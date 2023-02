Opmerking van de uitgever: Als jij of iemand die je kent worstelt met zelfmoordgedachten of geestelijke gezondheidsproblemen, bel of sms dan de 988 Suicide & Crisis Lifeline om in contact te komen met een getrainde counselor of bezoek de Reddingslijn plaats.





Kyle Jacobs, een producer en songwriter van countrymuziek, die samen met zijn vrouw, zangeres Kellie Pickler, speelde in een CMT-docuserie, is volgens de politie van Nashville overleden. Hij was 49.

Volgens de autoriteiten stierf Jacobs vrijdag door een schijnbare zelfmoord in hun huis in Nashville.

CNN heeft contact opgenomen met vertegenwoordigers van Pickler voor commentaar.

Volgens het Department of Emergency Communications van Nashville is vrijdag om 13:21 uur lokale tijd een alarmnummer ontvangen. Officieren en personeel van de brandweer van Nashville kwamen naar het huis van Pickler en Jacobs, gelegen aan Sneed Road.

Pickler vertelde de politie dat ze korte tijd eerder wakker was geworden, haar man niet had gezien en hem ging zoeken, aldus een politieverklaring. Nadat zij en een persoonlijke assistent de deur naar de slaapkamer/het kantoor op de bovenverdieping niet konden openen, belde de assistent de autoriteiten, aldus de verklaring.

Jacobs, een muziekproducent, heeft gewerkt met artiesten als Garth Brooks, Kelly Clarkson, Darius Rucker en Tim McGraw. Hij won in 2014 een Academy of Country Music Award voor zijn werk als producer van Lee Brice’s “I Drive Your Truck”.

Jacobs deelde vaak updates over zijn muzikale samenwerkingen op Instagram.

“Een van mijn favoriete dingen om te doen als songwriter is het schrijven van liedjes met mooie harten op prachtige plekken”, deelde hij in een bericht uit 2021.

Pickler is vooral bekend vanwege haar deelname aan seizoen 5 ‘American Idol’, waarmee ze haar carrière als muzikant en televisiepersoonlijkheid lanceerde.

Jacobs speelde samen met Pickler in de docu-komedieserie “I Love Kellie Pickler”, die in 2015 debuteerde en een kijkcijferhit bleek te zijn voor CMT. Het liep voor drie seizoenen.

In een stelling geplaatst op het officiële Twitter-account voor CMT, zei het netwerk: “Onze gedachten en gebeden zijn bij Kellie Pickler en de rest van de Jacobs-familie.”

In een interview in 2015 over hun realityshow zei Jacobs dat hij meer gewend was om achter de schermen te zijn in plaats van voor de camera, maar dat hij zich op zijn gemak voelde bij de samenwerking met zijn vrouw aan het project.

“Ik ga gewoon mezelf zijn en bij mijn vrouw zijn en gewoon ons zijn”, zei Jacobs.

Hij voegde eraan toe: “We hebben zojuist zo’n fundament van vertrouwen en liefde opgebouwd… Wat werk ook is, als het ons huwelijk ooit in de weg staat, dan staat het in de weg. Ons huwelijk komt op de eerste plaats.”