Kylian Mbappes wahnsinniger Jubel nach Harry Kanes Elfmeterschießen wird viral

Englands Reise bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 ist nach einer 1:2-Niederlage gegen Titelverteidiger Frankreich im Viertelfinalspiel am Samstag im Al Bayt Stadium zu Ende gegangen. Harry Kane glich den Führungstreffer von Aurelien Tchouameni in der zweiten Halbzeit aus, indem er einen Elfmeter verwandelte, bevor Olivier Giroud Frankreich spät im Spiel mit einem Kopfball in Führung brachte.

Wie es der Zufall wollte, wurde England nach einer VAR-Überprüfung jedoch ein weiterer Strafstoß zugesprochen. in der 84. Minute. Diesmal schoss Kane den Versuch hoch über die Latte.

FIFA WM 2022 Punktetabelle | Spielplan der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 | Ergebnisse der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 | Goldener Schuh der FIFA WM 2022

Ein Clip des französischen Stürmers Kylian Mbappe, der Kane wild feiert, als er die Chance, den zweiten Elfmeter zu verwandeln, aufwirbelt, ist in den sozialen Medien viral geworden.

Die französischen Spieler warteten mit angehaltenem Atem und sahen hilflos zu, wie Kane sich darauf vorbereitete, den Tritt auszuführen, nachdem Mason Mount von Theo Hernandez zu Fall gebracht worden war. Der englische Stürmer verpasste jedoch die zweite Chance und ließ die französischen Spieler feiern, aber es war Mbappes Reaktion, die die Wellen schlug.

Frankreichs Trainer Didier Deschamps gab zu, dass seine Männer England mit diesen Elfmetern ein oder zwei schnuppern mussten. „Wir haben ihnen mit zwei Fehlern ein bisschen Munition gegeben, aber wir haben mit Herz und Mut an diesem Ergebnis festgehalten“, sagte Deschamps nach dem Sieg.

„Es ist fabelhaft, weil es ein großes Spiel gegen eine sehr gute englische Mannschaft war. Wir haben noch einmal reagiert, es ist wunderbar, wieder unter die letzten Vier zu kommen, das muss man auskosten, ein WM-Halbfinale ist schon was“, fügte er hinzu.

Englands Trainer Gareth Southgate lobte sein Team für die gute Leistung gegen ein „Top-Team“.

„Ich glaube nicht, dass sie mehr hätten geben können. Sie haben gegen eine Spitzenmannschaft wirklich gut gespielt. Es sind feine Margen und Dinge an beiden Enden, die das Spiel entschieden haben“, sagte Southgate.

Lesen Sie hier alle aktuellen Sportnachrichten