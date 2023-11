KWK Staffel 8: Sie fragen sich, was für Ehefrauen Ananya Panday und Janhvi Kapoor abgeben würden? Sara Ali Khan verrät es

Ananya Panday und Sara Ali Khan waren kürzlich bei „Koffee With“ zu sehen Karan 8′. Die Schauspielerinnen waren auch schon früher in der Show zu sehen. Während Sara in der vorherigen Staffel mit Janhvi Kapoor zusammen war, war Ananya mit ihrem Co-Star aus „Liger“ gekommen Vijay Deverakonda .

Als die Folge endete, freuten sich die Fans über die offensichtliche Gutmütigkeit zwischen den beiden Freunden. Inmitten von Beinzerrungen, Freund-Erwähnungen und ähnlichem verriet Sara Ali Khan auch, für welche Art von Ehefrauen ihre Freundinnen Ananya Panday und Janhvi Kapoor geeignet wären.

Während Janhvi laut Sara zu den Menschen gehört, die für die Gesundheit ihres Mannes in Tirupati fasten würden, wird Ananya wahrscheinlich zum Junggesellenabschied aufbrechen, aber die ganze Zeit per Videoanruf an ihrem Mann hängen bleiben.

Mittlerweile ist auch die „Coffee With Karan“-Couch für ihre Manifestationen bekannt und dafür, wie Menschen nach ihren Geständnissen in der Serie ihre Lebenspartner gefunden haben.

Kaffee mit Karan: Ananya Panday und Sara Ali Khan enthüllen die wahre Identität von Orhan Awatramani AKA Orry!

Hier ist also, was Sara und Ananya manifestiert haben. Während Sara sagte: „Innerer Frieden und gute Filme“, brachte Ananya einen Film mit Karan Johar zusammen mit Liebe und Respekt zum Ausdruck. Interessanterweise waren beide Schauspielerinnen an Karans letztem Regiefilm „Rocky Aur Rani Kii“ beteiligt Prem Kahaani ‚. Sie hatten Cameo-Auftritte im Lied „Heartthrob“.

Sara neckte Ananya auch wegen Aditya Roy Kapur und bestätigte damit fast ihre Beziehung. Auf die Frage nach dem Einzigen, was Ananya hat, was Sara nicht hat, antwortete die Schauspielerin: „Eine Nachtmanagerin.“

Ananya begann zu erröten und sagte: „Ich fühle Ananya Coy Kapur.“

Interessanterweise arbeitet Sara mit Aditya an einem Film, nämlich „Metro…In Dino“. In dem von Anurag Basu inszenierten Film spielen außerdem Fatima Sana Shaikh, Ali Fazal, Pankaj Tripathi, Konkona Sen Sharma, Anupam Kher und Neena Gupta mit.

In der Zwischenzeit wird Ananya als nächstes in „Kho Gaye Hum Kahaan“ zu sehen sein.

Betrachten „Kaffee mit Karan“: Sara Ali Khan verrät, was für Ehefrauen Janhvi Kapoor und Ananya Panday sein werden