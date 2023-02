Kyle Richards reagiert auf Gerüchte über die RHOBH-Rückkehr von Lisa Vanderpump

Die wahren Hausfrauen von Beverly HillsDie Besetzung der 13. Staffel könnte das Comeback eines der größten Stars von Bravo erleben.

Nach den Abgängen der Sterne Lisa Rina und Diana Jenkin, RHOBH Alaun Lisa Vanderpump Gerüchte über eine mögliche Rückkehr zum Franchise schürten danach Sutton Stracke hat am 23. Januar während der Fashion Week ein Selfie der beiden in Paris geteilt. Aber für OG-Star Kyle Richardsdie Gerüchte sind einfach nur Gerüchte.

„Es gab so viele Hausfrauen in Paris“, sagte Kyle exklusiv gegenüber E! Neuigkeiten beim „Go Red for Women Red Dress Collection“-Konzert 2023 der American Heart Association am 1. Februar liefen sich überall ständig über den Weg. Ich bekam die Textnachrichten.“

Also, wenn es darum geht, wie sie sich fühlt Vanderpump-Regeln Stern, der möglicherweise zurückkehrt RHOBH? Kyle bemerkte einfach: „Wir sind gut, wo wir jetzt sind.“