Kylian Mbappe feierte zusammen mit einigen der größten Stars aus Sport und Showbiz den 4. Juli im luxuriösen Haus von Michael Rubin.

Da die neue Saison noch ein paar Wochen entfernt ist, reiste der Star von Paris Saint-Germain für eine Extravaganz zum Haus des Milliardärs.

Seine Zukunft in der französischen Hauptstadt bleibt unklar, aber er nahm sich vom Fußball die Zeit, um mit den Reichen und Berühmten zu feiern.

In der Villa in den Hamptons, einer Reihe von Küstengemeinden in der Nähe von New York City, waren Gäste ganz in Weiß gekleidet zu sehen.

Es gehört Rubin, dem CEO von Fanatics, dem weltweit führenden Anbieter von Sportartikeln.

Der Amerikaner hat außerdem ein geschätztes Nettovermögen von 11,4 Milliarden US-Dollar, daher ist es keine Überraschung, dass er eine so wilde Party veranstalten konnte.

Mbappe war nur eines von vielen Talenten aus der Welt des Sports, darunter Stars aus Football, NFL und Basketball.

Er war vor Ort, um ein Foto mit dem siebenmaligen Super-Bowl-Champion Tom Brady zu machen, der neben dem Franzosen wie ein Riese aussah.

Einer der besten Basketball-Stars, James Harden, war ebenfalls auf der Party und Joel Embiid, Spieler der Philadelphia 76ers, schnappte ebenfalls mit Mbappe, als West Ham-Fan James Corden sich dem Spaß anschloss.

Auch Gastgeber Rubin selbst hatte die Ehre, einen Moment mit dem Weltmeister einzufangen, da er auch Stars aus Hollywood begrüßte.

Oscar-Gewinner Leonardo DiCaprio war bei der Party zu Gast, auch Kim Kardashian und Kendall Jenner waren anwesend.

Stephen Espinoza, Präsident von Showtime Sports, twitterte eine subtile Änderung seines Auftritts neben der berühmten Kardashian-Schwester, mit dem Rücken zur Kamera, und sagte: „Sie haben meine gute Seite.“

Neben Justin Bieber und Travis Scott waren auch die Musikgiganten Jay Z und Beyoncé vor Ort, und Usher war mit einem Mikrofon zu sehen, als die Gäste feierten.

Der Tradition folgend wurden anlässlich des Unabhängigkeitstages der Vereinigten Staaten Feuerwerkskörper in den Nachthimmel abgefeuert.

Die Fans waren von der Party voller Ehrfurcht, und einer auf Twitter sagte: „Das ist ein toller Gatsby-Sch***.“

Ein anderer fügte scherzhaft hinzu: „Ich wünschte, ich hätte es schaffen können, aber da war irgendetwas los.“

Ein Dritter sagte urkomisch: „Tut mir leid, dass ich dieses Jahr nicht dabei sein konnte, Junge.“

Mbappe wird nun nach Paris zurückkehren, um seinen Ligue-1-Titel erneut zu verteidigen und einen Erfolg in der Champions League anzustreben.

Allerdings ist seine langfristige Zukunft beim Verein ungewiss, da er ihnen mitgeteilt hat, dass er seinen Vertrag nicht bis 2025 verlängern wird.

Er könnte daher nächstes Jahr als Free Agent abreisen und verlangt ein Gehalt von 206 Millionen Pfund, um diesen Sommer zu verlassen.