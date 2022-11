Kurzfristiger Abwärtstrend vorbei: Deutsche Steuereinnahmen steigen wieder

Im September und August führen die Entlastungspakete der Bundesregierung zu sinkenden Steuereinnahmen. Der Abwärtstrend kann im Oktober gestoppt werden. Ausschlaggebend sind laut Finanzministerium die stark gestiegenen Einkommensteuereinnahmen und Umsatzsteuern.

Die deutschen Steuereinnahmen stiegen im Oktober um 6,1 Prozent und beendeten damit den Abwärtstrend der vergangenen zwei Monate. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Die Einnahmen aus Gemeindesteuern stiegen um 9,7 Prozent. Hauptgrund dafür waren die stark gestiegenen Lohnsteuereinnahmen und Umsatzsteuern – hier die Einfuhrumsatzsteuer.

Der Bund verbuchte im Oktober 17,1 Prozent mehr Steuereinnahmen und kam auf 23,6 Milliarden Euro. Dies ist nach Angaben des Ministeriums im Wesentlichen auf um 15,6 Prozent gestiegene Bundeseinnahmen aus den Gemeindesteuern zurückzuführen. Neben dem generellen Anstieg der Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern spielte auch ein Rückgang der im Rahmen des Finanzausgleichs an die Länder abzuführenden Festbeträge eine Rolle. Diese waren im Oktober 2021 aufgrund der Ausgleichszahlungen an die Länder und Kommunen für Einnahmeausfälle aus steuerlichen Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise sehr hoch.

Mit 26,5 Milliarden Euro nahmen die Bundesländer 2,9 Prozent mehr Steuern ein. Die gesamten Steuereinnahmen beliefen sich im Oktober auf rund 56,7 Milliarden Euro. Demgegenüber gingen die Steuereinnahmen aufgrund von Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung im September um 9,0 Prozent und im August um 2,6 Prozent zurück. In den ersten zehn Monaten des Jahres stiegen die Steuereinnahmen um 9,3 Prozent auf 650,1 Milliarden Euro. Der Bund verzeichnete ein Plus von 11,5 Prozent, die Länder ein Plus von 10,0 Prozent.

Konjunkturaussichten weiter eingetrübt

Die Volkswirte des Ministeriums erklärten, dass die konjunkturellen Aussichten für die künftige wirtschaftliche Entwicklung trotz des Anstiegs des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal um 0,3 Prozent und damit einer „überraschend positiven Entwicklung“ weiterhin eingetrübt seien. Die zukunftsgerichteten Konjunkturindikatoren wie das Ifo-Geschäftsklima oder die Auftragseingänge „weisen auf eine deutlich langsamere konjunkturelle Entwicklung in den kommenden Monaten hin“.

Auch die Verbraucherstimmung bleibt im pessimistischen Bereich. Bei einem hohen Beschäftigungsniveau ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt gegenüber den gesamtwirtschaftlichen Belastungen jedoch grundsätzlich robust. Auch wenn die Kurzarbeit aktuell wieder zunimmt, ist keine grundsätzliche Verschlechterung am Arbeitsmarkt zu erwarten.