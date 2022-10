Kylie Jenner zeigt sexy Vampy-Style mit neuen Dessous-Fotos

Kylie Jenner braucht keine Bildunterschrift, um eine Aussage zu machen.

Die 25-Jährige setzte am 22. Oktober die sozialen Medien in Brand und veröffentlichte eine wirklich sexy Serie von Schnappschüssen auf ihrem Instagram. Auf den Bildern ist Kylie zu sehen, wie sie verführerisch auf einem Bett in der Nähe eines Fensters posiert, während sie einen schwarzen Pin-up-inspirierten Body trägt, der neckisch offen gelassen wurde.

Der vampige Dessous-Look wurde mit stark geröteten Wangen, einer trendigen Nassfrisur, einem kantigen Lippenring und einer Balenciaga-Handtasche kombiniert, die neben ihr saß. Neben den Fotos, die Kardashianer star schrieb: „mir fiel keine Bildunterschrift ein.“

In den Kommentaren wurde Kylie mit Reaktionen von begeisterten Fans überflutet, darunter einer, der schrieb: „KING KYLIE IS BACK“, während ein anderer kommentierte: „Sie ist in ihrer Kim-Ära.“

Khloe Kardashian kommentierte auch den schwülen Blick ihrer jüngsten Schwester und fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass ich darauf vorbereitet war.“

Kylies sexy Social-Media-Auftritt kommt etwas mehr als eine Woche, nachdem sie während einer Verabredungsnacht mit voller Femme-Fatale-Stimmung war Travis Scott. Die Gründerin von Kylie Cosmetics, die am 13. Oktober bei Craig’s in West Hollywood mit dem Rapper „Sicko Mode“ gesichtet wurde, entschied sich für ein kleines Schwarzes aus Latex, das mit passenden kniehohen Stiefeln, einer dunklen Sonnenbrille und einer kleinen schwarzen Handtasche gestylt war.