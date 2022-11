Kymberly Herrin von Ghostbusters ist mit 65 tot

Filmfans der Achtzigerjahre trauern um Kymberly Herrin.

Kymberly, eine Schauspielerin, die berühmt in den 1984er Jahren auftrat Geisterjäger und Den Stein romantisierenstarb im Alter von 65 Jahren, laut einem von geteilten Nachruf Santa Barbara News-Press. Während eine Todesursache nicht bestätigt wurde, starb Kymberly am 28. Oktober „friedlich“ in Santa Barbara, Kalifornien.

Im Rückblick auf das Vermächtnis, das sie hinterlassen hat, teilte der Nachruf mit, dass Kymberly, die in Lompoc, Kalifornien, geboren wurde, ein Leben voller Reisen, Segeln und Errungenschaften führte. Kymberlys Karriere umfasste nicht nur Filme, sondern posierte auch als Model, das „das Cover von über einem Dutzend lokaler und internationaler Zeitschriften zierte“.

Ihre Modelreise beinhaltete, a zu sein Playboy Spielkamerad, pro Wöchentliche Unterhaltung. Und im März 1981 wurde Kymberly zum Playmate des Monats ernannt. Kymberlys echte Rolle als Spielgefährtin wurde im Film auf der Leinwand gezeigt Beverly-Hills-Cop II.

Kymberly taucht tiefer in die Filmseite ihres Vermächtnisses ein und ist gut in Erinnerung, weil sie eine paranormale Figur gespielt hat, mit der sie eine intime Szene geteilt hat Dan Aykroyd in Geisterjäger. Während das Projekt 1984 veröffentlicht wurde, blickte Dan kürzlich auf die Zusammenarbeit mit Kymberly zurück.