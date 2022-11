Kyle Walker startet Englands Duell gegen Wales und Gareth Southgate könnte weitere Änderungen für das letzte WM-Gruppenspiel vornehmen

Kyle Walker wird laut talkSPORT für England im WM-Duell gegen Wales starten.

Der Verteidiger von Manchester City muss in Katar noch spielen, da er sich eine Leistenverletzung zugezogen hat, die ihn fast aus dem Turnier ausgeschlossen hätte.

Southgate wird sich für das Aufeinandertreffen von Wales im Ahmad Bin Ali Stadium an Walker wenden

Aber Englands Chef Gareth Southgate wird Walker für ihr letztes Spiel der Gruppe B live auf talkSPORT starten.

Es ist nicht klar, ob Walker in seiner üblichen Rolle als Rechtsverteidiger oder in einer Dreierkette spielen wird, eine Position, die er bei zahlreichen Gelegenheiten für die Three Lions gespielt hat.

talkSPORT geht auch davon aus, dass Southgate nach Englands torlosem Unentschieden gegen die USA weitere Änderungen vornehmen könnte, wobei Jordan Henderson, der neben dem Trainer bei der Pressekonferenz vor dem Spiel stand, ebenfalls ein potenzieller Starter für das Aufeinandertreffen mit Wales war.

In den Nachrichten über Walker sagte die ehemalige englische Frauen-Nationalspielerin Lianne Sanderson: „Ich mag Kyle Walker, er ist ein absoluter Spitzenspieler. Er ist konsequent.

„Offensichtlich hatte er diese Verletzung, hat in letzter Zeit nicht viel Fußball gespielt, aber seine Verletzung ist noch nicht so lange her. Da wird er noch fit sein.

„Ich habe das Gefühl, wir werden sehen, wie Kieran Trippier auf die andere Seite geht, wie bei den Euros, und Luke Shaw wird wahrscheinlich aus der Aufstellung kommen, um ihn auszuruhen.“

Getty Trippier war Englands rechter Verteidiger, könnte aber nach links abgeschoben werden, um Platz für Walker zu machen

Getty Viele forderten, dass Southgate gegen die USA gegen Phil Foden spielt

England wird ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft einziehen, wenn es eine Vier-Tore-Niederlage gegen Wales vermeidet.

Ein Sieg würde England den Spitzenplatz garantieren, aber sie können immer noch unentschieden spielen und gewinnen, es sei denn, der Iran besiegt die Vereinigten Staaten oder die Amerikaner gewinnen mit mindestens vier Toren Vorsprung.

England wird auch die Führung übernehmen, wenn der Iran und die USA unentschieden spielen und gegen Wales nicht mit vier oder mehr Toren verlieren.

Hören Sie sich den vollständigen Kommentar von England gegen Wales live auf talkSPORT an, Anstoß um 19 Uhr.