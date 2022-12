Kylian Mbappe hätte der Rivale von Tottenham-Star Harry Kane im Norden Londons sein können, wenn Arsene Wenger ihn für Arsenal als produktives Paar verpflichtet hätte, das sich auf das Duell zwischen England und Frankreich bei der Weltmeisterschaft vorbereitet

Im WM-Spiel Englands gegen Frankreich am Samstag werden zwei der erfolgreichsten Angreifer des Fußballs gegeneinander antreten.

Harry Kane und Kylian Mbappe werden am Samstagabend live auf talkSPORT darum kämpfen, sich als überlegener Stürmer in Katar zu beweisen, aber diese Rivalität war sehr nahe daran, sich über Nord-London auszudehnen.

Getty Kane trifft auf einen der erfolgreichsten Fußballstars der Welt, wenn England gegen Frankreich antritt

Mbappe ist ein globaler Superstar und hätte in den roten Zahlen von Kanes Rivalen Arsenal spielen können

Während Englands Skipper der ultimative One-Club-Mann ist, der Tottenhams Akademie durchlaufen hat, bevor er zu ihrer Talismanfigur wurde, kam Mbappe durch die Jugendaufstellung in Monaco, wo er schon früh zum Star wurde.

Sein Karriereweg hätte jedoch ganz anders verlaufen können, wenn Arsene Wenger sich durchgesetzt hätte, wobei der Arsenal-Chef bestätigte, dass er mit dem Starlet Gespräche über einen Wechsel zu den Gunners geführt hatte.

Aus dem gleichen Holz wie Thierry Henry geschnitten, hätte Mbappe seine Talente unter Wengers Anleitung perfekt verfeinern können, aber ein Wechsel nach England sollte nicht sein.

„Wir können über Mbappe sprechen, ich war bei ihm zu Hause, als er unentschlossen war, ob er seinen Vertrag mit Monaco verlängern soll“, sagte Wenger gegenüber beIN Sports.

„Er hätte umsonst zu Arsenal kommen können. Ich würde sagen, jeder Verein ist voll von Geschichten wie dieser.

„Du gehst nach Mailand, nach Manchester, Arsenal, Chelsea, überall gibt es solche Geschichten.“

Wenger ist ein großer Fan von Mbappe und hätte ihn fast unter Vertrag genommen, als er für Arsenal verantwortlich war

Die Verpflichtung von Mbappe für einen kostenlosen Transfer in dieser Phase seiner Karriere wäre wohl als eines der größten Schnäppchen im Fußball angesehen worden, insbesondere angesichts dessen, wie sein Marktwert in den letzten Jahren stark gestiegen ist.

Diese Duelle mit Kane bei Tottenham und Mbappe bei Arsenal hatten das Potenzial, legendär zu werden, aber jetzt werden wir das Duo auf demselben Platz auf der größten Bühne in Katar sehen.

Bisher hat Mbappe in dieser Saison in 19 Spielen 20 Tore erzielt, während Kane in allen Wettbewerben 13 in 22 erzielte – mittlerweile hat der französische Star bei der Weltmeisterschaft fünf Tore und zwei Vorlagen, wobei Kane ein Tor und drei Vorlagen hat.

Es wird weiter darüber debattieren, wer der tödlichere Schütze vor dem Tor ist, aber die Meinung eines Mannes zu diesem Thema ist glaubwürdiger als die der meisten anderen, Mauricio Pochettino.

Pochettino kennt beide Spieler in- und auswendig, nachdem er Kane bei Tottenham geführt hatte, bevor er Mbappe bei Paris Saint-Germain leitete.

Er sagte zu The Athletic: „Ich habe Harry von Anfang an eher als altmodische Nr. 9 gesehen. Vielleicht wegen seiner körperlichen Eigenschaften und der Art, wie er sich bewegte. Aber wir haben ihm beim Laufen geholfen, ihm geholfen, zu pressen und sich in verschiedene Bereiche zu bewegen und verschiedene Räume auf dem Platz zu nutzen.

Getty Laut Pochettino ist Kane eine traditionellere Nummer neun

Getty Unterdessen sagt Pochettino, dass Mbappe das richtige Ego hat, um einen der Besten der Welt zu besiegen

„Also war er ein Spieler, der im Strafraum oder außerhalb spielen konnte, weil seine Fähigkeit, das Spiel zu verstehen, erstaunlich ist. Er spürt, was das Team braucht, und wenn es unter Druck steht, kann er sich ins Mittelfeld begeben, um dem Team zu helfen, den Ball nach oben zu bringen oder Vorlagen zu geben.

„Und wenn Sie möchten, dass er das tut, braucht er die Fähigkeit zu rennen, anstatt nur ein Dreh- und Angelpunkt in der Box zu sein. Also haben wir seine Leidensfähigkeit verbessert. Um so zu spielen, braucht man Beine. Und wenn Harry am Samstag im WM-Viertelfinale auf diese Positionen zurückfällt, wird es für Frankreich schwierig, aufzuhören.“

Pochettino fügte hinzu: „Als ich Kylian zum ersten Mal traf, war er sehr, sehr selbstbewusst – ganz anders als ein junger Harry.

„Natürlich hat Kylian ein Ego, aber auf eine gute Art und Weise. Alle großen Spieler haben große Egos. Es ist unmöglich, es nicht zu tun. Er ist auf die richtige, auf die beste Weise arrogant.

„Also fand ich bei PSG heraus, dass ich, wenn Kylian einen Fehler machte, ihm erklären konnte, warum, was wir von ihm brauchten, damit er versuchen konnte, sich für jedes einzelne Spiel zu verbessern. Vielleicht vermitteln die Medien ein anderes Bild, aber die Realität ist, dass er ein wirklich netter Kerl war.

„Und im Gegensatz zu Harry ist Kylian ein Spieler, der nicht mit dem Gesamtspiel verbunden sein muss. Er kann fünf oder sogar zehn Minuten lang dort sein, nicht am Spiel beteiligt sein, nicht in sein Team involviert sein und dann einfach auftauchen, etwas Erstaunliches tun und das Match gewinnen.

Getty Mbappe ist sicherlich jemand, vor dem England am Samstag vorsichtig sein muss

„Harry ist jemand, der sich mit dem Spiel verbunden fühlen muss. Aber Kylian ist das Gegenteil. Wenn er den Ball nicht berührt, ist er entspannt.

„Er ist so selbstbewusst, dass er weiß, dass er, wenn der Ball ihn erreicht, immer noch seinen Gegner schlagen und das tun wird, was er am besten kann.“

Da sich beide Spieler in sehr unterschiedlichen Phasen ihrer Karriere befinden, ganz zu schweigen von ihren sehr unterschiedlichen Spielstilen, wäre es unfair, das Duo zu vergleichen.

Da Kane jedoch in seinen besten Jahren ist und Mbappe sich erschreckenderweise immer noch verbessert, bedeutet dies, dass die Motivation für beide Spieler sehr unterschiedlich ist, wenn sie in das Spiel am Samstag gehen.

Wenn wir also beobachten, wie diese Torschützenkönige bei der Weltmeisterschaft gegeneinander antreten, können wir nur davon träumen, wie intensiv diese Rivalität gewesen wäre, wenn sie die Anklage auf beiden Seiten von Nord-London angeführt hätten.