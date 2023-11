In der Folge von Koffee With Karan am Donnerstag gestand Moderator Karan Johar, dass er und sein Team die berüchtigte Rapid Fire-Runde der Show für die aktuelle, achte Staffel tatsächlich etwas abgemildert haben. Die Langeweile war in der zweiten Folge der Staffel, in der die Schauspielerbrüder Sunny Deol und Bobby Deol auf der Koffee-Couch zu sehen sind, deutlich spürbar. (Lesen Sie auch: Bobby Deol greift bei „Koffee With Karan“ auf „Tiefphase“ zurück: „Sohn fragte, warum Mama arbeitet, Papa aber nicht.“)

Was ihm an Shah Rukh Khan nicht gefällt

Sunny Deols Schnellfeuergeschoss war wahrscheinlich der einzige Höhepunkt einer ansonsten langweiligen Episode.

Der einzige leicht klatschige Teil war vielleicht immer noch Sunnys Rapid Fire-Patrone. Karan bat ihn, eine gute und eine schlechte Eigenschaft seiner Kollegen aufzulisten. Sunny wurde zuerst nach Shah Rukh Khan gefragt, mit dem er eine lange Fehde hatte, die kürzlich beigelegt wurde. Sunny sagte, dass ihm gefiel, wie fleißig Shah Rukh sei, ihm aber nicht gefiel, wie er „Schauspieler zu einer Ware“ gemacht habe. Karan rief „Oh Gott“, als er seine Antwort hörte. Sunny deutete wahrscheinlich auf die vielen Markendeals von Shah Rukh hin. Er ist das Gesicht von allem, von Stahlstangen über Einrichtungsgegenstände bis hin zu Vimals „Elaichi“.

Was ihm an Akshay Kumar nicht gefällt

Als er nach Akshay Kumar gefragt wurde, sagte Sunny, dass ihm seine Disziplin gefiel, ihm aber nicht gefiel, dass er jedes Jahr zu viele Filme dreht. Akshay’s Selfiee, OMG 2 und Mission Raniganj wurden dieses Jahr veröffentlicht. Er hat auch fast ein halbes Dutzend Filme in der Pipeline. Dazu gehören „Welcome To The Jungle“, „Hera Pheri 3“, „Soorarai Pottru Remake“, „Bade Miyan Chote Miyan“ und „Singham Again“.

Was ihm an Salman Khan nicht gefällt

Als er nach Salman Khan gefragt wurde, sagte Sunny, dass ihm sein großes Herz gefiel, es ihm aber nicht gefiel, dass er immer versuchte, jeden zum Bodybuilder zu machen. Bobby sprach auch über „Mamu“ Salman Khan und wie er ihm eine Rolle in Rennen 3 anbot. Salman rief ihn offenbar an und fragte: „Shirt utaarega“?

Sunny und Bobby erleben eine Renaissance ihrer Karrieren. Sunnys „Gadar 2“ war einer der größten Hits des Jahres und Bobby erntete für seine Rollen in „Ashram“, „Class of 83“ und „Love Hostel“ großes Lob der Kritiker. Die Fans freuen sich auch, ihn in „Animal“ mit Ranbir Kapoor zu sehen.