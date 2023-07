Paris Saint-Germain hat Al Hilals Weltrekordangebot von 259 Millionen Pfund für Kylian Mbappe angenommen.

Der französische Meister hat dem saudischen Klub die Erlaubnis gegeben, mit Mbappe zu sprechen, nachdem er ihn zum Verkauf angeboten und ihn für die Saisonvorbereitungstour durch Japan und Südkorea aus dem Kader gestrichen hatte. Dabei hat er deutlich gemacht, dass er nur Spieler aufnehmen möchte, die sich für den Klub engagieren.

Das rekordverdächtige Angebot von Al Hilal ist nicht das einzige, das PSG erhalten hat. Sie wurden mit verschiedenen Angeboten für Mbappe angesprochen, darunter Bargeld plus Spieler, aber Al Hilal hat seine Absicht gezeigt, indem er das Weltrekordangebot eingereicht hat.

Paris Saint-Germain geht davon aus, dass mindestens fünf Vereine daran interessiert sind, Mbappe zu verpflichten, darunter auch Tottenham.

Es soll bereits einen „heißen Markt“ für den französischen Kapitän mit interessierten Vereinen wie Chelsea, Manchester United, Inter Mailand und Barcelona geben.

Bild:

Mbappes geplanter Wechsel zu Al Hilal würde ihn zum teuersten Spieler aller Zeiten machen und Neymars 198-Millionen-Pfund-Deal mit PSG übertreffen





PSG wird sich jedes Angebot und alle Vorschläge zum Verkauf von Mbappe anhören, und wenn es dem französischen Meister überlassen bliebe, würden sie ihn einfach an den Meistbietenden verkaufen, obwohl andere Vereine Schwierigkeiten haben werden, auch nur annähernd an Al Hilals Angebot heranzukommen.

Der Vertrag des Stürmers läuft noch ein Jahr und er ist nicht bereit, einen neuen Vertrag zu unterschreiben. PSG geht davon aus, dass er bereits zugestimmt hat, im nächsten Sommer ablösefrei zu Real Madrid zu wechseln.

Allerdings könnte Real nun versucht sein, ein formelles Angebot für den Spieler abzugeben, um sicherzustellen, dass sie ihn nicht noch einmal verpassen.

Bild:

Spurs gehören zu den Premier-League-Klubs, die an Mbappe interessiert sind





PSG ist fest entschlossen, Mbappé – der Berichten zufolge mehr als 150 Millionen Pfund gekostet hat, als er von Monaco wechselte – nicht umsonst zu verlieren.

Interessierte Vereine wurden darauf aufmerksam gemacht, dass PSG sogar bereit ist, Mbappe für die Saison auszuleihen.

Mbappe ist jedoch bereit, sich durchzusetzen, in der nächsten Saison an der Seitenlinie zu sitzen und im nächsten Sommer ablösefrei nach Madrid zu wechseln.

Der 24-Jährige wird nicht mehr für PSG spielen, wenn er seinen Vertrag nicht verlängert.

Analyse: Wird Mbappe überzeugt sein, nach Saudi-Arabien zu wechseln?

Kaveh Solhekol, Chefreporter von Sky Sports News:

„Es ist schön und gut, dass der Klub Al Hilal die Erlaubnis gibt, mit Kylian Mbappe zu sprechen – aber will Mbappe mit Al Hilal sprechen? Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass Mbappe in dieser Phase seiner Karriere an einem Wechsel nach Saudi-Arabien interessiert ist.“

„Viele Leute sagen: ‚Er will nur zu Real Madrid, Al Hilal und all diese anderen Vereine verschwenden ihre Zeit‘. Aber diese Saudis, der Staatsfonds und PIF sind dieselben Leute, die praktisch gerade Golf gekauft haben. Sie haben so ziemlich eine ganze Sportart gekauft.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



PSG-Kapitän Marquinhos hat den Vereinsvorstand aufgefordert, den Streit mit Mbappé beizulegen, der dazu geführt hat, dass der Starspieler zum Verkauf angeboten wurde



„Es sind die gleichen Leute, die Tiger Woods 700 Millionen Dollar geboten haben, um sich für die LIV Golf Tour anzumelden. Wenn sie es sich leisten können, 700 Millionen Dollar für Tiger Woods auszugeben, der sein Bestes gegeben hat und sich dem Ende seiner Karriere nähert, warum sollten sie dann nicht enorme Summen auf Kylian Mbappe werfen, den viele Leute für den derzeit besten Spieler der Welt halten würden?“

„Es kursieren einige unglaubliche Zahlen. Einige US-Medien berichten, dass Al Hilal Mbappe etwa 700 Millionen Euro für eine Saison anbietet und sagt, er könne dann zu Real Madrid wechseln. Das habe ich noch nicht gesehen. Alles, was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass dieses Angebot am Samstag von Al Hilal an PSG für 300 Millionen Euro gemacht wurde.“

Das Interesse Saudi-Arabiens an Mbappe war „unvermeidlich“

Der französische Fußballexperte Jonathan Johnson:

„Ich denke, wir können dies wahrscheinlich als das beste Szenario dafür einstufen, dass PSG möglicherweise eine Ablösesumme in Weltrekordhöhe von einem Verein erhält, der Mbappe möglicherweise innerhalb kurzer Zeit einen lukrativen Geldbetrag anbieten könnte – was seinem zukünftigen Wunsch, auch für Real Madrid zu spielen, nicht unbedingt im Weg stehen würde.“

„Die Tatsache, dass es für jemanden wie Kylian Mbappe ein relativ kurzfristiger Vertrag wäre, ist (auch) tatsächlich weitaus attraktiver, als wenn es ein Drei- oder Vierjahresvertrag wäre.“

„Ich denke auch, dass es irgendwann unvermeidlich war, dass Saudi-Arabien seinen Hut in den Ring werfen und zumindest versuchen würde, Kylian Mbappe von PSG loszuwerden, insbesondere angesichts der Art und Weise, wie sich die Situation insbesondere in den letzten Tagen verschlechtert hat.“

„PSG würde dieses Angebot annehmen, wenn das Angebot fest ist und es Anzeichen dafür gibt, dass Kylian Mbappe zumindest in Erwägung ziehen würde, persönliche Bedingungen auszuhandeln und von diesem atemberaubenden Angebot zu hören, das Saudi-Arabien möglicherweise machen würde.“

Frankreichs Spielergewerkschaft droht PSG mit rechtlichen Schritten

Die französische Spielergewerkschaft hat PSG moralische Belästigungen gegen Mbappe vorgeworfen und dem Verein mit rechtlichen Schritten gedroht, um die Rechte des Stürmers zu schützen.

In einer Erklärung der Union Nationale des Footballeurs Professionels (UNFP) heißt es: „Diese Spieler – alle – müssen die gleichen Arbeitsbedingungen genießen wie der Rest der Profimannschaft.“

„Die UNFP hält es für sinnvoll, Manager daran zu erinnern, dass es moralische Belästigung darstellt, Druck auf einen Mitarbeiter auszuüben – zum Beispiel durch die Verschlechterung seiner Arbeitsbedingungen – um ihn zu zwingen, das Unternehmen zu verlassen oder die Wünsche des Arbeitgebers zu akzeptieren, was im französischen Recht entschieden verurteilt wird.“

„Also ja, die UNFP behält sich das Recht vor, zivil- und strafrechtliche Schritte gegen jeden Verein einzuleiten, der sich auf diese Weise verhält.“

