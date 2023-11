Kyle Richards ist eine Person, die ihre Worte sorgfältig wählt, daher ist es besonders schockierend, dass sie das Wort „Scheidung“ verwendet hat, um zu beschreiben, was sie und Mauricio Umansky gehen durch.

Kyle war am Samstag auf der BravoCon, als sie mit TooFab und anderen Reportern sprach und über ihr schwieriges Jahr 2023 sprach … „Ich habe im letzten Jahr viel durchgemacht, das dich verändert. Der Verlust meiner besten Freundin durch Selbstmord hat mich verändert. Das Durchmachen meiner Scheidung, das alles hat mich stärker gemacht, aber es verändert dich definitiv als Person. Ich fühle mich gut.“

Wie wir berichtet haben, ist Mauricio mit seiner „DWTS“-Tanzpartnerin sehr eng verbunden. Emma Slater, Und selbst nachdem sie von der Show ausgeschlossen worden waren, wurden sie am Samstagabend zusammen gesehen, als sie einen Nachtclub in LA betraten Arm in Arm.