperamentvolle Kyrgios die Citi Open in Washington und erreichte sein erstes Grand-Slam-Einzelfinale in Wimbledon, wo er in vier Sätzen gegen Novak Djokovic verlor.

Der 27-Jährige, der im Januar zusammen mit seinem Landsmann Thanasi Kokkinakis den Doppeltitel der Australian Open bei den Herren gewann, erreichte auch das Viertelfinale der US Open und unterlag Karen Khachanov in fünf Sätzen.

„Es gibt dort viel Druck, besonders bei den Australian Open und jeder in Australien erwartet große Dinge von mir.“

Kyrgios‘ Formlauf hat ihn nun vor dem Eröffnungs-Major 2023 in Melbourne zu einem der Grand-Slam-Anwärter gemacht.

Sein bestes Ergebnis beim Einzelturnier der Australian Open war 2015 ein Platz im Viertelfinale, aber diesmal sind die Erwartungen viel höher.

„Ich verstehe vollkommen, mit all dieser Erwartung auf den Spielplatz zu gehen, dass ‚Nick Kyrgios jetzt eine legitime Chance hat, einen Grand Slam zu gewinnen‘“, sagte Kyrgios.

„Es gibt dort viel Druck, besonders bei den Australian Open und allen in Australien, die große Dinge von mir erwarten. Es ist manchmal eine Menge zu bewältigen. Im Rampenlicht zu stehen, ist nicht einfach.

„Ich habe das Gefühl, dass ich das angenommen und diese Herausforderung angenommen habe. Es ist nicht einfach, ich habe wirklich hart daran gearbeitet, es zu kanalisieren, zu verinnerlichen und als Treibstoff zu verwenden“, fügte Kyrgios hinzu, der an Wettkämpfen teilnimmt der Diriyah Tennis Cup in Saudi-Arabien.

Bild:

Rafael Nadal will in Melbourne seine dritte Australian-Open-Krone gewinnen





Titelverteidiger Rafael Nadal wird um seine dritte Australian Open-Krone kämpfen, während Novak Djokovic versuchen wird, seinen Rekord von neun Titeln in Melbourne zu verlängern, um bei 22 Grand Slams mit dem Spanier gleichzuziehen.

Carlos Alcaraz wird zum ersten Mal als Nummer 1 der Welt einen Major spielen, da er nach seinem US Open-Triumph im September versucht, zwei aufeinanderfolgende Majors zu gewinnen.

Die Australian Open 2023 finden vom 16. bis 29. Januar im Melbourne Park statt.