Kyle Richards„Der Ehemann verliebt sich in das Musikvideo zu „Fall In Love With Me“.

Mauricio Umansky lobte die Leistung seiner Frau Morgan Wadeist das neue Video, in dem die beiden Frauen durch flirtende Blicke und freche Interaktionen eine heiße Romanze beginnen.

Mauricios offizielle Rezension? Er kommentierte Morgans und Kyles gemeinsamen Beitrag zu dem Video mit drei Feuer-Emojis und fügte hinzu: „So gut.“

Was Morgan betrifft, so äußerte sich der Country-Star in der Überschrift des Beitrags über die Bedeutung des Projekts.

„Es ist kitschig und lustig – aber auch wichtig und repräsentativ für alle Arten von Liebe, sogar auf dem Land, in jedem Raum“, schrieb sie. „Danke @davidmcclisterphotography, dass du das durchgezogen hast. @kylerichards18 und ich haben dem Prozess vertraut, ein Kunstwerk zu schaffen, das mutig neben dieser Musik steht, und darauf bin ich stolz. Danke für die Unterstützung und Liebe. Liebe ist Liebe ist Liebe.“ „