Zo dominant in het Franse voetbal, blijft Paris Saint-Germain tekort schieten in de UEFA Champions League.

Een maar al te bekend verhaal werd woensdag herhaald toen de Franse reus opnieuw een vernederende ronde van 16 doorstond na de 2-0 overwinning van Bayern München – 3-0 in totaal.

Doelpunten in de Allianz Arena in de tweede helft van Eric Maxim Choupo-Moting en Serge Gnabry namen de wedstrijd en het gelijkspel over van de bezoekers, waardoor ze in deze fase in de afgelopen zeven seizoenen voor de vijfde keer werden uitgeschakeld.

Op het grootste podium van het Europese voetbal werden PSG-supersterren Lionel Messi en Kylian Mbappé gemakkelijk gecontroleerd door de Beieren.

Mbappé kon niet winnen van Bayern-verdediger Dayot Upamecano, terwijl elke keer dat Messi aan de bal kwam, hij steevast werd verdrongen door een troep Duitse spelers.

Ondertussen was Neymar Jr. helemaal afwezig voor de wedstrijd – de vierde keer in zijn zes seizoenen bij PSG dat hij afwezig was bij een belangrijke Europese wedstrijd.

De Franse sportkrant L’Équipe, berucht om zijn harde spelersbeoordelingen, gaf Mbappé en Messi een 3/10, terwijl middenvelder Marco Veratti een 2/10 verdiende.

“Bij PSG, als het gaat om de knock-outfase van de Champions League, is een nederlaag een cultuur”, schreef L’Équipe-journalist Vincent Duluc in een meedogenloze analyse van de prestaties van de Franse club.

PSG begon goed, met Mbappé die al vroeg dichtbij kwam en Bayern-verdediger Matthijs de Ligt laat in de eerste helft een geweldige doellijn vrijmaakte om Vitinha te ontkennen.

Maar Bayern domineerde de tweede helft en toen Choupo-Moting in de 61e minuut naar huis ging, was het spel afgelopen voor PSG, waarbij Gnabry de coup de grâce toepaste.

“Op dit moment heb ik het alleen over dit seizoen”, zei Mbappé tegen verslaggevers terwijl hij vragen over zijn toekomst bij PSG wegsloeg.

“Niets anders is belangrijk voor mij. We zijn teleurgesteld’, voegde de 24-jarige toe.

Toen Qatar Sports Investment (QSI) PSG in 2011 overnam en geld uitstak om enkele van ’s werelds meest getalenteerde spelers naar Parijs te halen, leek een Champions League-titel onvermijdelijk.

Maar 12 jaar later en meer dan een miljard dollar uitgegeven later, is de club niet dichter bij het bereiken van het succes waarnaar ze hunkert.

Na jarenlang de Ligue 1 te hebben gedomineerd, maar niet voorbij de kwartfinale van de Champions League te zijn gekomen, ging PSG failliet en brak het wereldtransferrecord door Neymar van FC Barcelona binnen te halen voor $ 263 miljoen.

Het volgende seizoen kreeg de Braziliaans international gezelschap van Mbappé voor $ 214 miljoen.

Nog twee seizoenen van ronde van 16 volgden teleurstelling voordat de club in 2020 eindelijk door het glazen plafond brak om de eerste Champions League-finale te bereiken.

Een nipte nederlaag tegen de nu bekende vijand Bayern in Estádio da Luz in Lissabon, waar de finale plaatsvond, werd echter gevolgd door een halve finale door Manchester City van Pep Guardiola.

QSI verdubbelde door Messi en ook Sergio Ramos aan te trekken – een van de meest succesvolle spelers aller tijden in de Champions League.

Die strategie heeft niet gewerkt, aangezien PSG vorig jaar in de achtste finales werd uitgeschakeld door een door Karim Benzema geïnspireerd Real Madrid en dit seizoen door een functionele, zo niet inspirerende Bayern.

Nu het contract van Messi en Ramos binnenkort afloopt en de aanhoudende blessureproblemen van Neymar, valt nog te bezien of dit trio van sterren bij PSG zal blijven.

Afgelopen zomer leek de club toch wat van zijn koers af te wijken galacticos beleid, het rekruteren van mensen als Fabián Ruiz, Vitinha en Nuno Mendes om voor meer discipline te zorgen en in de flank te lopen.

De relatief onaangekondigde maar in eigen land succesvolle Christophe Galtier werd ook aangeworven als coach, maar zijn toekomst lijkt nu twijfelachtig na de nederlaag tegen Bayern.

Dus QSI en PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi bevinden zich op weer een ander kruispunt.

Qatar heeft nu bereikt waar velen dachten dat de aankoop van de club om draaide: het sportieve profiel van de kleine Golfstaat vergroten in de aanloop naar het WK 2022.

Zal de club, nu de behoefte om oogballen en sterrenkracht naar de club te brengen, afneemt, misschien vertrouwen stellen in de enorme pool van talent die in Parijs en zijn voorsteden bestaat en een coherenter team bouwen? Of zal het de grootste namen van de game blijven achtervolgen?

Wat moeilijk moet zijn voor de PSG-hiërarchie, is dat twee van zijn voormalige spelers – Kingsley Coman en Choupo-Moting – dit seizoen twee van de drie doelpunten voor Bayern scoorden over de twee benen.

“Ik weet niet of het een les is die geleerd moet worden, maar er is veel frustratie”, zei Gaultier na de wedstrijd.