Nach seiner vorübergehenden Sperre aus der ersten Mannschaft von Paris Saint-Germain hat Superstar Kylian Mbappé bei seinem Comeback für den französischen Meister erneut einen Volltreffer gelandet. Der 24-Jährige wurde im Samstagabendspiel beim FC Toulouse in der 51. Minute für Kang-in Lee eingewechselt und kam rund zehn Minuten später im Strafraum zu Boden. Der WM-Torschützenkönig selbst verwandelte den Foulelfmeter zur Führung (61.). Allerdings reichte es für sein Team nicht zum Sieg.

Kurz vor Schluss glichen die Gastgeber zudem per Strafstoß aus. Zakaria Aboukhlal zeigte vom Punkt an Nerven und sorgte für den Endstand von 1:1 (87.). Der neue PSG-Trainer Luis Enrique und sein Team blieben im zweiten Spiel der Ligue-1-Saison sieglos. Zum Auftakt reichte es nur zu einem 0:0-Unentschieden gegen den FC Lorient. Schließlich verspricht Mbappés Rückkehr eine Chance auf Besserung.

Der Mbappé-Zoff: Darum geht es

Der Stürmer geriet in Schwierigkeiten, nachdem er dem Verein mitgeteilt hatte, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde – in der kommenden Saison aber dennoch bei PSG spielen wolle. Ein Szenario, das die Pariser in den Wahnsinn trieb. Schließlich würde Mbappé den Verein dann im nächsten Sommer ohne Ablöse verlassen. Zuletzt hatten sich die Parteien wieder angenähert. Obwohl Mbappé beim französischen Hauptstadtklub keine langfristige Zukunft sieht, ist er offenbar bereit, seinen Vertrag zu verlängern, um PSG bei seinem Wechsel eine Ablösesumme zu zahlen. Real Madrid gilt nach wie vor als der größte Interessent an den Diensten des französischen Nationalspielers.

